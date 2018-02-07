Не секрет, что море для Юрмалы является настоящим сокровищем и символом города, который городские власти всячески пытаются оберегать. Однако, к сожалению, довольно часто жители или гости города замечают, что со знаменитым юрмальским морем происходит что-то не так.

Так, в социальных сетях распространяется сообщение некоей взволнованной женщины, сообщившей о том, что морская вода в районе Вайвари стала жгуче черной, окрашивая волнами лежащий на берегу снег.

“С дочкой нахожусь в реабилитационном центре Вайвари. После занятий пошли погулять по берегу моря, а там, не на всем побережье, но участками, вот такая чернь. В первый раз такое вижу. Не самое приятное зрелище”, — написала она, добавив соответствующее видео.