Так, в социальных сетях распространяется сообщение некоей взволнованной женщины, сообщившей о том, что морская вода в районе Вайвари стала жгуче черной, окрашивая волнами лежащий на берегу снег.
“С дочкой нахожусь в реабилитационном центре Вайвари. После занятий пошли погулять по берегу моря, а там, не на всем побережье, но участками, вот такая чернь. В первый раз такое вижу. Не самое приятное зрелище”, — написала она, добавив соответствующее видео.
это нефть.мы станем богаты.уряяяяяяяяяя.« ответить
вас оккупировало Черное море, его Крымская часть.)))« ответить
сионис ты травят хуторян« ответить
Хохлы - СРУТ ЛАТЫШИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
вероятнее всего, это прорвало, фановую трубу" Короче, все что насрали, латыши, и вывели по трубе в море, вся эта труба, взорвалась. Это не нефть, сынок! это говно!« ответить
Происходит процесс эвтрофикации.« ответить