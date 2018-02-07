Взволнованная жительница: Вода в юрмальском море стала жгуче черной. Что это?!(10)

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Виталий Вавилкин
18:10 06.02.2018
Наша Латвия / Социум

Не секрет, что море для Юрмалы является настоящим сокровищем и символом города, который городские власти всячески пытаются оберегать. Однако, к сожалению, довольно часто жители или гости города замечают, что со знаменитым юрмальским морем происходит что-то не так.

Так, в социальных сетях распространяется сообщение некоей взволнованной женщины, сообщившей о том, что морская вода в районе Вайвари стала жгуче черной, окрашивая волнами лежащий на берегу снег.

 

“С дочкой нахожусь в реабилитационном центре Вайвари. После занятий пошли погулять по берегу моря, а там, не на всем побережье, но участками, вот такая чернь. В первый раз такое вижу. Не самое приятное зрелище”, — написала она, добавив соответствующее видео.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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клан сопрано 18:45 06:02:2018

это нефть.мы станем богаты.уряяяяяяяяяя.

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Похоже 18:51 06:02:2018

вас оккупировало Черное море, его Крымская часть.)))

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знамо 18:52 06:02:2018

сионис ты травят хуторян

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Это 19:05 06:02:2018

Хохлы - СРУТ ЛАТЫШИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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да нет, сынок! 20:03 06:02:2018

вероятнее всего, это прорвало, фановую трубу" Короче, все что насрали, латыши, и вывели по трубе в море, вся эта труба, взорвалась. Это не нефть, сынок! это говно!

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B&W 19:56 06:02:2018

Происходит процесс эвтрофикации.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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