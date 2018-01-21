«Спортивные единоборства, как способ российского влияния в Латвии» — статья под таким названием активно продвигается в социальных сетях. По мнению автора, занятия русской молодежи спортом, в частности — спортивными единоборствами, угрожают национальной безопасности, пишет Baltnews.
В подтверждение своих выводов автор выстраивает логическую схему.
Мир спортивных единоборств еще с советских времен был сферой закрытой, полулегальной, у его лидеров есть навыки конспирации. После распада СССР руководителями и тренерами многих клубов стали оставшиеся не у дел ветераны армии и спецслужб. Латвийские клубы тесно связаны с российскими. В Риге среди тренеров и обучаемых явно преобладают русские. Подросткам, обучающимся спортивным единоборствам, прививаются чувства дисциплины и повиновения, а также чуждая Латвии идеология.
В статье приводятся примеры тесной связи клубов единоборств с политиками пророссийской направленности. Так, одним из учредителей «Академии кикбоксинга» назван представитель партии Русский союз Латвии Юрий Петропавловский. К тому же спортивному сообществу, утверждает автор статьи, принадлежит Юрий Васильев, избранный в Стопиньскую краевую думу от «Центра согласия».
Так кто же виноват,что представители этого племени не стали тренерами по боксу,борьбе и т.д. благодаря своей ,, смелости",заложенной генетически?!И что,выходит если мой сын занимается боксом,то он агент Кремля?Буду рад,если ему кто-то попытается это доказать.« ответить
Наши детки патриоты! Хотят быть как Путин и занимаются Дзюдо́ что означает Мягкий путь.« ответить
в российских школах классы единоборств как - то стали обыденностью.« ответить
на югах увлекаются борьбой, в центральной и северной россии - карате, самбо, боксом.
отмечу, в насилия в школах также практически не стало.
кто будет связываться с третьеклассником, который делает шпагат и спокойно бьет пяткой на замахе.
Что мешает латышским детям заниматься единоборствами . а вообще бред написан« ответить
Насмеялся от души.« ответить
Я еще большего бреда не слышал
О боже мой. какой дебилизм
ты часом не из евреев?Чи, из хохлов? Часто тролишь, комменты, русских!« ответить
ганнцы вы вообще уже ебааанулись безмоозглые бляяяди?« ответить
То же самое хотел сказать я. Всё дело в том, что пиндосы больше заняты сменой полов (трансгендедеров), им спортом некогда да и некому заниматься., вот от зависти и беспомощности зубами скрипят. У них молодёжь сегодня -поколение извращенцев, а у нас здоровое поколение спортсменов-бойцов.« ответить
Они превратили Латвию в страну вечно первого апреля.« ответить
даже местные тролльфики потеряли дар речи.)))))« ответить
А что остается делать?, латышам больше по душе гей-парады, это ближе к их менталитету, русским детям больше по душе спортивные единоборства, чтобы вырасти мужчиной.« ответить
ЛАТЫШ-ПЕДЕРАСТ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!!! Ринька же ЭТИМ ОЧЕНЬ ГОРДИТСЯ!!!!!« ответить
СПОРТ - ЭТО ЖЁСТКАЯ ДИСЦИПЛИНА,ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ« ответить
И
ДОМИНИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ...
ОДНАКО ЛАТЫШСКИЕ ИДЕОЛОГИ-НАЦИСТЫ,КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ РУЛЯТ СТРАНОЙ.
ПРИГОТОВИЛИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ и ДЕГРАДАЦИИ РУССКИХ
НЕСКОЛЬКО
ДРУГУЮ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЮ - АЛКОГОЛИЗМ,НАРКОМАНИЮ,ПРОСТИТУЦИЮ.
ПЕДЕРАСТИЮ - ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЛЮБЫХ НРАВСТВЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ...
ЧТО ПРИВОДИТ РУССКУЮ МОЛОДЁЖЬ К ПОЛНОЙ ДЕГРАДАЦИИ
ЛИЧНОСТИ и РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ...
ГОСДЕП США и ФАШИНГТОН НАЗЫВАЮТ ТАКОЙ РАСКЛАД
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и ПОСЛЕДУЮЩУЮ ДЕГРАДАЦИЮ
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ в ПРОЕБАЛТИИ -
"ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ" и "ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ"...