Спортивные единоборства используются Россией для продвижения своих политических интересов в Латвии, утверждает анонимный автор исследования на странице InfoPretestība.lv/InfoResistance.lv («Информационное сопротивление»).

«Спортивные единоборства, как способ российского влияния в Латвии» — статья под таким названием активно продвигается в социальных сетях. По мнению автора, занятия русской молодежи спортом, в частности — спортивными единоборствами, угрожают национальной безопасности, пишет Baltnews.

В подтверждение своих выводов автор выстраивает логическую схему.

Мир спортивных единоборств еще с советских времен был сферой закрытой, полулегальной, у его лидеров есть навыки конспирации. После распада СССР руководителями и тренерами многих клубов стали оставшиеся не у дел ветераны армии и спецслужб. Латвийские клубы тесно связаны с российскими. В Риге среди тренеров и обучаемых явно преобладают русские. Подросткам, обучающимся спортивным единоборствам, прививаются чувства дисциплины и повиновения, а также чуждая Латвии идеология.

В статье приводятся примеры тесной связи клубов единоборств с политиками пророссийской направленности. Так, одним из учредителей «Академии кикбоксинга» назван представитель партии Русский союз Латвии Юрий Петропавловский. К тому же спортивному сообществу, утверждает автор статьи, принадлежит Юрий Васильев, избранный в Стопиньскую краевую думу от «Центра согласия».