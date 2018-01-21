Взволнованные патриоты: занятия русских детей единоборствами угрожают безопасности Латвии(37)

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Виталий Вавилкин
15:30 20.01.2018
Наша Латвия / Социум

Спортивные единоборства используются Россией для продвижения своих политических интересов в Латвии, утверждает анонимный автор исследования на странице InfoPretestība.lv/InfoResistance.lv («Информационное сопротивление»).

«Спортивные единоборства, как способ российского влияния в Латвии» — статья под таким названием активно продвигается в социальных сетях. По мнению автора, занятия русской молодежи спортом, в частности — спортивными единоборствами, угрожают национальной безопасности, пишет Baltnews.

 

В подтверждение своих выводов автор выстраивает логическую схему.

 

Мир спортивных единоборств еще с советских времен был сферой закрытой, полулегальной, у его лидеров есть навыки конспирации. После распада СССР руководителями и тренерами многих клубов стали оставшиеся не у дел ветераны армии и спецслужб. Латвийские клубы тесно связаны с российскими. В Риге среди тренеров и обучаемых явно преобладают русские. Подросткам, обучающимся спортивным единоборствам, прививаются чувства дисциплины и повиновения, а также чуждая Латвии идеология.

 

В статье приводятся примеры тесной связи клубов единоборств с политиками пророссийской направленности. Так, одним из учредителей «Академии кикбоксинга» назван представитель партии Русский союз Латвии Юрий Петропавловский. К тому же спортивному сообществу, утверждает автор статьи, принадлежит Юрий Васильев, избранный в Стопиньскую краевую думу от «Центра согласия».

baltnews.lv / Фото
Комментарии (37)
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Саксофоб 15:36 20:01:2018

Так кто же виноват,что представители этого племени не стали тренерами по боксу,борьбе и т.д. благодаря своей ,, смелости",заложенной генетически?!И что,выходит если мой сын занимается боксом,то он агент Кремля?Буду рад,если ему кто-то попытается это доказать.

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CCCP 17:59 20:01:2018

Наши детки патриоты! Хотят быть как Путин и занимаются Дзюдо́ что означает Мягкий путь.

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dlz77 18:56 20:01:2018

в российских школах классы единоборств как - то стали обыденностью.
на югах увлекаются борьбой, в центральной и северной россии - карате, самбо, боксом.
отмечу, в насилия в школах также практически не стало.
кто будет связываться с третьеклассником, который делает шпагат и спокойно бьет пяткой на замахе.

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семен 15:37 20:01:2018

Что мешает латышским детям заниматься единоборствами . а вообще бред написан

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))))))))) 17:29 20:01:2018

Насмеялся от души.
Я еще большего бреда не слышал
О боже мой. какой дебилизм

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вавилкин, странная хвамилия? 17:32 20:01:2018

ты часом не из евреев?Чи, из хохлов? Часто тролишь, комменты, русских!

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Latviešu patriots 15:39 20:01:2018

ганнцы вы вообще уже ебааанулись безмоозглые бляяяди?

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В точку! 15:56 20:01:2018

То же самое хотел сказать я. Всё дело в том, что пиндосы больше заняты сменой полов (трансгендедеров), им спортом некогда да и некому заниматься., вот от зависти и беспомощности зубами скрипят. У них молодёжь сегодня -поколение извращенцев, а у нас здоровое поколение спортсменов-бойцов.

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Это их нормальное состояние 19:25 20:01:2018

Они превратили Латвию в страну вечно первого апреля.

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Смотрю 19:28 20:01:2018

даже местные тролльфики потеряли дар речи.)))))

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Вот ведь как 15:45 20:01:2018

А что остается делать?, латышам больше по душе гей-парады, это ближе к их менталитету, русским детям больше по душе спортивные единоборства, чтобы вырасти мужчиной.

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Так 15:52 20:01:2018

ЛАТЫШ-ПЕДЕРАСТ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!!! Ринька же ЭТИМ ОЧЕНЬ ГОРДИТСЯ!!!!!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:52 20:01:2018

СПОРТ - ЭТО ЖЁСТКАЯ ДИСЦИПЛИНА,ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
И
ДОМИНИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ...
ОДНАКО ЛАТЫШСКИЕ ИДЕОЛОГИ-НАЦИСТЫ,КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ РУЛЯТ СТРАНОЙ.
ПРИГОТОВИЛИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ и ДЕГРАДАЦИИ РУССКИХ
НЕСКОЛЬКО
ДРУГУЮ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЮ - АЛКОГОЛИЗМ,НАРКОМАНИЮ,ПРОСТИТУЦИЮ.
ПЕДЕРАСТИЮ - ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЛЮБЫХ НРАВСТВЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ...
ЧТО ПРИВОДИТ РУССКУЮ МОЛОДЁЖЬ К ПОЛНОЙ ДЕГРАДАЦИИ
ЛИЧНОСТИ и РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ...
ГОСДЕП США и ФАШИНГТОН НАЗЫВАЮТ ТАКОЙ РАСКЛАД
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и ПОСЛЕДУЮЩУЮ ДЕГРАДАЦИЮ
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ в ПРОЕБАЛТИИ -
"ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ" и "ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ"...

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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