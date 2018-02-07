Главу отдела продаж латвийского филиала финской компании Tieto Никиту Мельникова сейчас судят за взятки, которые вполне попадают в наш список рекордов: следствие в Белоруссии ему вменило «откатов» на общую сумму 2,262 млн евро, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Они давались должностным лицам при закупке услуг, программ и оборудования у конкретных предприятий.

Суд по этому делу начался в январе нынешнего года. По нему проходят два участника коррупционного скандала. Один из них — гражданин Латвии, который работал менеджером в IT–компании Tieto Latvija. Эта фирма является дочерней фирмой финской компании и занимается разработкой компьютерных программ, информационных систем, которые в своей работе используют банки и различные предприятия по всему миру. Год назад Tieto Latvija прославилась тем, что ввела платформу быстрых платежей для банков в Кении.

В 2010 году руководство фирмы публично отказалось от планов завоевания российского рынка, сосредоточившись на рынке Белоруссии. Тогда и начались события, которые стали основой нынешнего судебного процесса в Минске.

«Поддался соблазну»

Под судом оказались глава отдела продаж Tieto Latvija Никита Мельников (Мелниковс, как его именует белорусская пресса) и Геннадий Зубарев, который управлял ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ). Последнее — детище банков Белоруссии. Его задачей было централизованно следить за различными закупками и сделками, которые заключали банки. По версии обвинения, Зубарев был тем, кто давал взятки представителям коммерческих банков, чтобы те закупали услуги, программы и оборудование именно у конкретных предприятий.

Зубарева на процессе допросили 25 января, пишет «БелГазета». От традиционного допроса он отказался и предложил свой вариант. Экс–гендиректор БПЦ пояснил: он не отказывается от показаний, данных на следствии, но после задержания находился в стрессовом состоянии, не всегда точно формулировал ответы, считая это несущественным, поэтому хотел бы, чтобы в суде были оглашены протоколы этих допросов, а он будет их уточнять и отвечать на вопросы. Суд согласился с предложением обвиняемого. Суммируя все сказанное Зубаревым следователю под протокол, картина в кратком изложении получается такая.

В конце 2010 года от представителя латвийской компании Tieto Latvia SIA он получил предложение, от которого, как говорится в таких случаях, не смог отказаться. Правда, сам Зубарев на допросе выразился несколько иначе: «На это предложение, к своему сожалению, я согласился».

Компания давно сотрудничала с БПЦ, продавая лицензии и исключительные права на использование программного обеспечения, а также связанных с этим услуг. И Зубарев, как записано в одном из протоколов с его слов, «поддался соблазну получать денежные вознаграждения».

В начале 2011 года он приехал в Ригу, где его гидом выступил менеджер Никита Мельников. Тот отвел гостя к своему знакомому в банк, где Зубареву помогли зарегистрировать офшорную фирму ITI Corporation в Шотландии с получением круглой печати и открыть счета в банках Латвии и Кипра. При этом Зубареву вручили электронный ключ для управления счетами.

На допросе Зубарев сообщил, что он был единственным сотрудником этой фирмы, специально созданной для перечисления взяток. Для придания видимости деятельности между Tieto Latvia SIA и ITI Corporation был заключен договор на оказание консалтинговых услуг. По электронной почте Зубарев получал от Мельникова пакет документов: договоры, акты приемки выполненных работ и прочее. Распечатывал, подписывал, ставил печать и позже передавал документы Мельникову при личных встречах, которые происходили в Риге или Минске.

Довольно простая и, на первый взгляд, весьма надежная схема — никаких наличных. При этом сам Зубарев в этой схеме выполнял чисто техническую роль. Когда ему на стол клали служебную записку о заключении нового договора с поставщиком услуг либо дополнительного соглашения, то от него требовалась лишь резолюция. В данных случаях всего одна — «Не возражаю». И, как говорится, включай ноутбук и смотри, сколько за это тебе «откатили». В оглашенных в суде протоколах сообщалось, что «незаконное денежное вознаграждение по отдельным сделкам могло составлять до 20% от суммы договора».

«На взятки я купил «мерседес» и дом в Венгрии»

Как таковых принципиальных уточнений в ходе оглашенных в суде протоколов допросов Зубарев не делал. Единственный нюанс — он не согласился с тем, что следователь его назвал единственным бенефициаром компании ITI Corporation. Он сообщил, что владел этой компанией и управлял банковскими счетами по доверенности, которая периодически продлевалась и утратила свою силу в декабре 2016 года. Но капавшими на счет взяточными деньгами он распоряжался единолично. Однако, как ни удивительно, особо их не считал. В одном из протоколов есть запись от его лица, что общую сумму взяток на 2,262 млн евро он узнал из материалов своего уголовного дела. Следователь подсчитал.

В ходе обыска у Зубарева были изъяты ноутбук и необходимые инструменты для изучения его зарубежных счетов. Распечатки с движением денег ему представлялись, он с ними соглашался. Также в ходе следствия обвиняемый рассказал, как эти деньги тратил. По его словам, купил «мерседес» и дом в Венгрии в нескольких километрах от озера Балатон. Как бонус от приобретения недвижимости получил вид на жительство в Венгрии на один год. Также тратил деньги на семью и другие нужды. Примечательно, что в ходе одного из допросов Зубарев сообщил следователю, что вполне мог купить этот дом и на собственные доходы.

Как латвийский менеджер заключал договоры

Мельников в суде рассказал, что в компании Tieto Latvija он работал с 2006 года, а в 2010 году занял новую должность — тогда уже их компания работала с БПЦ. В офисе от коллег услышал фамилию Зубарева, потом приехал в Минск познакомиться.

Прокурор: — На встрече с Зубаревым обсуждался вопрос о каком–то денежном вознаграждении?

Мельников: — Да, обсуждался.

Прокурор: — Каким образом обсуждался размер этой суммы? Процент — или это фиксированная сумма?

Мельников: — Точно не помню, но впоследствии был указан процент от суммы договора… Тогда я мало понимал, что и как происходит… Наблюдал за этими процессами как бы со стороны. Взятку как взятку не воспринимал, полагал, что взятка предусмотрена как бонус или поблажка. Сейчас я понимаю, что это было неправильно.

Прокурор: — Вы раскаиваетесь в содеянном?

Мельников: — Безусловно.

Никита Мельников выглядит неким посредником, пишут белорусские журналисты. Что очевидно: 32–летний мужчина отнюдь не из своего кармана перечислял деньги на счет взяткополучателя. Да и вряд ли простой менеджер по продажам обладал правом распоряжаться счетом компании, принимать решения и давать команду главбуху, кому и сколько откатывать. Но пока все выходит именно так.

Tieto уже открестился от сотрудника

В Tieto Latvia до прошлой недели молчали и публично не высказывались о том, что их сотрудник с 2016 года находится в белорусской тюрьме и замешан в коррупционном скандале. Только после того, как об этом начали писать в белорусской прессе, фирма в минувшую среду выпустила пресс–релиз. В нем сказано, что обвиняемый больше не их сотрудник, а у фирмы нет никакой связи со взятками. Однако в связи с этим делом в Tieto проведут собственное внутреннее расследование.

На место Мельникова в Риге лишь пару месяцев назад был назначен новый председатель правления — Валерия Варна. Она от интервью отказалась и утверждает, что о скандале в Белоруссии ничего не знает. Об этом может давать комментарии только руководство концерна в Финляндии, — сообщает передача Neka Parsoniga (TV–3).

Еще один любопытный момент: в Генпрокуратуре Латвии и в госполиции от комментариев по поводу этого дела отказались. Посольство Латвии в Белоруссии также ход дела не комментирует.

Промежуточный финиш

Оба фигуранта полностью признали свою вину еще в ходе предварительного следствия, остались они на этой позиции и в суде. Так что перед ними и их адвокатами стоит одна задача — добиться минимального наказания, пишет в этой связи «БелГазета».

Для 57–летнего Геннадия Зубарева диапазон размера наказания за содеянное — от 5 до 15 лет с конфискацией имущества; 32–летнему Мельникову как взяткодателю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. У него уже есть смягчающие вину обстоятельства — активное сотрудничество со следствием и наличие двоих малолетних детей.

Судебный процесс в Минске продолжается.

Tieto Latvija активно получает заказы в Латвии

Согласно базе данных Бюро по надзору за закупками, компания Tieto Latvija активно принимала участие в государственных и муниципальных закупках в Латвии. С 2015 года фирма выиграла как минимум в 35 конкурсах. Сумма заключенных договоров — 4 764 948 евро.

Валерий Козлов, чье общество способствует бизнес–связям между Латвией и Белоруссией, утверждает, что он никогда в Белоруссии не сталкивался с намеками платить взятки. Описывая скандал с Tieto Latvija, он сравнил его с другими похожими случаями. Как автопроизводитель Mercedes в Латвии и других странах за взятку получал доступ к объемным закупкам. Или как, например, скандинавская фирма Telia в Узбекистане за несостоявшиеся консультации и сделки заплатила семье главы страны 275 млн долларов. Telia свою вину признала и в сентябре прошлого года обязалась выплатить 806 млн евро в качестве суммы выравнивания, чтобы следователи США, Швеции и Нидерландов прекратили свои расследования.

По сообщениям Бюро по надзору за закупками, за последние месяцы латвийская компания Tieto заключила три крупные сделки с Госбюро по контролю за строительством почти на 2 млн евро (1 931 505 евро). В ноябре АО Augstsprieguma tikls почти за полмиллиона евро (490 938 евро) купило у Tieto Latvija услуги по созданию информационной системы. В обеих конторах журналистам TV3 сказали, что ничего не слышали о суде в Белоруссии и это не повлияет на ход закупки. Закон заставляет проверять только членов правления. Это перед закупками и было сделано.

Рекордные «откаты»

* «Дело Latvenergo». Как считает обвинение, эпизоды взяточничества произошли с 2007 по 2010 год. За победу в конкурсе конкретного предприятия должностным лицам Latvenergo была предложена взятка в размере 5,432 млн латов.

* «Дело о думских взятках». По версии обвинения, взятки давались за успешное продвижение строительных проектов в Риге в 2006–2007 годах. В деле фигурируют знаменитые 500 000 евро в коробке из–под обуви.

* «Дело Магониса». Председателю правления Latvijas dzelzcels (LDz) Угису Магониса вменяется получение взятки от эстонского бизнесмена Олега Осиновского. По версии обвинения, речь идет о принятии денег в размере 499 500 евро в связи с закупкой дочерним предприятием LD «Сервис подвижного состава LDz». Осиновский также привлечен к уголовной ответственности по этому делу — за предложение взятки в 500 тысяч евро и передачу 499 500 евро за принятие решения в интересах предприятия.

* «Дело о взятках Daimler»: речь идет об «откатах» на 4,3 млн евро при закупке для Риги автобусов с 2002 по 2006 год. Под подозрением в получении взяток оказались тогда нескольких экс–чиновников Рижской думы, а также представители дочернего предприятия немецкого концерна Daimler AG — Evo Bus GmbH (их заподозрили в посредничестве. Деньги давались при конкурсе на закупку 117 автобусов Mersedes Benz.

Николай КУДРЯВЦЕВ.