Walt Disney Studios поделились сюжетом «Соло: Звёздные войны. Истории»

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Анатолий Тарасов
11:22 18.01.2018
Кино / Новости кино

Walt Disney Studios поделились обновлённым синопсисом фильма «Соло: Звёздные войны. Истории». Главные роли в спин-оффе космической саги исполняют Олден Эренрайк, Дональд Гловер и Эмилия Кларк.

Время подняться на борт Тысячелетнего Сокола и отправиться в путешествие по далёкой, далёкой галактике в компании самого обожаемого негодяя звёздных систем! Провернув целую серию дерзких авантюр в мрачном и опасном криминальном мире, Хан Соло встречает могучего Чубакку, своего будущего второго пилота, и пресловутого азартного игрока Лэндо Калриссиана. Их совместное приключение положит начало истории самого маловероятного героя саги «Звёздные войны».

 

Сценарий картины за авторством Лоуренса Кэздана и Джона Кэздана сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

 

Наставника Хана по имени Беккет сыграл Вуди Харрельсон, также в касте значатся Пол Беттани, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерил на себя костюм Чубакки.

Vesti.lv / Фото
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