Warner Bros. исправят ошибки

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Анатолий Тарасов
11:09 05.02.2018
Кино / Новости кино

Этой осенью Warner Bros. собираются приступить к съёмкам продолжения «Отряда самоубийц», и исполнитель роли Рика Флэга Юэль Киннаман поделился подробностями о статусе ленты и своим мнением о причине провала первой части.

«Студия активно работает над сиквелом, он находится в приоритете у WB, хотя ещё важнее для них ‒ всё сделать правильно. Мы ощущали, что первый фильм был “молнией в бутылке” и отчасти немного потеряли контроль над ним. Сейчас необходимо сохранить все удавшиеся моменты оригинальной ленты и исправить то, что не сработало», ‒ сообщил актёр. «Я уже беседовал с режиссёром [Гэвином О'Коннором] и невероятно рад его участию в проекте. Он отличный кандидат на эту должность, и мне не терпится подробнее ознакомиться с его идеями».

 

Основные ошибки первого «Отряда самоубийц», по словам Киннамана, кроются в финальных эпизодах картины: «Всё дело в третьем акте. Отличный старт, прекрасная команда. Не удивлюсь, если вторая часть станет более “приземлённой”. Думаю, гораздо эффектнее было бы показать таких необычных персонажей в другой ситуации, сделать меньше колдовства. Лучше, если они пересекутся с реальными людьми».

 

Известно, что сюжет сиквела расскажет о миссии суперзлодеев по поиску оружия массового поражения ‒ им окажется Чёрный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона. Правда, персонаж Скалы не будет центральным антагонистом фильма и лишь ненадолго возникнет на экранах.

 

Первую версию сценария написал Адам Козад, затем его скрипт переделал Зак Пенн («Мстители», «Люди Икс: Последняя битва»). Предполагается, что к своим ролям также вернутся Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето, Джей Эрнандес и Джай Кортни. 

 

Старт съёмочного процесса запланирован на октябрь, дата релиза «Отряда самоубийц 2» не разглашается.

Vesti.lv / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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