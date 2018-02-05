Warner Bros. исправят ошибки

«Студия активно работает над сиквелом, он находится в приоритете у WB, хотя ещё важнее для них ‒ всё сделать правильно. Мы ощущали, что первый фильм был “молнией в бутылке” и отчасти немного потеряли контроль над ним. Сейчас необходимо сохранить все удавшиеся моменты оригинальной ленты и исправить то, что не сработало», ‒ сообщил актёр. «Я уже беседовал с режиссёром [Гэвином О'Коннором] и невероятно рад его участию в проекте. Он отличный кандидат на эту должность, и мне не терпится подробнее ознакомиться с его идеями».
Основные ошибки первого «Отряда самоубийц», по словам Киннамана, кроются в финальных эпизодах картины: «Всё дело в третьем акте. Отличный старт, прекрасная команда. Не удивлюсь, если вторая часть станет более “приземлённой”. Думаю, гораздо эффектнее было бы показать таких необычных персонажей в другой ситуации, сделать меньше колдовства. Лучше, если они пересекутся с реальными людьми».
Известно, что сюжет сиквела расскажет о миссии суперзлодеев по поиску оружия массового поражения ‒ им окажется Чёрный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона. Правда, персонаж Скалы не будет центральным антагонистом фильма и лишь ненадолго возникнет на экранах.
Первую версию сценария написал Адам Козад, затем его скрипт переделал Зак Пенн («Мстители», «Люди Икс: Последняя битва»). Предполагается, что к своим ролям также вернутся Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето, Джей Эрнандес и Джай Кортни.
Старт съёмочного процесса запланирован на октябрь, дата релиза «Отряда самоубийц 2» не разглашается.
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