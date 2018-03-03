«Моя ситуация донельзя банальна. Я давно уже вдова, живу с семьей дочери (дочь, зять, двое детей 13 и 16 лет). Живем дружно, не ссоримся, но в последнее время я стала замечать, что от меня домашние как–то… отгородились, что ли?

Дочку с зятем во всем, что касается меня, заботит одно: чтобы давление было в норме, чтобы таблетки принимать не забывала, чтобы не перетруждалась, отдыхала побольше. Вроде бы грех жаловаться — обо мне же пекутся…

А вот с внуками общения — ноль. Пока были маленькие, только и слышно было: «Бабуль, бабуль», я же с ними была все время, родители работали. Всегда со мной делились всем, что на душе… А теперь ни поговорить не хотят, ни рассказать, как дела. «Как ты?” — “Нормально». И все…

Вы вот пишете, что есть всякие клубы по интересам для пенсионеров, где можно общаться, провести время, спастись от чувства одиночества. А я не хочу ходить по кружкам и клубам! Я хочу перестать быть пустым местом для моих родных, для моих внуков! А как — не знаю, и душа оттого болит…

Вера Федоровна».

Комментирует психолог Гульнара Гаристе:

— К сожалению, в письме читательницы мало конкретики, чтобы дать совет именно по ее ситуации: ведь взаимоотношения в семье зависят от многих факторов.

Поэтому, чтобы понять, в чем камень преткновения, необходимо узнать и оценить, как в конкретной семье строятся взаимоотношения, кто как себя ведет, какую реакцию и почему это вызывает у остальных членов семьи… Единственное, что могу сказать по опыту — проблема взаимоотношений дедушек–бабушек и внуков сегодня действительно очень актуальна.

Непонимание между разными поколениями существовало во все времена, однако сейчас оно особенно разительно. Это и закономерно: бабушки–дедушки родились, росли и формировались при одном строе — внуки растут и формируются при совершенно другом, где жизненные ценности и опыт пожилых очень часто неактуален и неприменим. Для многих бабушек–дедушек современные цифровые технологии темный лес, в то время как для подростков это важная составляющая жизни. И вот представим себе: бабушка–дедушка комментируют высокий рейтинг внука в какой–то «стрелялке» фразой: «Лучше бы ты чем–то дельным занялся, книжку почитал, и вообще я в твои годы…» Все! В глазах внука они уже — «отсталые», «ничего не понимающие»… И кому охота с такими общаться?!

Понятно, что старшему поколению по многим позициям нелегко найти точки соприкосновения с молодежью. Это объективно. Однако это вовсе не значит, что таких точек вообще нет. И найти их вам поможет то неоценимое преимущество, которое появляется только с возрастом и зачастую стоит многих других, — ваша Мудрость. Именно она подскажет, как действовать и как вести себя в каждой ситуации, чтобы стать для любимых внуков тем авторитетным человеком, с которым имеет смысл и поделиться, и обратиться за советом. И наконец, с которым им интересно.

Начнем с того, что переходный возраст — это когда еще недавно милые, доверчивые, беззащитные существа превращаются в амбициозных и в то же время крайне ранимых подростков, старающихся доказать всем и каждому, что они сами с усами. Поэтому надо понимать: ребенок подрос, изменился, а значит, теперь и вести себя с ним нужно как со взрослым. Например, постучать перед тем, как зайти в его комнату, не наводить там свой порядок, не подслушивать его телефонные разговоры (а случайно услышав, не комментировать их), не навязывать свое мнение, каким бы верным оно вам ни казалось. Пример: «Сядь поешь! Что значит «не хочу»?! Ты же голодный!»

Второе: не лезть в душу, но всегда быть готовым внимательно и с интересом выслушать подростка, если его вдруг «прорвало». И поддержать. Считаете нужным дать совет — дайте, но только не в виде нравоучений, иначе этот позыв к откровенности станет последним. Идеальная форма совета: «Ты, конечно, поступай так, как считаешь нужным, но я бы поступил(а) в этой ситуации так». И, конечно же, стоит обосновать, почему именно так, а не иначе. И если позже окажется, что ваш совет оказался в яблочко, ваш авторитет в глазах подростка наверняка серьезно повысится и следующие «моменты откровенности» не заставят себя ждать.

Третье: не бойтесь проявлять свои слабости. Внук с радостью поможет вам, если вы не будете подкреплять свою просьбу упреками и фразaми «ты должен», а просто признаетесь, что вам не обойтись без его помощи из–за вашего возраста или состояния здоровья. Наверняка он оторвется от своих дел и выделит немного времени, чтобы помочь вам разобраться с компьютером или другой техникой. И если удостоится за это искренней вашей благодарности — в дальнейшем отказов в помощи, скорее всего, тоже не будет: доброе слово и кошке приятно, а уж юному человеку — тем более! Кроме того, общие дела объединяют. А разве не к этому вы стремитесь?

И еще один совет. Не стоит так уж категорично отметать возможности времяпрепровождения вне семьи — в том числе в клубах по интересам среди своих сверстников. Не секрет, что общение с новыми людьми обогащает, развивает, привносит в жизнь много новых положительных эмоций, событий, контактов. И чем их больше — тем интереснее и многообразнее станет ваша жизнь, тем лучше будет настроение. А к человеку, от которого исходит позитив, тянутся все — кто сознательно, кто подсознательно. Так что, имея некоторую независимую «личную жизнь», у вас гораздо больше шансов перестать быть для своих внуков тем, что вы называете «пустым местом»…

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.