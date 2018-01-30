Как написал на своей странице в соцсети Facebook общественный активист Владимир Линдерман, сегодня рэп является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру. «Проникновение рэпа в школы не остановят ни полиция, ни правительство, ни «лояльные» директора школ», — написал активист.
«Недоброжелатели злорадствуют: русская молодежь не участвует в акциях по защите образования на русском языке. Значит, все в порядке, молодые русские хотят учиться на латышском. Нет, не хотят. А на митинги и шествия не ходят, потому что ощущают их старомодность, старческую унылость. Рэп сегодня является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру», — написал Линдерман.
По словам Линдермана, первым откликнулся на объявленный конкурс известный рэпер Рэй Рижский, создавший композицию — «Я не хочу».
Клип, в том числе, снят на фоне Памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков в Задвинье.\
Kā jau pie okupantiem.« ответить
Окупант -это ты, глист, ползающий по нашей земле.« ответить
Русские Латвии, настоящие которые, не подкидные, это староверы, бежавшие в свое время от Петра.« ответить
Es atbalstu uz 100%, ka esmu debils..« ответить
Молодцы, ребята! Очень здорово. Так держать!« ответить
Мы, взрослые, поддерживаем вас, мы с вами!
«Проникновение рэпа в школы не остановят ни полиция, ни правительство, ни «лояльные» директора школ», — написал активист.« ответить
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Линдерман и рэп.., Жданока и тверк, корова и седло, коза и баян..
ЭТИ ДЕБИЛЫ ТИПА ДУРКИСА ТОЛЬКО НЕНАВИСТЬ К НАЦИСТСКОЙ латвии ВЫЗЫВАЮТ!!!« ответить
Ярко выступили. Интересно, что ответят другие группы? Мои симпатии на стороне Рэя.« ответить