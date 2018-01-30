«Я не хочу»: русский рэп агрессивно ответил Шадурскису на реформу (+ВИДЕО)(8)

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Виталий Вавилкин
12:36 30.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Защитники русских школ решили отстаивать право образования на родном языке в школах нацменьшинств Латвии при помощи репа. В соцсети объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые помогут молодежи участвовать в происходящих в стране политических процессах.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook общественный активист Владимир Линдерман, сегодня рэп является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру. «Проникновение рэпа в школы не остановят ни полиция, ни правительство, ни «лояльные» директора школ», — написал активист.

 

«Недоброжелатели злорадствуют: русская молодежь не участвует в акциях по защите образования на русском языке. Значит, все в порядке, молодые русские хотят учиться на латышском. Нет, не хотят. А на митинги и шествия не ходят, потому что ощущают их старомодность, старческую унылость. Рэп сегодня является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру», — написал Линдерман.

 

По словам Линдермана, первым откликнулся на объявленный конкурс известный рэпер Рэй Рижский, создавший композицию — «Я не хочу».

 

Клип, в том числе, снят на фоне Памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков в Задвинье.\

mixnews.lv / Фото
Комментарии (8)
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LP 13:30 30:01:2018

Kā jau pie okupantiem.

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Пётр 1 13:34 30:01:2018

Окупант -это ты, глист, ползающий по нашей земле.

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Кстати 13:55 30:01:2018

Русские Латвии, настоящие которые, не подкидные, это староверы, бежавшие в свое время от Петра.

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LP 14:31 30:01:2018

Es atbalstu uz 100%, ka esmu debils..

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Мы вместе! 13:31 30:01:2018

Молодцы, ребята! Очень здорово. Так держать!
Мы, взрослые, поддерживаем вас, мы с вами!

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Однако! 13:48 30:01:2018

«Проникновение рэпа в школы не остановят ни полиция, ни правительство, ни «лояльные» директора школ», — написал активист.
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Линдерман и рэп.., Жданока и тверк, корова и седло, коза и баян..

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ПМИТ 13:44 30:01:2018

ЭТИ ДЕБИЛЫ ТИПА ДУРКИСА ТОЛЬКО НЕНАВИСТЬ К НАЦИСТСКОЙ латвии ВЫЗЫВАЮТ!!!

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респект. 14:53 30:01:2018

Ярко выступили. Интересно, что ответят другие группы? Мои симпатии на стороне Рэя.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

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