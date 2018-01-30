Защитники русских школ решили отстаивать право образования на родном языке в школах нацменьшинств Латвии при помощи репа. В соцсети объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые помогут молодежи участвовать в происходящих в стране политических процессах.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook общественный активист Владимир Линдерман, сегодня рэп является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру. «Проникновение рэпа в школы не остановят ни полиция, ни правительство, ни «лояльные» директора школ», — написал активист.

«Недоброжелатели злорадствуют: русская молодежь не участвует в акциях по защите образования на русском языке. Значит, все в порядке, молодые русские хотят учиться на латышском. Нет, не хотят. А на митинги и шествия не ходят, потому что ощущают их старомодность, старческую унылость. Рэп сегодня является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру», — написал Линдерман.

По словам Линдермана, первым откликнулся на объявленный конкурс известный рэпер Рэй Рижский, создавший композицию — «Я не хочу».

Клип, в том числе, снят на фоне Памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков в Задвинье.\