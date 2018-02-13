В Латвии любой игроман может потребовать, чтобы ему закрыли вход в игорные залы. Но соблюдается ли эта норма закона?

В прошлом году руководитель Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне сообщила: в последнее время в игорных залах и казино увеличилось число посетителей. На момент 2017 года в Латвии было открыто 320 игорных залов, шесть казино и семь онлайн-казино, также выданы лицензии 57 тотализаторам. Неужели благосостояние латвийцев позволяет сделать из нашей страны Монте-Карло или Лас-Вегас? Или отрасль процветает только потому, что законы по защите игроманов от их собственных пагубных увлечений просто не работают?

Пагубная страсть

В отличие от стран развитой Европы, где игорный бизнес переведен в отдельные «резервации», в Латвии игорные залы на каждом шагу, пишет «МК-Латвия». Хочешь пойти в магазин – натыкаешься на игорный зал, желаешь заплатить по коммунальным счетам в банке – опять зал. По мнению наших чиновников, в таком количестве азартных заведений нет ничего страшного! Почему? А потому, что игорный бизнес регламентирован и закон должен защищать игроманов, которые не могут самостоятельно справиться со своей зависимостью. Но реальность от закона сильно отличается.

Рижанка Ирина – невысокая черноволосая дама 52 лет, имеет страсть. Нет, это не телевизионные сериалы и не пирожные. Ее страсть гораздо опаснее и разрушительнее. Имя ей: игра. За последние семь лет Ирина проиграла более 50 000 евро. Женщина обратилась в газету с надеждой, что мы расскажем ее историю и сможем изменить отношение властей к игорным залам. Она уверена, что их следует убрать из города.

«В Иманте девять игорных залов. Меня там знают все!»

– Я живу в столичном микрорайоне Иманта. Не знаю, как в других районах Риги, но в Иманте целых девять игорных залов, в каждый из них я регулярно захожу и регулярно проигрываю там деньги, – рассказала про себя Ирина.

А семь лет назад я даже не думала, что когда-нибудь заболею игроманией. Меня вообще азартные игры не интересовали, и в зал я пришла не за игрой, а совсем по другой нужде: за сигаретами. Магазины уже были закрыты, а игорные залы открыты даже ночью и могут предложить табачные изделия.

Когда я оказалась в зале, то решила заодно уж разобраться, что это такое – игральный автомат, и почему люди вокруг так увлеченно играют. В кармане было 20 латов, и я всю купюру положила в автомат. На что-то нажала и – вдруг оказалось, что я выиграла огромную сумму денег, более тысячи латов. При моей тогдашней зарплате это было целое состояние. (Верно говорят: новичкам всегда везет!)

В тот день я отнесла все деньги домой, ни сантима не потратив на новую игру. Но в голове что-то произошло, и как только я получила зарплату, я тут же пошла в игорный зал. И все, понеслось.

С тех пор я прихожу в зал всегда, как только в кошельке или на карточке появляются деньги. Иногда – выигрываю, но чаще всего проигрываю. Самый большой мой выигрыш составил 3000 евро, но все эти деньги я давным-давно проиграла. В общей сложности я наказала себя и свою семью на 50 000 евро. Я работаю на трех работах и в среднем получаю 1000 евро в месяц. Но абсолютно все деньги я спускаю на автоматы. И даже когда выигрываю, никогда не доношу деньги домой, тут же проигрываю их.

Дети и старики – вот кого жалко!

Ирина рассказала, что в последнее время в игорных залах Латвии огромное количество молодежи. Конечно, все эти люди совершеннолетние, в этом наша собеседница уверена. У посетителей, чей возраст вызывает сомнение, охрана регулярно проверят удостоверения личности. А если документа нет, человека не впускают на территорию игорного зала.

– Но я-то вижу, что этим ребятам 18 лет исполнилось буквально вчера и они, вполне возможно, еще учатся в школе! – говорит Ирина. – Вот откуда у них деньги на то, чтобы играть, а вернее – проигрывать? Ладно, у них есть пара евро «обеденных денег», а дальше-то что? Скорее всего, они либо втихаря берут деньги у родителей, либо, что еще хуже – оформляют на себя быстрые кредиты. Сколько раз на моих глазах молодой человек увлеченно играл, затем уходил и возвращался назад с пачкой денег. По моему мнению, надо на законодательном уровне запретить людям, у которых нет работы, брать быстрее кредиты. Тогда они проигрывать деньги не будут, так как им просто не на что будет играть.

По рассказам Ирины, кроме 18-летних юнцов в зале полным-полно старичков, особенно бабушек, чей возраст либо пенсионный, либо приближается к нему. Возможно, когда-то эти люди пришли сюда, так как надеялись быстрым и легким способом обеспечить себе прибавку к пенсии, только вместо этого стали игроманами.

– В прошлую субботу рядом со мной играла одна старушка. А когда у нее закончились деньги на игру, эта бабушка заплакала и рассказала, что только что проиграла всю пенсию, и теперь не знает, как жить дальше, – вспоминает Ирина. – И что вы думаете, эта женщина пошла домой? Нет, она пошла в фирму по выдаче быстрых кредитов, которые в нашем районе есть на каждом углу. И через час она снова вернулась в зал, уже с деньгами. Но и эти деньги женщина вчистую проиграла. Она так плакала, так плакала. Но никто ее не утешал, тут это не принято, у каждого игрока своя беда. Ну и, конечно, никто из работников зала не стал укорять эту старушку, что она так неблагоразумно поступила, ей принесли чай – и на этом все. Видимо, у работников игорных залов есть четкие указания от руководства, как реагировать на подобное выражение эмоций. Никаких упреков, никакой ругани, никакого сочувствия. Только «добрые глаза» и чай! Выплакавшись, бабушка взяла свою сумку и побрела домой. Что с ней стало дальше, я не знаю.

И хотя, по словам Ирины, среди посетителей игорных залов не принято делиться сведениями о себе, иногда они что-то рассказывают. Так, Ирина знакома со студентом, который признался, что целый месяц сидит в буквальном смысле слова на воде и хлебе, так как абсолютно все деньги, которые ему дали родители на жизнь, он проиграл. А сейчас он добыл пять евро, но потратил их не на еду, а на зал. Сюда он пришел в надежде на выигрыш. Еще один мужчина, после того, как у него закончились деньги, сказал Ирине, что не знает, как ему вернуться домой. Жена дала ему деньги на продукты, а он вместо магазина пришел сюда и абсолютно все проиграл. Даже хлеб не успел купить.

– Очень многие посетители, когда проигрываются, бегут либо в ломбарды – а их около игорных залов особенно много, либо в фирмы по выдаче быстрых кредитов, – рассказывает Ирина. – Закон недавно запретил выдавать займы ночью. Но вы думаете, это хоть как-то помогло тем, кто болен игрой? Нет, такой человек будет играть и в семь утра, и в девять вечера. А если на игру нет денег, пойдет и оформит быстрый кредит.

Чёрный список не работает

Законодатели говорят, что если житель Латвии хочет бросить играть, то закон ему поможет. Игроман должен написать заявление в Инспекцию по надзору за азартными играми и попросить, чтобы его не пускали в те места, где ведется игра на деньги. Но на практике этот закон не работает.

– Я знаю женщину, маму троих несовершеннолетних детей, – сказала Ирина. – Она регулярно проигрывает деньги. Эта женщина два раза писала заявление, чтобы ее не впускали в игорные залы, но охранники продолжают ее принимать, – рассказала Ирина. – И это понятно: заведению невыгодно терять постоянного клиента, поэтому его работники предпочитают «забыть» о том, что были получены заявления. Вот и получается, что закон таким, как я, помогает лишь на бумаге, а на деле он не работает.

Болезнь – это не отсутствие силы воли!

Многие люди уверены: достаточно сказать себе «Я больше не буду играть!» и все, ты сможешь спокойно проходить мимо мест, где ведется игра на деньги. Однако наша собеседница уверена, что сила воли тут ни при чем и игромания – во-первых, болезнь, а во-вторых, такая же тяжелая болезнь, как и наркомания. И от нее не избавиться, просто взяв себя в руки.

– К сожалению, мои близкие тоже этого не понимают, – призналась Ирина. – Когда из дома начали исчезать деньги, муж припер меня к стенке и заставил признаться, на что потратила семейные накопления. Был скандал, после которого муж взял с меня обещание никогда больше не ходить в игорные залы. Я ему это обещание дала, но смогла продержаться всего пару месяцев. А дальше все началось заново. Не хочу себя оправдывать и перекладывать на кого-то другого свою вину, но скажу так: если бы в Латвии, как в других странах, игорные залы находились в какой-то одной, отдаленной от Риге зоне, то мне было бы намного легче. Я бы просто не стала ехать так далеко ради игры. А сейчас соблазн на каждом шагу. Возле продуктовых магазинов, возле банков, почты, да везде! Около каждого заведения, в которое чаще всего обращаются люди, имеется игорный зал. Я не собираюсь туда идти, ноги сами меня ведут к игральным аппаратам! Муж дает мне деньги на продукты, на оплату счетов, я выхожу по делам, но в результате иду в игорный зал. И после получения своей зарплаты тоже иду в зал. Я будто под гипнозом, честное слово. Направляюсь в магазин, вижу вывеску игорного зала – и захожу туда. Ничего не могу с собой поделать. И я не одна такая, все игроманы, с которыми я говорила на эту тему, уверены: если бы наше правительство запретило размещение игорных заведений в черте города, то никто из них за тридевять земель не поехал бы!

Конечно, я пыталась выкарабкаться из этой ситуации, даже узнавала о методах лечения, сидела на специальных форумах для игроманов, которые хотят завязать с игрой. Все игроманы сходятся в одном: лечение их зависимости результата не принесет, это высасывание денег и не более того! Я позвонила одному доктору по зависимостям, и он мне прямо сказал: «Лучше несите свои деньги ко мне, чем в автоматы. Но результат я вам не гарантирую».

Я много читала про свою болезнь, про игроманию и поняла, что самостоятельно от нее не избавиться. Психолог на форуме игроманов рассказал, что эта болезнь в плане лечения даже тяжелее наркомании. Кстати, многие люди думают, что игроманы играют для того, чтобы расслабиться. Это не так. Я могу быть отдохнувшей или уставшей, для меня это не важно. Важно только наличие денег, если они есть и на моем пути попадается игорный зал, то я туда иду. Нет денег или я не вижу зала, где можно поиграть, то специально я ни первое, ни второе искать не буду.

Еще одно заблуждение, которое касается игорных залов – это то, что в них ходят либо очень бедные люди, либо очень богатые. Это не так, туда ходят все и рядом с богато одетым мужчиной можно заметить бедно одетую бабушку. Они все играют одинаково азартно, не замечая времени, так как в зале плотно задвинуты шторы и в любое время дня говорит искусственное освещение. Любезные сотрудники залов подходят к клиентам и предлагают бесплатный чай и кофе. Вот только от безнадежности, которая царит в зале и сейчас в моей душе, хочется удавиться. Я много раз думала о том, чтобы покончить с собой, так как понимаю: пока игорные залы будут в доступности, я в них ходить не перестану.

От редакции. Ирина и ее приятельница – мама троих детей написали заявление в Инспекцию по надзору за азартными играми и попросили не впускать их в игорные залы. «МК-Латвия», со своей стороны, взяла этих женщин на контроль, пообещав, что если их опять впустят в зал, то мы это дело так не оставим.

Запретите мне играть!

«МК-Латвия» обратилась к руководителю Инспекции по надзору за азартными играми Сигне Бирне и выяснила, каким образом игроман может внести себя в «черный список».

– Никаких черных списков у нас нет! – сказала Сигне Бирне. – Все делается иначе. Если человек не справляется с желанием пойти в игорный зал, он может обратиться в нашу инспекцию (Рига, ул. Бривибас, 33, 4-й этаж) и на специальном бланке написать заявление о том, что он просит не впускать его в игорные заведения. Дополнительно надо предоставить свое фото. Если фото нет, то мы сфотографируем человека на месте и приложим его фото к заявлению. Инспектор, который примет это заявление, на следующий день передаст его ВСЕМ игорным предприятиям, которые организуют азартные игры по всей Латвии. Подача заявления – бесплатная услуга. Также можно подать заявление через портал e-latvija. Хочу сказать, что заявление принимается только от самого человека, а не, скажем, от его родственника или друга.

Получив заявление, предприятия по организации азартных игр обязаны проследить, чтобы те люди, которые написали заявление, не входили в зал. Но это достаточно трудная задача, так как при посещении игорного зала, в отличие от казино, предъявление паспорта не требуется. Нет здесь и регистрации посетителей. Если бы требование регистрировать посетителей было прописано в законе, игорным залам было бы легче вычислять клиентов, которые не должны находиться в зале и, соответственно, не пускать их.

– Кто отвечает за то, чтобы человека, который написал вам заявление, не пропускали в игорный зал?

– Работники конкретного зала. Они получают фото и имена тех, кто написал заявление. Они должны сравнивать эти фото с теми людьми, которые хотят пройти в зал, и не впускать их. Если игромана опознали во время игры, работники должны попросить его выйти из зала. Если есть сомнения в идентификации, то работники зала имеют право попросить у клиента его удостоверение личности.

– Если сотрудники зала все-таки впустили человека, который написал заявление, можно ли их наказать?

– Отвечать за нарушение будет конкретное игорное заведение. Сначала заведение получит предупреждение, а если у нас будет повторная информация, что человека снова впустили в зал, то заведение ждет штраф. В первый раз размер штрафа может достигать 720 евро, во второй раз – 1400 евро.

– А как человек может доказать, что его впустили в зал?

– Во всех игорных залах ведется видеонаблюдение, и эта запись сохраняется администрацией зала в течение семи дней. Так что, если человека впустили в зал незаконно, он должен как можно быстрее написать нам заявление об этом факте, и мы начнем расследовать дело. Но надо помнить: когда человек впервые пишет нам заявление с просьбой не пускать его в игорный зал, он принимает ответственность и на себя. Например, он обещает начать лечение и не ходить в заведения, связанные с азартными играми.

– Может ли игроман, если его незаконно впустили в зал, потребовать, чтобы ему вернули проигранные деньги?

– Нет! Тем более что он со своей стороны, когда заполнял заявление, пообещал сделать все, чтобы не ходить в зал, например, начать лечение. И не выполнил это обещание.

– Сколько у вас заявлений от игроманов?

– Более 800.

– Как часто игроки вам присылают жалобы, что их опять пустили в игровое заведение?

– Точное количество сказать не могу, то такое часто бывает. После получения сигнала мы в обязательном порядке обращаемся к администрации игорного зала, чтобы привлечь внимание к конкретному человеку.