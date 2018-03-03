Я русский ! Я устал ! … Устал извиняться, устал нести ответственность, устал стыдиться, устал чувствовать позор!
За что?
За то, что из Азии пропал рабовладельческий строй? За то, что Латвия, Эстония, Литва катались как сыр в масле? За то, что, обороняя Порт-Артур, променяли 15 тысяч русских на 110 тысяч японцев? За то, что, обороняя Петропавловск-Камчатский в 1854 году, около 1000 ополченцев, потеряв 40 человек, отбили атаку трёхкратно превышающих сил, отправив в могилу или на койку 400 противников, и за то, что их командующий-англосакс застрелился?
Я русский и мне надоело за это извиняться.
Я русский и устал извиняться…
За то, что Кипр, Болгарию, Грецию освободили от турок? За то, что не дали уничтожить сербов? За то, что выполняя миротворческий долг, в Афганистане обменяли 15 тыс. на 200 тыс.? За то, что 90 десантников не дали прорваться 2500 боевиков через высоту 776? За то, что променяли 84 человека на 400? За то, что два батальона наёмников в Грозном не смогли уничтожить штурмовой отряд майкопской бригады? За то, что советская армия освободила Европу от фашизма?
Может, мне извиниться за Баязет? За Брестскую крепость? За «атаку мертвецов»? За эсминец «Новик» или лидер «Ташкент»? А может, пред монголами — за то, что мы иго сбросили? Или за Александра Невского, за то, что европейских рыцарей на дно Чудского озера спустил? За то, что Анна Ярославна научила Европу пользоваться вилкой и мыться хотя бы раз в месяц, а не раз в полгода? А может, извиниться за девятую парашютно-десантную роту 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, принявшую бой на высоте 3234 в Афганистане?
За что я как русский должен здесь извиниться!?
За то, что, несмотря ни на что, мы сохранили честь, гордость и человеколюбие? За то, что наши правители не дают нас опустить до уровня Сомали? За то, что мои прадеды выбили с Дальнего Востока японцев и американцев?
Я русский и устал извиняться понял!..
Я должен извиниться за то, что немытая, забитая и необразованная Россия дала миру Толстого, Герцена, Горького, Гоголя, Ломоносова, Чернышевского, Гагарина, Королёва и Циолковского!
Да. Я устал. Я русский, и я устал извиняться за то, что я русский. За то, что во мне течёт кровь тех, кто прибивал щит на врата Царьграда, тех, кто разрушил Римскую империю, кто освоил 1/6 земной суши, тех, кто спас Европу от татаро-монголов и фашистов, тех, кто проехал по улицам Парижа, тех, кто на кораблях спасал будущие США от Британии (да, да, и это тоже!).
Почему только Россия и русские должны стесняться своей истории и посыпать голову пеплом?
Можно много перечислять, но… У каждого государства есть страницы истории, которыми можно гордиться, но почему-то только Россия и русские должны стесняться своей истории и посыпать голову пеплом! И перед кем? Перед Европой, которая уничтожила инков, ацтеков, майя, сжигала людей на кострах, вырезала пол-Африки, а остаток продала в рабство!
Интересно, что должны мы сделать, чтобы наконец-то все, «униженные» нами, нас простили? Может, хватит нам писать о своей истории в извиняющемся и самоуничижительном тоне? Лично я устал извиняться!
Пора научиться гордиться тем, кто ты есть!
Я русский, и хочу, чтобы мои дети гордились той страной, в которой они родились!
Думаешь, президент Латвии и премьер не устали: извиняются перед Украиной , перед США, перед ЕС, испытывают позор и унижение, краснеют и бледнеют, потому что силы воли, чести и достоинства НЕТ! А перед своим населением за социальный и финансовый крах нечего, по их мнению, извиняться, подумаешь, кто они такие: крепостные же! Жди, скоро им придёт расплата за ВСЁ содеянное, а русские всегда были, есть и БУДУТ!« ответить
Осмелюсь уточнить. Местные талапонцы ни перед кем не извиняются. Они всегда лизали, лижут и будут лизать жопу очередному хозяину!« ответить
А вам -то что, думайте о заднице Путина, не отвлекайтесь на чужие.« ответить
Пора придет ,будут все извиняться, перед рускими.Осталось не долго ждать.« ответить
А вы думайте о заднице Ринкевича, попёршегося в США в обосранном памперсе от русских ракет!« ответить
Всё дело в нашем происхождении. Мы единственный сохранившийся народ, произошедший от белых богов, остальные (западные) произошли от первых завоевателей Земли рептилоидов-змеев. Они это знают и их жмёт жаба...« ответить
Не извиняйся.. Вали обратно в скоторусь.. Сдесь тебя человеком никогда не признают..Латвия сама по себе животно Русский мир сам по себе..каждый кто за Россию и за недомера уродца хйо враг Латвии ...такой расклад.. Есть много русских кто за Латвию и мы их уважаем...« ответить
Не Ваня или как тебя там, вот таких уродов я презираю, потому что я русский и я устал от тебя.« ответить
Я устал от набитого шерстью хуторского идиота, устал от всей вашей банды хуторских недоумков, которые превратили мою Родину-Латвию в нищую попрошайку ЕС.
Я вас ублюдков презираю и вы должны об этом знать.
я на таких вообще даже внимания не обращаю.. Вы мусорня которая спит и видит что утром сдесь будет скоторусь..потому ничего не делаете что бы в Латвии все идёт в гору..в Латвии прорыв произойдёт в ближайшие 5-10 лет..подохнет мразь совковая которая сдесь балласт поганый« ответить
Ты очень сильно веришь в то что многие русские за Латвию, разочарую, не все латыши за Латвию, выйди в люди и открой подслеповатые глазки ширше« ответить
вот и пришел писец« ответить
руские не умеют быть равными с другими народами . Они всегда правы и уважают только силу . Мир не живет по хотелкам путина« ответить
Латвия, Литва и Эстония катались как сыр в масле.., а можно было без вашего масла как-нибудь обойтись, ну чтоб вы не тратились на прибалтов, бросили их в беде, занялись своей страной, псковщиной, новгородщиной, а не лезли к соседям со своими кулаками и слюнявыми поцелуями, благодетели вы наши..Может задумаетесь, почему вам никто не благодарен, и только вас терпеть не могут даже "братушки", ведь так более ни с кем не происходит, только с вами, покопайтесь в себе, отчего такая "черная неблагодарность" у всех.. А все дело в том, что вы ничего из этого не делали без корысти для себя, навязывания "освобожденным" своей уже "дружбы" удава с кроликом,..« ответить
Ну да а теперь Латвия купается в бескорыстности своих новых хозяев, то один банк закроют, то другой, то третий. То кредит дадут под неплохие проценты, то просто укажут, то надо делать и говорить.« ответить
Правильно!!Надо было немного подождать и не трогать фашистов в Прибалтике на не скольколько месяцев!1« ответить
Надо же,а борьба добра со злом обостряеться.Ничего нацистам не долго осталось выдавать наглую ложь за правду.Все нацисты выдающие себя якобы за патриотов должны сидеть в тюрьме!!!« ответить
Путин сказал очень коротко и ясно - мы сильные потому, что мы ПРАВЫ.« ответить
Вас это сильно коробит, но сделать вы ничего не сможете.
Таков Закон природы - провидение помогает тем, кто стоит за Правду.
Kāds patoss, vemt gribas! Krievu imperiālisti jobanije! Par Latvijas, Lietuvas Igaunijas okupāciju atvainoties zarnas par tievu!« ответить
Мы с совковой мразью не можем найти общий язык.. Совки считают что Ленин сталин хорошие люди а мы сз а мы сожалеем что немцы всю эту мразь не уничтожили..если ущербное быдло не навязывала бы свои ценности выродков и нелюдей то ещё как то эту нечисть можно было терпеть рядом..но так никак..« ответить
Скрепно присвоил русским ВСЁ.« ответить
Мир не вы создали?
Адам и Лилит, а потом и Ева, были хохлами!! А еще мы хохлы умеем, хорошо работать лопатами, роем ямы под море, нарываем горы, всякого говна)))И всему миру, нужно скинуться нам, на прожитье))« ответить
это я понял из исторической анальной боли?вот теперь тебе песец,вы уже разозлили,а сша сдувается,положила на вас« ответить