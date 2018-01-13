Актеры Рижского русского театра им. М. Чехова Иван Клочко и Игорь Назаренко 12 января представили спектакль по отдельным сценам из романа «Преступление и наказание». Классику поставили в кинотеатре Splendid Palace. Журналист и кинокритик Артур Завгородний посетил премьеру и заявляет, что спектакль удался на славу.

“Тварь ли я дрожащая или право имею?”

Не буду кричать, хотя внутри все кипит и колотит, но промолчать нет сил.

Вчера по дороге в Splendid Palace на спектакль “Преступление и наказание” меня не покидала единственная мысль: “Нужна громадная смелость, чтобы замахнуться на великую русскую классику. Получится ли? Тут ведь либо все, либо ничего...”

Получилось, и еще как!

Сцена. Декораций нет – только стулья. Два актера. Две дуэли. И воображение зрителя. А сбоку сидит пианист, подобно аккомпаниатору в немом кино – музыка погружает зрителя в душевное состояние героя, тем самым создавая атмосферу безрассудства, страха, тревоги.

На сцене – монологи Раскольникова и его беседы со следователем Порфирием Петровичем. Постановка бесподобная, камерная, постмодернистская, но размах не теряется. Игра актеров блистательная. Воплощены коварство и безумие, разум и хаос. Образы дьявольские, хитрые, сумасшедшие. Раскольников мнительный, суетится, мечется, извивается с пеной у рта, будто бес, пот стекает, а глазки бегают. И рядом Порфирий Петрович – хитрец, тип скользкий, подозрительный, догадливый, угрожающий. Две ницшеанские фигуры, чьи рассуждения о морали господ и рабов похожи на дуэль.

Режиссер точно ухватила суть и дух произведения, поставив настоящий кошмар наяву. Получился чертовски здоровский психологический жутик. “Я – убийца!” или “Я – убийца...”? Посмотрите – узнаете. А не посмотрите – пожалеете. Я же апплодирую!

Артур Завгородний

*Помимо премьерного показа 12 января, спектакль «Преступление и наказание» будет идти на сцене Cafe Film Noir 14, 18 и 25 января в 19:00. Билеты можно приобрести в сети bilesuserviss.lv. Спектакль идет на русском языке с субтитрами на латышском языке.