Вадима Туманова называют первым легальным советским миллионером. Он добыл великой стране свыше 500 тонн золота. При этом на протяжении свыше 40 лет получал официально больше, чем кто–либо в СССР! — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Я уже говорил читателям «СЕГОДНЯ», что на днях мне невероятно повезло: после настойчивых звонков удалось побывать в гостях у золотодобытчика Вадима Туманова, о котором еще при жизни сложено немало легенд. Он проживает неподалеку от станции метро «Спортивная» на ул. Большая Пироговская, 35а, в знаменитом булгаковском «Доме Мастера». 1 сентября Вадиму Ивановичу исполнилось 90 лет.

Как его только не называют в интернете! Особенно часто именуют «первым советским легальным миллионером». Поразительно, но в СССР официально существовало частное предпринимательство, о чем далеко не все знают. После Великой Отечественной войны экономика страны лежала в руинах. Власти спокойно смотрели на возникновение целого класса мелких кустарей, которые что–то ремонтировали, шили одежду, производили разные бытовые мелочи и так далее. В конце 50–х годов в СССР насчитывалось 150 000 артелей. Но плавать мелко хотели не все. Судьба легендарного Вадима Туманова тому подтверждение.

Члены Политбюро получали меньше

Он организовал полтора десятка самых крупных в Союзе старательских артелей (прообразов будущих перестроечных кооперативов), которые в общей сложности добыли более 500 тонн золота. Как писали, его люди получали зарплаты больше, чем члены Политбюро ЦК КПСС: в среднем по 2000 рублей.

Поэт Евгений Евтушенко как–то припомнил такую красноречивую сценку: «Наш легальный советский миллионер помахал швейцару сквозь стекло двери сиреневой четвертной. Когда возникла щель в двери, Туманов незамедлительно сунул в щель четвертную, и она исчезла, как в руке факира. Швейцар был небольшого роста, величавостью слегка похожий на Наполеона. Вдруг с лицом его что–то случилось: оно поползло одновременно в несколько разных сторон…»

Вадим Туманов был одним из самых близких друзей Владимира Высоцкого, которому тот посвятил целый ряд песен: «Был побег на рывок», «В младенчестве нас матери пугали…» и другие. А по мотивам его «зековских» рассказов культовый автор–исполнитель создал немало поэтических произведений.

У предпринимателя, который с молодости не дружил с законом, была нелегкая судьба. Он восемь лет провел в тюрьмах и колымских лагерях. И восемь раз бежал… В 2006 году режиссер Владимир Яканин снял киноленту «Фартовый», которая была создана по мотивам книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча». Прообразом главного героя, которого сыграл актер Владимир Епифанцев, был именно Туманов.

Я посмотрел на YouTube эту картину, а потом прочитал знаменитую автобиографическую книгу Вадима Ивановича «Все потерять — и вновь начать с мечты…», где он рассказывает о годах, проведенных на Колыме, о создании старательских артелей, о ярких и интересных людях, в том числе, разумеется, и о Высоцком. Конечно, картина не передает и сотой, если не тысячной части того, что описал в своем бестселлере, выдержавшем не одно издание, авторитетный золотодобытчик. С другой стороны, в полуторачасовом фильме попросту нереально рассказать все то, о чем повествует толстая книга.

Урок человеческого благородства

Приведу нескольких мнений об автобиографии Туманова известных в обществе людей. Станислав Говорухин: «Это грандиозная книга. Автопортрет на фоне нашей истории. Лучшее, что я читал в последнее время из мемуарной литературы». По словам писателя Михаила Веллера, «книгу Туманова следует прочесть каждому. Чтобы знать, как можно бороться и побеждать. Есть люди, которые могут все. Золотой фонд страны. Автобиография героя в трагедиях и трудах эпохи наполняет гордостью за человека». Поэтесса и подруга Туманова Белла Ахмадулина тоже была в полном восторге от книги: «Это шедевр человеческой доблести — о том, как человек, не будучи подготовлен к страшным обстоятельствам, сохраняет честь и достоинство». Как отметила актриса Алла Демидова, она «читала долго, несколько ночей». Александр Митта считает, что книга стала настоящим культурным явлением. «Это сильный урок человеческого благородства», — подчеркнул кинорежиссер.

Вице–президент Российского союза промышленников и предпринимателей, академик РАЕН Александр Лагуткин считает, что то, что изложено в книге «Все потерять — и вновь начать с мечты…», должно стать уроками основ в средней школе и лекциями по предпринимательскому мастерству в высших учебных заведениях: «Для меня нет сомнений: написанное Вадимом Тумановым не менее ценно, чем то, что он добывал из–под земли, потому что опыт его — бесценен, а знания — уникальны».

Книга — это документ конкретной исторической эпохи. Автор четко запечатлел свое время, которое осталось в XX веке. Иному современному читателю, который привык к интернету и мобильнику, лагерная колымская жизнь может показаться некой нереальной экзотикой. Ведь за последние десятилетия окружающая действительность изменилась самым кардинальным образом. Предпринимательство стало нормой жизни. Правда, что греха таить, отношение к бизнесменам порой не самое доброе. Особенно не жалуют разного рода олигархов.

Признаюсь, когда ехал к Вадиму Ивановичу, то подумал так: раз его артели добыли свыше 500 тонн золота, то дома у него наверняка золотые унитазы, да и дверные ручки тоже скорее всего сделаны из драгоценного металла. А может быть, кругом просто лежат слитки, как воспоминание о прошлом? Однако на поверку все оказалось гораздо скромнее. А чтобы я убедился в том, что обстановка в квартире вполне обычная, Туманов провел для меня своего рода экскурсию по квартире общей площадью 150 кв. метров. Мы заглянули во все комнаты, а также в рабочий кабинет и даже в спальню. Рядом с кроватью заметил фотографию покойной супруги Риммы Васильевны Тумановой, которая была признанной красавицей. Она работала на телевидении ведущей. Сын, тоже Вадим, родился в 1959 году, он мой коллега: окончил факультет журналистики Московского госуниверситета.

Прибалтика посадила

В этом году у Вадима Ивановича своего рода юбилей: ровно 70 лет назад, в 1948 году, 20–летний штурман парохода «Уралмаш» был арестован и осужден на 8 лет лагерей по 58–й статье УК РСФСР за «шпионаж, террор и антисоветскую агитацию». Как говорит Википедия, Туманов был осужден за любовь к Сергею Есенину и другим антисоветским поэтам. Однако в действительности первый раз в местах не столь отдаленных мой собеседник оказался вскоре после «покушения» аж на самого зампредседателя правительства Эстонской ССР товарища Лауристена.

Молодой уроженец украинского городка Белая Церковь мечтал стать капитаном. Сначала ходил в море матросом, потом окончил курсы штурманов. Стал четвертым помощником капитана на «Емельяне Пугачеве», совершавшем плавания в водах Дальнего Востока с посещением Кореи, Китая. Потом его повысили до третьего помощника капитана на «Уралмаше». Так он и стал штурманом.

В роковой день, перевернувший всю последующую жизнь Туманова, «Уралмаш» пришел из Гетеборга в Таллин.

А чем заняться морячкам на берегу? Четырнадцать человек зашли в кафе «Лайне». За столиками уже сидело десятка два подвыпивших летчиков. Слово за слово, возникла драка, которая вылилась на улицу. Остановить потасовку, казалось, было невозможно. Прибыла местная милиция. Возбужденные участники рукопашного боя не восприняли ее увещеваний. К несчастью, мимо случайно проезжали два легковых автомобиля. Из одного вышел высокий мужчина в роговых очках. И черт его дернул схватить Туманова за руку. А Вадим Иванович всегда увлекался боксом. Его удар оказался сильнее, чем он ожидал. На штурмана тут же навалились автоматчики. В себя дебошир пришел только в кабинете соответствующих компетентных органов. Тогда–то и выяснилось, что мужчина в роговых очках не кто иной, как Лауристен. Высокий начальник оказался в больнице. К счастью, выжил. Тем не менее заграничную визу тут же аннулировали, а драчуна отправили в порт приписки — в далекий Владивосток. Вот там в обвинительном заключении и припомнили увлечение Есениным…

Прощай, море!

— Сейчас кафе «Лайне» уже больше нет, — рассказал Вадим Иванович. — Я сидел за столиком с радистом. А наши ребята с парохода — кочегары, машинисты — были здоровяками. В какой–то момент разодрались с летчиками. А потом мы решили уже пойти на судно. Милиция попытались нас задержать уже по дороге — у ресторана «Европа». Конечно, мне очень не повезло, что мимо проезжал член эстонского правительства. Кстати, меня потом доставили к нему в больницу. Я сел на табурет в ординаторской и стал ждать. Не знал, что сказать человеку, перед которым действительно был очень виноват. Лауристен появился в двери в больничном халате и с забинтованной головой. «Молодой человек, вы могли испортить себе всю жизнь! — сказал он, посмотрев на меня долгим изучающим взглядом. И добавил: — Хочу, чтобы вы это осознали». Я что–то пробормотал в ответ. После чего он пересел к столу, быстро написал несколько строчек, а затем заявил: «Я вас прощаю!» Тогда никто не хотел раздувать скандал. Однако я лишился моря. Хотя в Америке побывал еще в 1944 году 17–летним мальчишкой.

— Как понимаю, у вас руки зачесались…

— Да. Причем ударил не совсем удачно. Выше глаз. А там еще очки разбились. Все произошло вечером, а уже утром меня допрашивал прокурор. Русский. Он был в шоке. «У нас как раз налаживаются отношения с эстонскими товарищами. А тут еще вы. Не знаю, что вас заставило так поступить?» — сказал он. Получается, ударил не просто по заместителю председателя правительства Эстонии, а по очень чувствительным межнациональным отношениям. «Не знаю, глаз будет цел или нет, туда стекло попало», — к моему ужасу, заметил прокурор. Но после разговора с Лауристеном прямо у ворот больницы конвой меня отпустил. Рейсовым автобусом вернулся в морской порт. Спустился на пирс и пошел бродить по Старому Таллину. В память врезалось, как по мостовым громыхали коляски извозчиков. Бесцельно кружился по узким улочкам. Было страшно тоскливо на душе. На следующий день стоял на причале, наблюдая за своим таким родным сухогрузом «Уралмаш», который уходил уже без меня. У ног стоял чемодан с книгами и пластинками.

Запретный плод сладок

— Откуда такая любовь к Есенину?

— Любил его с детства. Он был полузапрещенным. А запретный плод, как известно, сладок. Есенин нравился не только мне. Помню, как еще в Мурманске меня попросил зайти к себе мой первый капитан на «Уралмаше» Веселовский, который передавал дела новому капитану — Дерябину. «Я знаю, Вадим, что ты любишь Есенина, Вертинского, Лещенко. Я тоже их люблю. Они всегда со мной. Сорок моих пластинок обошли полсвета. Теперь не знаю, как у меня все в дальнейшем сложится, но они не должны пропасть. Возьми их себе», — сказал Веселовский. Вынося из капитанской каюты коробку, я был самым счастливым человеком. Откуда мне знать, что не пройдет и полугода, как следователь во Владивостоке, найдя при обыске пластинки, использует их как свидетельство моих антисоветских настроений. Как узнал позже, интерес ко мне со стороны спецслужб возник еще раньше, после другой драки. Я тогда нокаутировал старшину Вершинина. Падая, он затылком продырявил портрет самого Иосифа Виссарионовича Сталина. Когда приехал из Таллина, за меня взялись уже всерьез.

— Как вам удалось добыть 500 тонн золота?

— Это не моя заслуга, а нашего коллектива, который прошел через все. В 1986 году численность только артели «Печора» достигала полуторы тысячи человек. Кто–то был экскаваторщиком, кто–то — бульдозеристом, кто–то — сварщиком. Мы не только добывали золото, но одновременно осуществляли геологоразведочные, общестроительные, дорожные работы, демонстрируя впечатляющие результаты по производительности, качеству и экономичности. Готовились к освоению новых сырьевых районов — Тимана и Арктического побережья. Прокладывали 98–километровую дорогу Ижма — Ираэль. К сожалению, нас все–таки разгромили. В уничтожении коллектива участвовали целых шесть ведущих отделов ЦК КПСС. Но окончательно они все же не смогли с нами расправиться, потому что за нас начали заступаться. Славка Говорухин, Николай Шмелев, Святослав Федоров, Отто Лацис, Юрий Карякин, Евгений Евтушенко и другие.

Денег не считал

— Так вы стали первым легальным советским миллионером, как о вас пишут?

— Я не считал. Но на протяжении свыше 40 лет получал больше, чем кто–либо в Советском Союзе. Однако миллионы точно не зарабатывал. У меня в месяц выходило всегда в 2 раза больше, чем у рабочего в артели. То есть заработал, скажем, 2000, а подчиненные — по тысяче. Меньше они не могли получать. Все шло от моей заработной платы. Я не мог выписать себе больше. И сегодня считаю свой метод очень перспективным. Если бы на него перевели всю страну, то люди стали бы намного богаче. А сегодня несметные богатства находятся в руках единиц. Недаром народ говорит, что страну разворовали. Потом стал получать 4000. Соответственно, работники имели по 2000. Для сравнения: когда Борис Ельцин в 70–х и 80–х годах был первым секретарем Свердловского обкома КПСС, он получал в два раза меньше моего рабочего. Я хочу сказать, что свои деньги мы не воровали, а зарабатывали.

Бывало и так, что мой заработок доходил до 6000. Тогда рабочие получали по 3000. И ни копейки меньше. Это было дело принципа. И все официально. Зарплаты у нас не скрывались. В нашей артели все было честно. Мы жили очень дружно. Были настоящей командой. И действительно выдали свыше 500 тонн золота. Немыслимая цифра. Если кто–то вырастил 500 тонн картошки, то это уже очень много. А тут драгоценный металл.

Мы не занимались куплей–продажей, как иные известные бизнесмены. Собрал здесь металлолом и переправил за границу. Это дармовые деньги. Но многие так и сделали свои миллионы. Другой вопрос, что их работники особо ничего не получили. Чего уж там удивляться, что люди считают себя обворованными. А я всегда выступал за справедливую систему распределения.

В своей отрасли мы работали по нормам и расценкам государства. В 1995 году даже написал письмо Борису Николаевичу Ельцину. Не только обозначил проблемы российской золотодобычи, но и предложил решения некоторых экономических вопросов. Но, к сожалению, о простых людях у нас особо не думают. И сколько раз народ грабили. В том числе и меня. Я имею в виду накопления, облигации и прочие ценные бумаги. В истории страны, как известно, всякое бывало. Деноминация и прочее. Так что я вовсе не озолотился, как кое–кто думает, — улыбнулся Вадим Иванович, показывая свою квартиру. Особенно долго он смотрел на портрет своей супруги, которая, по словам Туманова, умерла совершенно случайно. Хотя ее могли и спасли…

Шуба для любимой

…Однажды в осенней Москве Туманов с друзьями гулял по Красной площади и увидел небывалую очередь, длиннее, чем в Мавзолей к Ленину. Народ стоял за импортными шубками. Вадим уловил взгляд Риммы на одну из счастливых покупательниц с обновкой в руках. Чтобы у кого–то было, а у его любимой нет?! «Подождите, я сейчас…» — сказал Вадим друзьям. Cам не помнит, как проник сквозь толпу к магазину. Он отозвал молодого охранника: «Слушай, парень, вот деньги на две шубы. Одну возьмешь себе, а другую мне». Ошалевший охранник, который, наверное, и денег в руках таких никогда не держал, исчез в чреве магазина. А уже буквально минут через десять передал Туманову шубу. Однако когда Вадим, торжествуя, вручил сверток Римме, то на ее лице не было той радости, на которую он рассчитывал. «Как мне смотреть в глаза тем, кто стоял и кому не досталось?» — заявила она. Туманов ей в ответ: «Посмотри на эту историю с другой стороны. Ведь за дорогими шубами обычно стоят любовницы генералов, продавщицы магазинов, парикмахерши. У них карманы распухли от денег. А я свои заработал!» И наконец услышал такой ответ: «Ты прав. Наверное. Но такой был порыв! Ты меня понимаешь?»

Вот такая семейная разборка, как сказали бы сегодня. Но эта история тоже отражает свое время. Мы проговорили с Вадимом Ивановичем несколько часов. Хотя вначале у него было для меня всего полчаса…

Такие встречи остаются в памяти навсегда.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.