Яблочный, бальзамический или столовый. Для чего нужны разные виды уксуса

Ассортимент уксуса в продуктовых магазинах велик. Как понять, какой именно нам нужен? Постный пирог, жареная говядина или овощной салат — рассказываем, куда лучше добавить кислоты.

Столовый уксус для мяса и винегрета

Современные хозяйки находят все новые кулинарные рецепты с применением обычного столового уксуса.

Соус для винегрета

1 ч. л. горчицы,

100 мл растительного масла

60 мл столового уксуса

перец черный молотый по вкусу

Смешайте горчицу и уксус, добавьте растительное масло и перец. Все перемешайте и заправьте салат.

Бальзам для салата

Бальзамический уксус изначально был изобретен в Европе. Рецептура его была настолько сложна и дорога, что бочонок густого уксуса считался лучшим приданым богатой невесте. Чтобы продукт из винограда, вина и фруктов созрел, требовалось не менее 20 лет. Создавался бальзамический уксус прежде всего для медицинских целей. Густой массой с приятным фруктовым ароматом, в составе которого была масса полезных микроэлементов, омолаживались знатные особы, нанося уксусные маски на область лица и декольте. Ложка темного тягучего уксуса спасала при ожогах и ранах. Уксус был и первым лекарством от чумы.

Понятно, что в наших магазинах представлен эконом-вариант продукта, который выдерживается на производстве максимум в течение 60 дней, а в своем составе содержит не виноградное сусло, а всего лишь винный уксус, а также краситель, карамель, загуститель и кукурузный крахмал. Именно поэтому медицинское применение магазинного бальзамического уксуса неэффективно.

Впервые добавить бальзамический укус в еду догадались итальянцы. С тех пор его принято сочетать с пастой и практически со всеми блюдами, где есть томаты, будь то мясо с томатным соусом или салат из овощей. Кулинары догадались добавить бальзамический уксус также в десерты и быстро поняли, что и так он очень неплох.

Вот несколько рецептов с бальзамическим уксусом, которые помогут удивить домашних и гостей.

Маринад для курицы

В расчете на 1 порцию.

2 ст. л. мёда,

50 мл бальзамического уксуса

1 ч. л. горчицы

2 зубчика чеснока

Базилик, соль перец по вкусу

Перемешать все ингредиенты и добавить заранее нарезанную крупными кусками курицу. Мариновать не менее 40 минут, затем приготовить желаемым способом — запечь или обжарить.

Если говорить о десертах, то бальзамический уксус станет интересным дополнением к лакомству под названием «Панна котта»

500 мл сливок жирностью 33%

200 мл молока

2 г ванилина

30 г желатина

100 г сахара

50 г замороженной клубники

50 г замороженной малины

50 г замороженной ежевики

100 г сливочного масла

10 мл бальзамического уксуса

Свежая мята для украшения

Сливки, молоко, ванилин и сахар смешать, довести до кипения, добавить желатин.

Разлить в силиконовые формы и дать остыть. Для соуса растопить масло, обжарить ягоды, добить сахар и бальзамический уксус. Подавать, полив ягодным соусом.

Греческий салат с бальзамическим уксусом

На 6 порций:

200 г помидоров

1 головка красного лука

10 шт. оливок

½ огурца

40 мл оливкового масла

2 столовые ложки бальзамического уксуса

петрушка и соль по вкусу

Ингредиенты мелко порезать. Сбрызнуть уксусом и маслом, приправить солью и перцем, перемешать.

Уксус из вина

Помимо столового и бальзамического, на прилавках наших магазинов можно встретить винный уксус. Он изготавливается из красного и белого вина, потому и в магазинах он встречается красный и белый. Винный уксус хорошо сочетается с блюдами французской кухни. Одним из популярных рецептов с винным соусом считается рыба.

Рыба с уксусом

300 г лосося

100 мл красного винного уксуса

1 зубчик чеснока

80 г воды

Соль, чёрный перец кинза и укроп по вкусу

Разогреть сковороду с небольшим количеством воды. Добавить соль, лавровый лист и веточки укропа. Нарезать рыбу на средние кусочки. Припускаем рыбу в сковороде. Накрываем крышкой.

Готовим соус. Измельчаем чеснок и кинзу. Кладем в миску. Посолим и поперчим. Заливаем винным уксусом. Перемешиваем. Поливаем рыбу, подаем на стол.

Постный бисквит с винным уксусом

1 стакан муки,

¾ стакана лимонного сока

2 ч. л. лимонной цедры

0.5 ч. л. соли

¾ стакана сахара

1/3 стакана растительного масла

30 мл белого винного уксуса

В емкость для взбивания заливаем лимонный сок с цедрой и растительное масло, добавляем сахар. Взбиваем массу до полного растворения сахара. Добавляем уксус и продолжаем взбивать. Смешиваем муку и соль и добавляем в общую массу. Всыпаем соду и тщательно промешиваем лопаточкой. Заливаем в форму для выпечки. Выпекаем 40-50 минут при 180 градусах.

Уксус «сделай сам»

Яблочный уксус также имеет полезные свойства. В отличие от всех остальных видов уксуса его можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

1,5 кг яблок

60г ржаного хлеба

150 г мёда

2 л. кипяченой воды

Яблоки натереть на крупной терке вместе с сердцевиной. Положить в банку или кастрюлю, залить холодной кипяченой водой. Положить в ёмкость кусочек ржаного хлеба и мёд. Накрыть марлей, убрать в тёплое и тёмное место на 10-12 дней. За это время яблоки должны забродить. После слить содержимое через марлю и дать настояться порядка 60 дней. Готовый уксус разлить по баночкам.

Яблочный штрудель с яблочным уксусом

250 г муки

1 щепотка соли

2 желтка

120 мл воды

1 ч. л. яблочного уксуса

60 г молотых сухарей

50 г сахара

10 г ванильного сахара

2 ч. л. корицы

2 ст. л. сахарной пудры

1 ст. л. коньяка или рома

600 г яблок

½ лимона

50 г сливочного масла

Уксус растворить в воде. Смешать муку, соль, желтки. Добавить водный раствор уксуса. Вымешать тесто и дать ему отдохнуть 30 минут. Яблоки очистить, порезать на кусочки, полить лимонным соком. Тесто раскатать и уложить на лист. Тесто смазать растопленным маслом. На тесто выложить сухари, потом яблоки. Сверху выложить орехи и цедру лимона, Обильно посыпать корицей и сахаром. Свернуть рулетом. Выпекать в духовке при 180 градусах 30 минут. Готовый рулет посыпать сахарной пудрой.

Кстати

Современные медики также сходятся во мнении, что умеренное употребление уксуса полезно для людей с повышенных холестерином. Однако гастроэнтерологи предостерегают от излишнего употребления уксусной кислоты. Уксусная кислота, как и любая другая кислота, полезна в исключительно малых количествах. В то же время употребление уксуса противопоказано людям с болезнями ЖКХ и повышенной кислотностью в частности.