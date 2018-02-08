Яблочный, бальзамический или столовый. Для чего нужны разные виды уксуса

Столовый уксус для мяса и винегрета
Современные хозяйки находят все новые кулинарные рецепты с применением обычного столового уксуса.
Соус для винегрета
1 ч. л. горчицы,
100 мл растительного масла
60 мл столового уксуса
перец черный молотый по вкусу
Смешайте горчицу и уксус, добавьте растительное масло и перец. Все перемешайте и заправьте салат.
Бальзам для салата
Бальзамический уксус изначально был изобретен в Европе. Рецептура его была настолько сложна и дорога, что бочонок густого уксуса считался лучшим приданым богатой невесте. Чтобы продукт из винограда, вина и фруктов созрел, требовалось не менее 20 лет. Создавался бальзамический уксус прежде всего для медицинских целей. Густой массой с приятным фруктовым ароматом, в составе которого была масса полезных микроэлементов, омолаживались знатные особы, нанося уксусные маски на область лица и декольте. Ложка темного тягучего уксуса спасала при ожогах и ранах. Уксус был и первым лекарством от чумы.
Понятно, что в наших магазинах представлен эконом-вариант продукта, который выдерживается на производстве максимум в течение 60 дней, а в своем составе содержит не виноградное сусло, а всего лишь винный уксус, а также краситель, карамель, загуститель и кукурузный крахмал. Именно поэтому медицинское применение магазинного бальзамического уксуса неэффективно.
Впервые добавить бальзамический укус в еду догадались итальянцы. С тех пор его принято сочетать с пастой и практически со всеми блюдами, где есть томаты, будь то мясо с томатным соусом или салат из овощей. Кулинары догадались добавить бальзамический уксус также в десерты и быстро поняли, что и так он очень неплох.
Вот несколько рецептов с бальзамическим уксусом, которые помогут удивить домашних и гостей.
Маринад для курицы
В расчете на 1 порцию.
2 ст. л. мёда,
50 мл бальзамического уксуса
1 ч. л. горчицы
2 зубчика чеснока
Базилик, соль перец по вкусу
Перемешать все ингредиенты и добавить заранее нарезанную крупными кусками курицу. Мариновать не менее 40 минут, затем приготовить желаемым способом — запечь или обжарить.
Если говорить о десертах, то бальзамический уксус станет интересным дополнением к лакомству под названием «Панна котта»
500 мл сливок жирностью 33%
200 мл молока
2 г ванилина
30 г желатина
100 г сахара
50 г замороженной клубники
50 г замороженной малины
50 г замороженной ежевики
100 г сливочного масла
10 мл бальзамического уксуса
Свежая мята для украшения
Сливки, молоко, ванилин и сахар смешать, довести до кипения, добавить желатин.
Разлить в силиконовые формы и дать остыть. Для соуса растопить масло, обжарить ягоды, добить сахар и бальзамический уксус. Подавать, полив ягодным соусом.
Греческий салат с бальзамическим уксусом
На 6 порций:
200 г помидоров
1 головка красного лука
10 шт. оливок
½ огурца
40 мл оливкового масла
2 столовые ложки бальзамического уксуса
петрушка и соль по вкусу
Ингредиенты мелко порезать. Сбрызнуть уксусом и маслом, приправить солью и перцем, перемешать.
Уксус из вина
Помимо столового и бальзамического, на прилавках наших магазинов можно встретить винный уксус. Он изготавливается из красного и белого вина, потому и в магазинах он встречается красный и белый. Винный уксус хорошо сочетается с блюдами французской кухни. Одним из популярных рецептов с винным соусом считается рыба.
Рыба с уксусом
300 г лосося
100 мл красного винного уксуса
1 зубчик чеснока
80 г воды
Соль, чёрный перец кинза и укроп по вкусу
Разогреть сковороду с небольшим количеством воды. Добавить соль, лавровый лист и веточки укропа. Нарезать рыбу на средние кусочки. Припускаем рыбу в сковороде. Накрываем крышкой.
Готовим соус. Измельчаем чеснок и кинзу. Кладем в миску. Посолим и поперчим. Заливаем винным уксусом. Перемешиваем. Поливаем рыбу, подаем на стол.
Постный бисквит с винным уксусом
1 стакан муки,
¾ стакана лимонного сока
2 ч. л. лимонной цедры
0.5 ч. л. соли
¾ стакана сахара
1/3 стакана растительного масла
30 мл белого винного уксуса
В емкость для взбивания заливаем лимонный сок с цедрой и растительное масло, добавляем сахар. Взбиваем массу до полного растворения сахара. Добавляем уксус и продолжаем взбивать. Смешиваем муку и соль и добавляем в общую массу. Всыпаем соду и тщательно промешиваем лопаточкой. Заливаем в форму для выпечки. Выпекаем 40-50 минут при 180 градусах.
Уксус «сделай сам»
Яблочный уксус также имеет полезные свойства. В отличие от всех остальных видов уксуса его можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.
1,5 кг яблок
60г ржаного хлеба
150 г мёда
2 л. кипяченой воды
Яблоки натереть на крупной терке вместе с сердцевиной. Положить в банку или кастрюлю, залить холодной кипяченой водой. Положить в ёмкость кусочек ржаного хлеба и мёд. Накрыть марлей, убрать в тёплое и тёмное место на 10-12 дней. За это время яблоки должны забродить. После слить содержимое через марлю и дать настояться порядка 60 дней. Готовый уксус разлить по баночкам.
Яблочный штрудель с яблочным уксусом
250 г муки
1 щепотка соли
2 желтка
120 мл воды
1 ч. л. яблочного уксуса
60 г молотых сухарей
50 г сахара
10 г ванильного сахара
2 ч. л. корицы
2 ст. л. сахарной пудры
1 ст. л. коньяка или рома
600 г яблок
½ лимона
50 г сливочного масла
Уксус растворить в воде. Смешать муку, соль, желтки. Добавить водный раствор уксуса. Вымешать тесто и дать ему отдохнуть 30 минут. Яблоки очистить, порезать на кусочки, полить лимонным соком. Тесто раскатать и уложить на лист. Тесто смазать растопленным маслом. На тесто выложить сухари, потом яблоки. Сверху выложить орехи и цедру лимона, Обильно посыпать корицей и сахаром. Свернуть рулетом. Выпекать в духовке при 180 градусах 30 минут. Готовый рулет посыпать сахарной пудрой.
Кстати
Современные медики также сходятся во мнении, что умеренное употребление уксуса полезно для людей с повышенных холестерином. Однако гастроэнтерологи предостерегают от излишнего употребления уксусной кислоты. Уксусная кислота, как и любая другая кислота, полезна в исключительно малых количествах. В то же время употребление уксуса противопоказано людям с болезнями ЖКХ и повышенной кислотностью в частности.
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