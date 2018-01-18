В случае если Министерство обороны США разработает новые образцы ядерного оружия «малой мощности», то вероятность войны с Россией и Китаем существенно возрастёт, пишет Newsweek. Если на вооружение будут приняты новые боеголовки, Пентагон может с большей вероятностью поддаться соблазну их использовать.

Министерство обороны США собирается заняться созданием двух новых образцов ядерного оружия, чтобы не отставать от России и Китая, которые работают над модернизацией своего арсенала ядерного оружия, пишет Newsweek со ссылкой на объёмный доклад Пентагона о военном потенциале США в этой сфере.

Этот доклад, отмечает журнал, вызвал бурные споры вокруг новой Ядерной доктрины Вашингтона. В частности, эксперты обсуждают, поспособствует ли новая стратегия проведению политики сдерживания или же она лишь увеличит вероятность ядерной войны.

«В то время как Соединённые Штаты продолжают сокращать количество и значимость ядерных вооружений, другие страны, включая Россию и Китай, двигаются в противоположном направлении, — говорится в проекте Ядерной доктрины Пентагона. — Если возникнет необходимость, США должны быть способны разработать и развернуть новые (ядерные) средства для сдерживания и достижения своих целей, в случае если сдерживание не принесёт желаемых результатов».

В частности, США намерены разработать ядерную боеголовку «малой мощности» для ракеты подводного пуска Trident, которая на данный момент установлена на подлодках класса «Огайо». Кроме того, Пентагон собирается «в долгосрочной перспективе» спроектировать крылатую ядерную ракету морского базирования.

По мнению Пентагона, наличие систем малой мощности обеспечит Вашингтон более гибким ответом на «российскую угрозу», параллельно увеличив порог ядерной войны.

По сути, Министерство обороны США беспокоится, что стоящие на вооружении США ядерные ракеты слишком большие и мощные для реального применения, а это не могут не осознавать Россия и остальные страны мира. В этом контексте, по мнению Пентагона, требуются более мелкие ядерные боеголовки, способные отпугнуть врагов США, которые посчитают, что вероятность применения Америкой нового оружия возросла.

Тем не менее у этого плана нашлись противники. В частности, бывший советник Барака Обамы по контролю над вооружениями Джон Вулфстал назвал новую Ядерную доктрину США «шизофреническим документом».

«В основе этой стратегии лежат два момента: во-первых, сдерживание угрожающих нам ядерным оружием стран, таких как Россия и Северная Корея. Здесь проблем нет, — объяснил Вулфстал. — Во-вторых, в её основе лежит желание обспечить сдерживание, сделав вероятность применения Америкой ядерного оружия более высокой».

По словам чиновника, такой подход снижает порог ядерной войны, так как у Пентагона «будет больше возможностей для применения ядерного оружия, которое не приведёт к серьёзным разрушениям, что, в какой-то степени сделает его использование более соблазнительным».

Вулфстал также подчеркнул, что новая ядерная доктрина «определённо повышает риск ядерной войны… и усугубляет последствия гонки ядерных вооружений с Россией».

По его мнению, на данный момент США вполне способны проводить эффективную политику сдерживания, поэтому Вашингтону стоит обратить внимание прежде всего на свой потенциал в области обычных вооружений и киберактивности.

Хотя Вулфстал и уверен, что «Кремль играет не по правилам» и его надо сдерживать, по его словам, решение этой проблемы лежит в первую очередь в плоскости создания «сильных союзов, повышения эффективности обычных вооружений и построения крепкой экономики».

Однако, по мнению эксперта по нераспространению ядерного оружия Роберта Эйнхорна, опасения по поводу ядерной войны «преувеличены».

«Высокопоставленные чиновники США осознают, что между обычным и ядерным оружием есть огромная качественная разница, и могут прибегнуть к последнему только в крайнем случае», — заявил он.