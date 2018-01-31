Ягодный чай и запеченная скумбрия. Как справиться с перепадами давления

На улице постоянные температурные качели — за неделю температура поднимается выше нуля, потом падает до −10 градусов и снова возвращается к плюсовым значениям. Для метеозависимых людей это очень тяжело.

Больше всех от перепадов температуры, а значит и атмосферного давления, страдают гипер— и гипотоники. Предлагаем приготовить блюда из продуктов, регулирующих давление.

Для начала вспомним, какое питание рекомендуется тем, кто страдает от перепадов давления:

Много жидкости. Лучше пить обычную чистую воду, травяные чаи, несладкие морсы и разбавленные фреши. Нужно отказаться от кофе и крепких чаёв, зелёных в том числе.

Избегать жареного. Картошка и курочка с хрустящей корочкой подождут несколько дней. Лучше всего запекать и готовить на пару.

Убрать жир. Из мясных продуктов лучше предпочесть нежирную птицу и телятину. А вот от свинины, баранины, гусей и уток отказаться.

Меньше соли. Большое количество соли в еде задерживает воду в организме. А это значит, что может повыситься давление, возникнуть отеки. Диетологи рекомендуют солить еду не более чем 5 граммами (1 ч.л.) в день.

Фрукты и овощи

Они должны быть в основе вашей диеты. Особенно налегайте на зелень, листовые овощи, капусту. В них много полезных веществ: содержится магний и витамины группы B, которые позаботятся о вашем настроении и нервах.

Еще не закончился сезон хурмы. Она содержит йод, магний, железо, калий... Хурма, ко всему прочему, выводит шлаки и токсины из организма.

Зимний витаминный фруктовый салат

2 сладких яблока

3 хурмы

½ граната

Щепотка корицы

Ваниль

1 ст.л. сахарной пудры

Шаг 1. Яблоки и хурму помыть, из яблок извлечь сердцевинки и нарезать их дольками.

Шаг 2. Хурму нарезать толстыми ломтиками.

Шаг 3. Разобрать гранат на зерна. Все смешать, посыпать пудрой, смешанной с корицей и ванилью.

Жирная рыба

Она положительно влияет на качество работы сосудов и выводит из организма вредный холестерин. Лучше всего в запеченном виде.

Скумбрия, запечённая целиком

1 скумбрия

100 г брюссельской капусты

100 г цветной капусты

Лимон

Оливковое масло

10 г петрушки

50 г помидоров черри

Сахар

Соль

Тимьян

Шаг 1. Берём целую скумбрию (300-350 г), потрошим, разрезая брюхо от хвоста вверх к голове, вынимаем внутренности, следом подцепляем от хвоста позвоночник и плавно вытягиваем к голове, затем щипцами вынимаем мелкие кости.

Шаг 2. Смазываем рыбу со всех сторон солью и небольшим количеством сахара, затем разрезаем её сверху вдоль спины, чтобы она поделилась на две части, но не до конца: у основания головы и хвоста оставляем соединения.

Шаг 3. Помещаем скумбрию на противень (выкладываем её на живот), соединяя живот, чтобы образовалась полость, куда мы положим брюссельскую и цветную капусту и помидоры черри. Добавляем петрушку и тимьян, поливаем оливковым маслом, кладём несколько долек лимона, посыпаем крупной морской солью. Ставим в печь на 180 градусов на 20 минут.

Шаг 4. Румяная поверхность рыбы говорит о готовности, подаём на доске с долькой свежего лимона и свежим тимьяном, запустив его в горячую массу для аромата.

Ягодные чаи

Прекрасный выход для зимы. Поздние кислые ягоды заряжают энергией и витаминами. Можно залить ягоды кипятком, раздавить их, добавить немного любимых пряностей (гвоздику, корицу, кардамон, мускатный орех и т. д.) и ложечку мёда. Получится бодрящий витаминный напиток. Можно к пряностям добавить ещё и веточку розмарина, он отлично снимает стресс.

500 мл воды

20 г лимона

20 г лайма

20 г апельсина

7 г корицы в палочках

Специи по вкусу (кардамон, мускат, имбирь, перец)

30 г малинового пюре

30 г клубничного пюре

30 г ежевичного пюре

30 г меда

30 г свежей малины

30 г свежей клубники

30 г свежей ежевики

5 г коричневого сахара

Шаг 1. Фрукты нарезать небольшими кубиками.

Шаг2. Цитрусовые со специями варить на медленном огне в 500 мл воды помешивая. В конце добавить мед.

Шаг 3. В чайник со свежими ягодами залить готовый отвар, добавить пюре малины, клубники и ежевики, перемешать, дать настояться 3 минуты.

При пониженном давлении

Пряности. Большие друзья гипотоника: куркума, корица, гвоздика и кардамон. Они повышают активность желёз внутренней секреции и сужают сосуды, тем самым повышая давление. Подобным эффектом обладают также горчица, хрен и имбирь.

Молоко с куркумой

1/2 чайной ложки молотой куркумы;

1/2 чайной ложки мёда;

щепотка кайенского перца;

корень имбиря длиною 2,5 см, очищенный и натёртый;

240 мл молока.

Смешайте куркуму, перец, имбирь и мёд в небольшом чайнике, залейте тёплым молоком и оставьте настаиваться буквально несколько минут. Процедите и наслаждайтесь напитком! Если будет слишком остро по вкусу, можете добавить чуть больше мёда и совсем немного сливочного масла.

Жареная треска со сливочным маслом и хреном

2 куска трески

600 г картофеля

Соль

3 ст.л. столового хрена

2 ст.л. лимонного сока

25 мл оливкового масла

Зеленый лук

Зеленая спаржа

2 ст.л. укропа

Шаг 1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.

Шаг 2. Пока картошка варится, сделайте соус: смешайте в небольшой миске вместе майонез, хрен и одну столовую ложку лимонного сока.

Шаг 3. Возьмите сковороду побольше, налейте 2 столовые ложки масла, разогрейте. Затем, на нагретую сковороду, выложите картофель и добавьте немного перца.

Шаг 4. Обжаривайте картофель до тонкой хрустящей корочки и легкого золотистого цвета. Затем добавьте лук и спаржу, помешивайте, пока овощи не станут мягкими. Всё, гарнир готов.

Шаг 5. Треску можно готовить параллельно или после гарнира, как вам удобнее. Нагрейте оставшееся масло в сковороде. Огонь должен быть средним, помните, что перегревать треску не следует.

Шаг 6. Посыпьте филе оставшейся солью и перцем. Положите на масло рыбу и готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока мясо не станет однородно белым (матовым). Перед подачей полейте треску с лимонным соком, посыпьте укропом и добавьте соус.

При повышенном давлении

Свёкла. Отлично действует на сосуды, кстати, она помогает бороться с лишним весом, что тоже благотворно скажется на показаниях тонометра, впрочем, в долгосрочной перспективе. А если давление нужно снизить быстро, то на помощь может прийти свекольный сок.

Запеченная свекла в сметане

2 свеклы

100 г сметаны

1 яйцо

Соль

30 г масла сливочного

Зелень

50 г брынзы

Шаг 1. Свеклу отварить до полуготовности в мундире. Очистить и нарезать кружками.

Шаг 2. Выложить слоями в форму для запекания, смазывая смесью сметаны, яиц и зелени.

Шаг 3. Запечь в духовке.

Шаг 4. Посыпать брынзой и смазать сливочным маслом.

Морская капуста. Кроме того, отлично помогает гипертоникам морская капуста, в ней содержатся йод, бром, марганец, кобальт, цинк, магний, железо, калий, а также витамины: А, В1, В2, В12, С, D, Е. Постоянное употребление этого растения улучшает обмен веществ в организме и повышает его тонус, повышает эластичность сосудов, не позволяет тромбам образовываться.

Салат из морской капусты

400 г кальмаров

400 г морской капусты

1 огурец

Растительное масло

Соль

Шаг 1. Тушки кальмаров вымыть. Снять внешнюю пленку. Вскипятить в кастрюле подсоленную воду, положить кальмары и варить 4 минуты. Вынуть, дать остыть.

Шаг 2. Огурец вымыть и нарезать соломкой, так же нарезать кальмары.

Шаг 3. Положить в миску морскую капусту, кальмары и огурец. Тщательно все перемешать, приправить солью, перцем и растительным маслом.