Ягодный чай и запеченная скумбрия. Как справиться с перепадами давления

Больше всех от перепадов температуры, а значит и атмосферного давления, страдают гипер— и гипотоники. Предлагаем приготовить блюда из продуктов, регулирующих давление.
Для начала вспомним, какое питание рекомендуется тем, кто страдает от перепадов давления:
Много жидкости. Лучше пить обычную чистую воду, травяные чаи, несладкие морсы и разбавленные фреши. Нужно отказаться от кофе и крепких чаёв, зелёных в том числе.
Избегать жареного. Картошка и курочка с хрустящей корочкой подождут несколько дней. Лучше всего запекать и готовить на пару.
Убрать жир. Из мясных продуктов лучше предпочесть нежирную птицу и телятину. А вот от свинины, баранины, гусей и уток отказаться.
Меньше соли. Большое количество соли в еде задерживает воду в организме. А это значит, что может повыситься давление, возникнуть отеки. Диетологи рекомендуют солить еду не более чем 5 граммами (1 ч.л.) в день.
Фрукты и овощи
Они должны быть в основе вашей диеты. Особенно налегайте на зелень, листовые овощи, капусту. В них много полезных веществ: содержится магний и витамины группы B, которые позаботятся о вашем настроении и нервах.
Еще не закончился сезон хурмы. Она содержит йод, магний, железо, калий... Хурма, ко всему прочему, выводит шлаки и токсины из организма.
Зимний витаминный фруктовый салат
2 сладких яблока
3 хурмы
½ граната
Щепотка корицы
Ваниль
1 ст.л. сахарной пудры
Шаг 1. Яблоки и хурму помыть, из яблок извлечь сердцевинки и нарезать их дольками.
Шаг 2. Хурму нарезать толстыми ломтиками.
Шаг 3. Разобрать гранат на зерна. Все смешать, посыпать пудрой, смешанной с корицей и ванилью.
Жирная рыба
Она положительно влияет на качество работы сосудов и выводит из организма вредный холестерин. Лучше всего в запеченном виде.
Скумбрия, запечённая целиком
1 скумбрия
100 г брюссельской капусты
100 г цветной капусты
Лимон
Оливковое масло
10 г петрушки
50 г помидоров черри
Сахар
Соль
Тимьян
Шаг 1. Берём целую скумбрию (300-350 г), потрошим, разрезая брюхо от хвоста вверх к голове, вынимаем внутренности, следом подцепляем от хвоста позвоночник и плавно вытягиваем к голове, затем щипцами вынимаем мелкие кости.
Шаг 2. Смазываем рыбу со всех сторон солью и небольшим количеством сахара, затем разрезаем её сверху вдоль спины, чтобы она поделилась на две части, но не до конца: у основания головы и хвоста оставляем соединения.
Шаг 3. Помещаем скумбрию на противень (выкладываем её на живот), соединяя живот, чтобы образовалась полость, куда мы положим брюссельскую и цветную капусту и помидоры черри. Добавляем петрушку и тимьян, поливаем оливковым маслом, кладём несколько долек лимона, посыпаем крупной морской солью. Ставим в печь на 180 градусов на 20 минут.
Шаг 4. Румяная поверхность рыбы говорит о готовности, подаём на доске с долькой свежего лимона и свежим тимьяном, запустив его в горячую массу для аромата.
Ягодные чаи
Прекрасный выход для зимы. Поздние кислые ягоды заряжают энергией и витаминами. Можно залить ягоды кипятком, раздавить их, добавить немного любимых пряностей (гвоздику, корицу, кардамон, мускатный орех и т. д.) и ложечку мёда. Получится бодрящий витаминный напиток. Можно к пряностям добавить ещё и веточку розмарина, он отлично снимает стресс.
500 мл воды
20 г лимона
20 г лайма
20 г апельсина
7 г корицы в палочках
Специи по вкусу (кардамон, мускат, имбирь, перец)
30 г малинового пюре
30 г клубничного пюре
30 г ежевичного пюре
30 г меда
30 г свежей малины
30 г свежей клубники
30 г свежей ежевики
5 г коричневого сахара
Шаг 1. Фрукты нарезать небольшими кубиками.
Шаг2. Цитрусовые со специями варить на медленном огне в 500 мл воды помешивая. В конце добавить мед.
Шаг 3. В чайник со свежими ягодами залить готовый отвар, добавить пюре малины, клубники и ежевики, перемешать, дать настояться 3 минуты.
При пониженном давлении
Пряности. Большие друзья гипотоника: куркума, корица, гвоздика и кардамон. Они повышают активность желёз внутренней секреции и сужают сосуды, тем самым повышая давление. Подобным эффектом обладают также горчица, хрен и имбирь.
Молоко с куркумой
1/2 чайной ложки молотой куркумы;
1/2 чайной ложки мёда;
щепотка кайенского перца;
корень имбиря длиною 2,5 см, очищенный и натёртый;
240 мл молока.
Смешайте куркуму, перец, имбирь и мёд в небольшом чайнике, залейте тёплым молоком и оставьте настаиваться буквально несколько минут. Процедите и наслаждайтесь напитком! Если будет слишком остро по вкусу, можете добавить чуть больше мёда и совсем немного сливочного масла.
Жареная треска со сливочным маслом и хреном
2 куска трески
600 г картофеля
Соль
3 ст.л. столового хрена
2 ст.л. лимонного сока
25 мл оливкового масла
Зеленый лук
Зеленая спаржа
2 ст.л. укропа
Шаг 1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
Шаг 2. Пока картошка варится, сделайте соус: смешайте в небольшой миске вместе майонез, хрен и одну столовую ложку лимонного сока.
Шаг 3. Возьмите сковороду побольше, налейте 2 столовые ложки масла, разогрейте. Затем, на нагретую сковороду, выложите картофель и добавьте немного перца.
Шаг 4. Обжаривайте картофель до тонкой хрустящей корочки и легкого золотистого цвета. Затем добавьте лук и спаржу, помешивайте, пока овощи не станут мягкими. Всё, гарнир готов.
Шаг 5. Треску можно готовить параллельно или после гарнира, как вам удобнее. Нагрейте оставшееся масло в сковороде. Огонь должен быть средним, помните, что перегревать треску не следует.
Шаг 6. Посыпьте филе оставшейся солью и перцем. Положите на масло рыбу и готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока мясо не станет однородно белым (матовым). Перед подачей полейте треску с лимонным соком, посыпьте укропом и добавьте соус.
При повышенном давлении
Свёкла. Отлично действует на сосуды, кстати, она помогает бороться с лишним весом, что тоже благотворно скажется на показаниях тонометра, впрочем, в долгосрочной перспективе. А если давление нужно снизить быстро, то на помощь может прийти свекольный сок.
Запеченная свекла в сметане
2 свеклы
100 г сметаны
1 яйцо
Соль
30 г масла сливочного
Зелень
50 г брынзы
Шаг 1. Свеклу отварить до полуготовности в мундире. Очистить и нарезать кружками.
Шаг 2. Выложить слоями в форму для запекания, смазывая смесью сметаны, яиц и зелени.
Шаг 3. Запечь в духовке.
Шаг 4. Посыпать брынзой и смазать сливочным маслом.
Морская капуста. Кроме того, отлично помогает гипертоникам морская капуста, в ней содержатся йод, бром, марганец, кобальт, цинк, магний, железо, калий, а также витамины: А, В1, В2, В12, С, D, Е. Постоянное употребление этого растения улучшает обмен веществ в организме и повышает его тонус, повышает эластичность сосудов, не позволяет тромбам образовываться.
Салат из морской капусты
400 г кальмаров
400 г морской капусты
1 огурец
Растительное масло
Соль
Шаг 1. Тушки кальмаров вымыть. Снять внешнюю пленку. Вскипятить в кастрюле подсоленную воду, положить кальмары и варить 4 минуты. Вынуть, дать остыть.
Шаг 2. Огурец вымыть и нарезать соломкой, так же нарезать кальмары.
Шаг 3. Положить в миску морскую капусту, кальмары и огурец. Тщательно все перемешать, приправить солью, перцем и растительным маслом.
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