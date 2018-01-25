Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов впервые высказался относительно решения МОК, отказавшего ему в участии в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
«Я был разочарован в олимпийском движении. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы — сильные, мы — «чистые»», — написал он в своем Instagram.
«Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю», — написал он
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о недопуске отечественных спортсменов на Игры в Южной Корее.
«Очевидно, что это планировалось. Это не борьба с допингом в России, а борьба против России. Дождались момента, когда у CAS сформировано расписание и уже ничего нельзя в спортивном суде доказать. Взяли точечно лидеров, которые претендуют на олимпийские медали», — заявил он в эфире канала «Россия 24».
По мнению бывшего старшего тренера женской сборной России по биатлону Александра Селифонова, теперь наша команда имеет небольшие шансы на медали.
«Всё плохо. И на медали шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие. Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? Антон – сильный биатлонист, естественно, его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу «сначала сильные, далее – по остаточному принципу». Что касается возможного недопуска вообще всех российских участников Сочи-2014 во всех видах спорта, то такой сценарий мне видится нереальным», — цитирует специалиста «Газета.ru».
Своим мнением поделился известный российский фигурист Алексей Ягудин, возмущенный недопуском до участия в Олимпиаде фигуристов Столбовой и Букина.
«Что за х..., реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный ***! А иностранцы ещё говорят, что спорт вне политики! МОК, ВАДА, все, кто принимал и принимает эти решения, — твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей», — написал он в своем Instagram.
Прелесть в том, что рашн моченосцы могут обзываться и исходить на го в но, но НИЧЕГО не смогут изменить. Нагибать Мордор теперь будут по всем фронтам.« ответить
На суше, в воде и воздухе – убивать, убивать и убивать грязных американских собак!« ответить
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пин_досов в ядерный пепел†.†.†.†.†.
Киселя нализался?« ответить
Вариант отличный, с задачей справится работающий на дровах Адмирал Кузнецов« ответить
Когда уже вонять здесь перестанешь. Уже все давно поняли, что ума у тебя, как у ракушки, наполеончик, млять.« ответить
Дрова так не дымят, вроде на покрышках шел авиаутопец.« ответить
По лаптянской логике новейшие эсминцы британии и сшопии плетущиеся на буксире- это вершина разума. Посмеялся, кто бы говорил, кстати как там рельсотрон поживает? а летающий лазер- убийца?« ответить
По всем фронтам сейчас окраину нагибать начнут, кредиторская петля затягивается« ответить
Промокашка – "Волки позорные!". Исполнитель: Промокашка,« ответить
Ты с ним и рядом не стоишь, даже не пытайся вякать.« ответить
Всё сказанное ими - правда. Только сказать это надо было не тогда, когда их лично коснулось, а сразу, когда Россию отстранили от соревнований. В этом случае я их бы сильно зауважал.« ответить
Сергей с тобой на все 100%« ответить
Без доказательств, без объяснений, просто потому, что так дядюшка Сэм указал.« ответить
Где презумпция невиновности? Где право человека на честный, беспристрастный суд?
Нет ничего, одна ложь и лицемерие.
Вот тут вся правда о европейских демократических ценностях.
pora latviji boikotirovat Olimpiadu« ответить
Никак невозможно.« ответить
А как же любимое состязание латышей - бег галопом без оглядки впереди паровоза?