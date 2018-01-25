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В спортивных кругах и СМИ продолжают обсуждать ситуацию вокруг отстраненных лидеров — Шипулина, Устюгова, Столбовой, Букина и других российских спортсменов.

Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов впервые высказался относительно решения МОК, отказавшего ему в участии в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Я был разочарован в олимпийском движении. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы — сильные, мы — «чистые»», — написал он в своем Instagram.

«Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю», — написал он

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о недопуске отечественных спортсменов на Игры в Южной Корее.

«Очевидно, что это планировалось. Это не борьба с допингом в России, а борьба против России. Дождались момента, когда у CAS сформировано расписание и уже ничего нельзя в спортивном суде доказать. Взяли точечно лидеров, которые претендуют на олимпийские медали», — заявил он в эфире канала «Россия 24».

По мнению бывшего старшего тренера женской сборной России по биатлону Александра Селифонова, теперь наша команда имеет небольшие шансы на медали.

«Всё плохо. И на медали шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие. Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? Антон – сильный биатлонист, естественно, его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу «сначала сильные, далее – по остаточному принципу». Что касается возможного недопуска вообще всех российских участников Сочи-2014 во всех видах спорта, то такой сценарий мне видится нереальным», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Своим мнением поделился известный российский фигурист Алексей Ягудин, возмущенный недопуском до участия в Олимпиаде фигуристов Столбовой и Букина.

«Что за х..., реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный ***! А иностранцы ещё говорят, что спорт вне политики! МОК, ВАДА, все, кто принимал и принимает эти решения, — твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей», — написал он в своем Instagram.