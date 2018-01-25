Ягудин назвал МОК мразями, Устюгов разочарован олимпийским движением(16)

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GlobalSib
Тимур Пушкарев
15:41 24.01.2018
Спорт / Олимпиада

В спортивных кругах и СМИ продолжают обсуждать ситуацию вокруг отстраненных лидеров — Шипулина, Устюгова, Столбовой, Букина и других российских спортсменов.

Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов впервые высказался относительно решения МОК, отказавшего ему в участии в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

 

«Я был разочарован в олимпийском движении. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы — сильные, мы — «чистые»», — написал он в своем Instagram.

 

«Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю», — написал он 

 

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о недопуске отечественных спортсменов на Игры в Южной Корее.

 

«Очевидно, что это планировалось. Это не борьба с допингом в России, а борьба против России. Дождались момента, когда у CAS сформировано расписание и уже ничего нельзя в спортивном суде доказать. Взяли точечно лидеров, которые претендуют на олимпийские медали», — заявил он в эфире канала «Россия 24».

 

По мнению бывшего старшего тренера женской сборной России по биатлону Александра Селифонова, теперь наша команда имеет небольшие шансы на медали.

 

«Всё плохо. И на медали шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие. Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? Антон – сильный биатлонист, естественно, его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу «сначала сильные, далее – по остаточному принципу». Что касается возможного недопуска вообще всех российских участников Сочи-2014 во всех видах спорта, то такой сценарий мне видится нереальным», — цитирует специалиста «Газета.ru».

 

Своим мнением поделился известный российский фигурист Алексей Ягудин, возмущенный недопуском до участия в Олимпиаде фигуристов Столбовой и Букина.

 

«Что за х..., реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный ***! А иностранцы ещё говорят, что спорт вне политики! МОК, ВАДА, все, кто принимал и принимает эти решения, — твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей», — написал он в своем Instagram.

TOPnews / Фото
Комментарии (16)
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П у т и н 15:46 24:01:2018

Прелесть в том, что рашн моченосцы могут обзываться и исходить на го в но, но НИЧЕГО не смогут изменить. Нагибать Мордор теперь будут по всем фронтам.

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СМЕРШ 15:49 24:01:2018

На суше, в воде и воздухе – убивать, убивать и убивать грязных американских собак!
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пин_досов в ядерный пепел†.†.†.†.†.

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Хех 15:57 24:01:2018

Киселя нализался?

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П у т и н 15:58 24:01:2018

Вариант отличный, с задачей справится работающий на дровах Адмирал Кузнецов

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Мразь ты!!! 16:00 24:01:2018

Когда уже вонять здесь перестанешь. Уже все давно поняли, что ума у тебя, как у ракушки, наполеончик, млять.

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Вряд ли... 16:05 24:01:2018

Дрова так не дымят, вроде на покрышках шел авиаутопец.

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22 17:20 24:01:2018

По лаптянской логике новейшие эсминцы британии и сшопии плетущиеся на буксире- это вершина разума. Посмеялся, кто бы говорил, кстати как там рельсотрон поживает? а летающий лазер- убийца?

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утину 17:28 24:01:2018

По всем фронтам сейчас окраину нагибать начнут, кредиторская петля затягивается

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Промокашка Ягудин... 16:10 24:01:2018

Промокашка – "Волки позорные!". Исполнитель: Промокашка,

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22 17:26 24:01:2018

Ты с ним и рядом не стоишь, даже не пытайся вякать.

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Сергей 16:27 24:01:2018

Всё сказанное ими - правда. Только сказать это надо было не тогда, когда их лично коснулось, а сразу, когда Россию отстранили от соревнований. В этом случае я их бы сильно зауважал.

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Б.С.Н. 16:40 24:01:2018

Сергей с тобой на все 100%

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вся правда 17:01 24:01:2018

Без доказательств, без объяснений, просто потому, что так дядюшка Сэм указал.
Где презумпция невиновности? Где право человека на честный, беспристрастный суд?
Нет ничего, одна ложь и лицемерие.
Вот тут вся правда о европейских демократических ценностях.

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iz glubinki 17:08 24:01:2018

pora latviji boikotirovat Olimpiadu

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Latviešu patriots 19:29 24:01:2018

Никак невозможно.
А как же любимое состязание латышей - бег галопом без оглядки впереди паровоза?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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