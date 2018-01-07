Яичница в облаках – новый хит Инстаграма

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Люблю!
16:05 07.01.2018
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Сейчас можно найти уже тысячи рецептов усовершенствованной яичницы, и все пользователи отмечают, что это очень вкусно и красиво!

Все что нужно, чтобы ее приготовить – всего 1 яйцо;

 

Все, что придется сделать – взбить белок в пену и запечь яйцо в духовке, выложив его в виде колечка;

 

У вас получится «солнышко, окруженное облаками», что как раз так нравится кулинарам;

 

Вы тоже сможете при желании присоединиться по хэштегу #cloudeggs и выложить фото своего творения. Хотите попробовать?

 

Как приготовить яйца в облаках

 

Отделите белок от желтка;

 

Взбейте белки до пиков;

 

Разложите взбитые белки на противене в форме колечка, сделав в центре маленькое отверстие;

 

Запеките белки в течение 4-5 минут в духовке;

 

После достаньте противень, добавьте внутрь отверстия желток, который вы отделяли, и запеките еще пару минут;

 

Это все. Остальное уже зависит от вашей фантазии!

 

 

 

 

 

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