Яичница в облаках – новый хит Инстаграма

Все что нужно, чтобы ее приготовить – всего 1 яйцо;
Все, что придется сделать – взбить белок в пену и запечь яйцо в духовке, выложив его в виде колечка;
У вас получится «солнышко, окруженное облаками», что как раз так нравится кулинарам;
Вы тоже сможете при желании присоединиться по хэштегу #cloudeggs и выложить фото своего творения. Хотите попробовать?
Как приготовить яйца в облаках
Отделите белок от желтка;
Взбейте белки до пиков;
Разложите взбитые белки на противене в форме колечка, сделав в центре маленькое отверстие;
Запеките белки в течение 4-5 минут в духовке;
После достаньте противень, добавьте внутрь отверстия желток, который вы отделяли, и запеките еще пару минут;
Это все. Остальное уже зависит от вашей фантазии!
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