Яичница в облаках – новый хит Инстаграма

Сейчас можно найти уже тысячи рецептов усовершенствованной яичницы, и все пользователи отмечают, что это очень вкусно и красиво!

Все что нужно, чтобы ее приготовить – всего 1 яйцо;

Все, что придется сделать – взбить белок в пену и запечь яйцо в духовке, выложив его в виде колечка;

У вас получится «солнышко, окруженное облаками», что как раз так нравится кулинарам;

Вы тоже сможете при желании присоединиться по хэштегу #cloudeggs и выложить фото своего творения. Хотите попробовать?

Как приготовить яйца в облаках

Отделите белок от желтка;

Взбейте белки до пиков;

Разложите взбитые белки на противене в форме колечка, сделав в центре маленькое отверстие;

Запеките белки в течение 4-5 минут в духовке;

После достаньте противень, добавьте внутрь отверстия желток, который вы отделяли, и запеките еще пару минут;

Это все. Остальное уже зависит от вашей фантазии!