Январская серия «Динамо»: начало оптимистичное

После небольшого перерыва и поездки на Кубок Шпенглера в Швейцарию хоккеисты рижского «Динамо возобновили свое выступление в чемпионате КХЛ.

Первый в январской серии (10 матчей, из которых восемь — домашние) пришелся на дуэль с нижнекамским «Нефтехимиком». Итог — 2:1 в пользу рижан. Затем были матч с уфимским «Салаватом Юлаевым» и поражение в овертайме — 3:4. Сегодня, 8 января, следующая игра на льду «Арены Рига». Противник — «Сочи» (начало в 19.30).

Если говорить о матче с «Нефтехимиком», то первый период у хозяев льда не заладился однозначно. Мало того что команда Андрея Назарова на 3–й минуте открыла счет, так еще динамовцы потеряли своего главного снайпера нынешнего сезона Микса Индрашиса. На 9–й минуте в одном из эпизодов его жестко, ударом в колено, встретил Никита Филатов, за что нападающий «Нефтехимика» получил матч–штраф (на следующий день от дисциплинарной комиссии КХЛ он получил дисквалификацию на три игры). К счастью, ничего страшного с Индрашисом не произошло, хотя на льду он больше не появлялся (уже в следующем матче с «Салаватом Юлаевым» Индрашис был в строю). Во втором периоде рижан выручила прежде всего игра в большинстве: два удаления у соперника — две заброшенные шайбы. Сначала Фрэнк Разгалс, который в тот вечер был признан в составе «Динамо» лучшим игроком матча, переиграл голкипера гостей Илью Ежова при игре «пять на четыре», а чуть позже шайбу, пущенную от синей линии канадским защитником Карлом Столлери, удачно подправил его земляк Брендон Макмиллан — 2:1 на 30–й минуте. В третьем периоде игра заметно оживилась. Инициатором выступил, разумеется, «Нефтехимик» — четвертая команда Востока, которая вот уже шесть лет подряд не может выиграть в Риге. И сейчас счет так и не изменился. Гостей не спасла даже замена вратаря на шестого полевого игрока, и динамовцы одерживают 14–ю победу в сезоне.

«Знали, что будет тяжелая игра. «Динамо» очень хорошо играет дома. Немножко проспали. Первые удаления, семь минут меньшинства — следствие того, что у игроков не было фокуса. Они так вышли на игру. Может быть, мы, тренеры, этот момент упустили. Надо было команду немножко взбодрить. Возможно, сказалось новогоднее торжество. Но это не оправдание. Надо выходить и биться. Забили всего один гол, и тот забил защитник. Есть над чем подумать, впереди еще три игры на выезде», — заявил наставник гостей Андрей Назаров.

А затем была игра с «Салаватом Юлаевым» — шестой командой Восточной конференции, состав которой не так давно пополнил латвийский защитник Оскар Бартулис. В присутствии 7500 зрителей субботняя встреча в «Арене Рига» завершилась со счетом 4:3 (в овертайме) в пользу хоккеистов из Уфы.

Правда, начало матча, на который воочию пришли посмотреть 7500 зрителей, осталось за рижанами. На 3–й минуте здорово у ворот Ивана Налимова сыграл Никита Евпалов — 1:0. Увы, дальше произошло что–то необъяснимое. На 6–й минуте Максим Гончаров бросил по воротам Яниса Калниньша при входе в зону рижан, но вратарь «Динамо» почему–то не смог поймать эту шайбу. Что произошло? Оказалось, что в ловушке Калниньша была… дыра. Шайба как раз туда и проскочила. Голкипер «Динамо» тут же бросился к скамейке запасных, чтобы поменять амуницию. Ловушка на новую была заменена в течение минуты, но гол ведь никто отменять не будет… Такой вот курьез — 1:1. Второй период был не таким интересным, как первый, но гости дважды выходили вперед. У рижан большинство в середине периода реализовал Брендон Макмиллан, и на второй перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «Салавата Юлаева». Третий период прошел под диктовку башкиров, которые здорово нагрузили Калниньша. Однако долгое время счет не менялся, пока Микелис Редлихс на 55–й минуте не протолкнул шайбу в ворота гостей — 3:3. Казалось бы, будет продолжение, но, увы… Овертайм остался, к сожалению, за гостями. Выход «два в один» уже на второй минуте дополнительного времени, и Захар Арзамасцев ставит победную точку — 4:3 в пользу «Салавата Юлаева».

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс, команда которого в первых двух матчах наступившего года взяла четыре очка из шести возможных, дал такой комментарии: «Очень равная игра. Мы не рады, что проиграли, но кто–то в этом матче должен был победить. Борьба была на высоком уровне».

Рижане с 42 очками остаются на последнем, 13–м месте в Западной конференции (14 побед и 32 поражения). Отставание от братиславского «Слована», который идет впереди, — пять очков.

Положение команд, Западная конференция (матчи, победы, поражения, шайбы, очки):

1. СКА47407195–84117

2. ЦСКА47398151–70109

3. «Йокерит»452817125–8388

4. «Локомотив»472918127–11383

5. «Торпедо»50252596–10978

6. «Сочи»482523114–12076

7. «Спартак»482523130–12271

8. «Динамо» (М)502525114–12471

9. «Северсталь»482325104–12170

10. «Динамо» (Мн)48222695–10764

11. «Витязь»481731113–14154

12. «Слован»46143296–15547

13. «Динамо» (Р)46143282–12142

Владимир ИВАНОВ.