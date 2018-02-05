Правительство Японии разработало план модернизации Владивостока в рамках программы экономического партнерства с Россией. Об этом сообщает Nikkei.

По данным газеты, власти страны намерены улучшить инфраструктуру Владивостока: обустроить районы, прилегающие к железнодорожным станциям, создать туристические объекты, отремонтировать старые канализационные трубы без проведения земельных работ, внедрить системы автоматического регулирования работы светофоров.

Таким образом японское правительство надеется расположить Кремль в вопросе по «спорным» территориям Курильских островов, пишет Nikkei. Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ затронет эту тему во время майского визита в Россию.

В январе в правительстве Японии сообщили, что готовятся к новым консультациям с Россией, на которых будут рассмотрены, в частности, перспективы совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов.

Документ о начале консультаций был согласован президентом России Владимиром Путиным и японским премьером Синдзо Абэ в декабре 2016 года.

В начале февраля стало известно, что Россия разместит военные самолеты на оспариваемой Японией территории: авиация Воздушно-космических сил будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды.

На Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, входящая в состав Восточного военного округа. На островах Итуруп и Кунашир с осени 2016 года размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России.

Между Москвой и Токио до сих пор не заключен мирный договор по итогам окончания Второй мировой войны: основным препятствием стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В Японии Южные Курилы называют «северными территориями» и не признают над ними российского суверенитета, Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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