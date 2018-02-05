Япония забирает Владивосток. Затем — Курилы. Власть в России беспомощна?(6)

Лента новостей
Невзоров: Чем кошмарнее власть в России, тем лучше (видео) Грудинина вызвали в ЦИК РФ из-за «не до конца закрытых» счетов в Швейцарии Депутат: Латвия признает однополые браки уже в 2018 году Экономист: Латвия живёт за чужой счёт Греф: Россия деградирует! Система управления развалена... (видео) Ротшильды: мир жаждет кошерного шампанского. Получите! Многодетная мать: мне стыдно жить в этой Латвии. Репрессии от СГД В РФ следят за желанием Латвии узаконить однополые браки В Риге бесплатный проезд для пенсионеров из России, Белоруссии и Украины
Eще в разделе
Невзоров: Чем кошмарнее власть в России, тем лучше (видео) Грудинина вызвали в ЦИК РФ из-за «не до конца закрытых» счетов в Швейцарии Греф: Россия деградирует! Система управления развалена... (видео) Стал известен спонсор президентской кампании Собчак Саакашвили рассказал о «железных памперсах» Порошенко
Герман Бергер
19:20 04.02.2018
В мире / Россия

Правительство Японии разработало план модернизации Владивостока в рамках программы экономического партнерства с Россией. Об этом сообщает Nikkei.

По данным газеты, власти страны намерены улучшить инфраструктуру Владивостока: обустроить районы, прилегающие к железнодорожным станциям, создать туристические объекты, отремонтировать старые канализационные трубы без проведения земельных работ, внедрить системы автоматического регулирования работы светофоров.

 

Таким образом японское правительство надеется расположить Кремль в вопросе по «спорным» территориям Курильских островов, пишет Nikkei. Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ затронет эту тему во время майского визита в Россию.

 

В январе в правительстве Японии сообщили, что готовятся к новым консультациям с Россией, на которых будут рассмотрены, в частности, перспективы совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов.

 

Документ о начале консультаций был согласован президентом России Владимиром Путиным и японским премьером Синдзо Абэ в декабре 2016 года.

 

В начале февраля стало известно, что Россия разместит военные самолеты на оспариваемой Японией территории: авиация Воздушно-космических сил будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды.

 

На Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, входящая в состав Восточного военного округа. На островах Итуруп и Кунашир с осени 2016 года размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России.

 

Между Москвой и Токио до сих пор не заключен мирный договор по итогам окончания Второй мировой войны: основным препятствием стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В Японии Южные Курилы называют «северными территориями» и не признают над ними российского суверенитета, Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

 

Читайте по теме:

Греф: Россия деградирует! Система управления развалена... (видео)

— Доцент МГУ: эта система власти будет снесена! Россия неуправляема

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ИвАн 19:29 04:02:2018

пускай ремонтируют, тока шиш они территории эти получат )) япошки забыли что россия ядерная держава, они помнят что это такое когда голуби мира Омериканцы на них 2 штуки скинули

« ответить
Profile_default
Volk из СССР 21:12 04:02:2018

Если узкопленочные будут борзеть, заберем Хоккайдо.

« ответить
Profile_default
nowhow 19:39 04:02:2018

отремонтировать старые канализационные трубы без проведения земельных работ,
----
??????
Интересно, поподробнее можно? И сколько такое ноу-хау проработает до очередного засора..

« ответить
Profile_default
П у т и н 19:41 04:02:2018

Во Владивостоке давно хозяйничают китайцы

« ответить
Profile_default
Ivan 19:45 04:02:2018

Конечно нет, скорее японцы заберут латвию, внедрят потомков отряда 731 сиро исии, и будут "лечить" нацизм латышей нацизмом чудовищными опытами и знакомой латышам "воспитательно-трудовой" нацистской "терапией" фабрики смерти концлагеря существовавшего в городе Саласпилс, латыши чтут гитлера, гитлер победил латышей, не зря-же существует вселатышский национальный праздник ваффен сс 16 марта. Несмываемый позор всем кто причастен к нацизму и нацистской идеологии, по сути, позор ничтожным латышам!

« ответить
Profile_default
АБРАМ МОИСЕЕВИЧ 21:04 04:02:2018

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ не СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ....
БЕРГЕЛЬ АБРАМ МОИСЕЕВИЧ ТАКИ РАБОТАЕТ
ЗА
ГОНОРАР ИЗИ СОРОСА....ОЙ ВЭЙ! ШОБ МИНЕ ТАК ВИГЛЯДЕТЬ,
КАК
БЕРГЕЛЬ ЗАПЛЕТАЕТ!!!!

« ответить

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)