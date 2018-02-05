По данным газеты, власти страны намерены улучшить инфраструктуру Владивостока: обустроить районы, прилегающие к железнодорожным станциям, создать туристические объекты, отремонтировать старые канализационные трубы без проведения земельных работ, внедрить системы автоматического регулирования работы светофоров.
Таким образом японское правительство надеется расположить Кремль в вопросе по «спорным» территориям Курильских островов, пишет Nikkei. Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ затронет эту тему во время майского визита в Россию.
В январе в правительстве Японии сообщили, что готовятся к новым консультациям с Россией, на которых будут рассмотрены, в частности, перспективы совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов.
Документ о начале консультаций был согласован президентом России Владимиром Путиным и японским премьером Синдзо Абэ в декабре 2016 года.
В начале февраля стало известно, что Россия разместит военные самолеты на оспариваемой Японией территории: авиация Воздушно-космических сил будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды.
На Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, входящая в состав Восточного военного округа. На островах Итуруп и Кунашир с осени 2016 года размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России.
Между Москвой и Токио до сих пор не заключен мирный договор по итогам окончания Второй мировой войны: основным препятствием стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В Японии Южные Курилы называют «северными территориями» и не признают над ними российского суверенитета, Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.
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пускай ремонтируют, тока шиш они территории эти получат )) япошки забыли что россия ядерная держава, они помнят что это такое когда голуби мира Омериканцы на них 2 штуки скинули« ответить
Если узкопленочные будут борзеть, заберем Хоккайдо.« ответить
отремонтировать старые канализационные трубы без проведения земельных работ,« ответить
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??????
Интересно, поподробнее можно? И сколько такое ноу-хау проработает до очередного засора..
Во Владивостоке давно хозяйничают китайцы« ответить
Конечно нет, скорее японцы заберут латвию, внедрят потомков отряда 731 сиро исии, и будут "лечить" нацизм латышей нацизмом чудовищными опытами и знакомой латышам "воспитательно-трудовой" нацистской "терапией" фабрики смерти концлагеря существовавшего в городе Саласпилс, латыши чтут гитлера, гитлер победил латышей, не зря-же существует вселатышский национальный праздник ваффен сс 16 марта. Несмываемый позор всем кто причастен к нацизму и нацистской идеологии, по сути, позор ничтожным латышам!« ответить
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ не СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ....« ответить
БЕРГЕЛЬ АБРАМ МОИСЕЕВИЧ ТАКИ РАБОТАЕТ
ЗА
ГОНОРАР ИЗИ СОРОСА....ОЙ ВЭЙ! ШОБ МИНЕ ТАК ВИГЛЯДЕТЬ,
КАК
БЕРГЕЛЬ ЗАПЛЕТАЕТ!!!!