Япония заплатит стипендии латвийским учителям. С какой целью?(2)

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LETA
Герман Бергер
20:15 08.01.2018
Наша Латвия / Социум

Правительство Японии и посольство этой страны в Латвии предлагают стипендии педагогам общеобразовательных школ.

Стипендия позволяет с октября 2018 года в течение полутора лет заниматься исследованиями в области педагогики общеобразовательных школ в одном их японских вузов.

 

Стипендиату будет предложено освоить японский язык и пройти курсы, связанные с администрированием образования, педагогическими методами или специальными предметами. Дополнительно в программу обучения входят учебные экскурсии и практические занятия.

 

Стипендии будут предоставлены в конкурсном порядке, в них входят транспортные расходы для поездки в Японию и обратно, плата за учебу в университете, ежемесячное содержание, полностью покрывающее расходы на пребывание в Японии. Ранее эту стипендию получили четыре представителя Латвии.

 

Претенденты на получение стипендии должны быть не старше 1983 года рождения (после 2 апреля), иметь высшее или высшее педагогическое образование, стаж работы в школе на 1 апреля 2018 года не менее пяти лет. Заявления на стипендии от преподавателей вузов не принимаются.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 22:14 08:01:2018

Нафуй.. нафуй..
Японский "забор" выучить невозможно..
Я даже "нечеловеческий" не могу выучить....

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Latviešu patriots 23:19 08:01:2018

Visi jau nav tik debīli kā tu.

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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