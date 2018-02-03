Япония произвела запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя

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Виталий Вавилкин
12:00 03.02.2018
Техно / Космос

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 3 февраля запустило самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520. Видео запуска опубликовала местная телерадиокомпания NHK.

Мини-ракету запустили с космодрома Утиноура в южной префектуре Кагосима, сообщает японская газета Nikkei. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (08:03 по Москве). Ракета должна вывести на орбиту ультрамалый спутник TRICOM-1R.

 

Как сообщается на сайте JAXA, двухступенчатая ракета SS-520 имеет диаметр 520 мм и вес около 2600 кг. Она способно нести полезную нагрузку до 140 кг на высоту около 800 км. Кроме того, ракета может вывести мини-спутник на околоземную орбиту.

 

В январе прошлого года в Кагосиме уже производился запуск SS-520, снабженной сверхмалым спутником, напоминает РБК. Как отмечает Nikkei, стоимость ее запуска составляет около 500 миллионов иен (более 4,5 млн долларов), что намного дешевле, чем в случае с большой ракетой.

 

Подробнее: http://www.newsru.com/world/03feb2018/ss520.html

 

NEWSru.com / Фото
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Павел Кириллов
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