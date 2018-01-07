Правительство Японии планирует в мае 2019 года пригласить в гости президента России Владимира Путина, сообщает Japan Times, ссылаясь на источники в правительстве. Как отмечает издание, японская сторона рассчитывает добиться прогресса в разрешении многолетнего территориального спора по поводу Курильских островов.

Правительство Японии планирует в мае 2019 года пригласить в гости президента России Владимира Путина, сообщает Japan Times, ссылаясь на источники в правительстве. Японская сторона рассчитывает добиться прогресса в разрешении многолетнего территориального спора.

В последний раз Владимир Путин приезжал с визитом в Японию в декабре 2016 года. Эта поездка рассматривалась как возможный поворотный момент в споре о принадлежности островов, входящих в состав России и оспариваемых Японией, но она не привела к заметным изменениям ситуации.

Ожидается, что Путин в любом случае в следующем году посетит Японию, чтобы принять участие в саммите G20. Даты проведения саммита ещё не были объявлены.

Как пишет японское издание, то, что визит запланирован на следующий год, показывает, что японская сторона не сомневается в том, кто победит на президентских выборах в России, которые состоятся в этом году.

Токио придерживается мнения, что территориальный вопрос должен быть решён, «пока Путин, который пользуется стабильной поддержкой дома, продолжает находиться у власти», отмечает источник в правительстве.

Во время последней встречи лидеры России и Японии договорились приступить к переговорам по ведению совместных экономических проектов на островах таким образом, чтобы это не нарушало правовые аспекты вопроса о принадлежности островов, сообщает Japan Times.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что его поездка в Россию в мае этого года, а также визит Путина в Японию в следующем году смогут првиести к старту совместных проектов.

Однако вопрос о том, поможет ли экономическое сотрудничество разрешить территориальный спор, из-за которого Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор, остаётся в силе.

Как пишет японское издание, ожидается, что Абэ пригласит Путина в Японию во время своего визита в Россию.

Согласно информации источников, японская сторона планирует организовать отдельные от саммита G20 двусторонние переговоры с Путиным. Источники также утверждают, что Абэ постарается провести отдельные переговоры с Путиным по поводу островов во время Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6 и 7 сентября этого года.

Высокопоставленные японские чиновники также обсудят со своими российскими коллегами возможность проведения двусторонних переговоров на полях саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее в середине ноября, а также во время саммита G20 в Аргентине в конце того же месяца этого года, сообщает Japan Times.