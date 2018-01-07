Япония снова хочет обсудить с Путиным Курилы(6)

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Герман Бергер
16:33 07.01.2018
В мире / Политика

Правительство Японии планирует в мае 2019 года пригласить в гости президента России Владимира Путина, сообщает Japan Times, ссылаясь на источники в правительстве. Как отмечает издание, японская сторона рассчитывает добиться прогресса в разрешении многолетнего территориального спора по поводу Курильских островов.

Правительство Японии планирует в мае 2019 года пригласить в гости президента России Владимира Путина, сообщает Japan Times, ссылаясь на источники в правительстве. Японская сторона рассчитывает добиться прогресса в разрешении многолетнего территориального спора.

 

В последний раз Владимир Путин приезжал с визитом в Японию в декабре 2016 года. Эта поездка рассматривалась как возможный поворотный момент в споре о принадлежности островов, входящих в состав России и оспариваемых Японией, но она не привела к заметным изменениям ситуации.

 

Ожидается, что Путин в любом случае в следующем году посетит Японию, чтобы принять участие в саммите G20. Даты проведения саммита ещё не были объявлены.

 

Как пишет японское издание, то, что визит запланирован на следующий год, показывает, что японская сторона не сомневается в том, кто победит на президентских выборах в России, которые состоятся в этом году.

 

Токио придерживается мнения, что территориальный вопрос должен быть решён, «пока Путин, который пользуется стабильной поддержкой дома, продолжает находиться у власти», отмечает источник в правительстве.

 

Во время последней встречи лидеры России и Японии договорились приступить к переговорам по ведению совместных экономических проектов на островах таким образом, чтобы это не нарушало правовые аспекты вопроса о принадлежности островов, сообщает Japan Times.

 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что его поездка в Россию в мае этого года, а также визит Путина в Японию в следующем году смогут првиести к старту совместных проектов.

 

Однако вопрос о том, поможет ли экономическое сотрудничество разрешить территориальный спор, из-за которого Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор, остаётся в силе.

 

Как пишет японское издание, ожидается, что Абэ пригласит Путина в Японию во время своего визита в Россию.

 

Согласно информации источников, японская сторона планирует организовать отдельные от саммита G20 двусторонние переговоры с Путиным. Источники также утверждают, что Абэ постарается провести отдельные переговоры с Путиным по поводу островов во время Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6 и 7 сентября этого года.

 

Высокопоставленные японские чиновники также обсудят со своими российскими коллегами возможность проведения двусторонних переговоров на полях саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее в середине ноября, а также во время саммита G20 в Аргентине в конце того же месяца этого года, сообщает Japan Times.

ИНО TV / Фото
Комментарии (6)
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CCCP 17:09 07:01:2018

Путин не однократно говорил что Куриллы это Россия и точка! И что Россия не торгует землями.
Абе не пытается получить Куриллы, ему нужна рыболовная территория вокруг Курилл, а это он может получить в аренду, но только после присоединения Японии к РФ!

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П у т и н 17:51 07:01:2018

Присоединения не получится. В Японии роботы на производстве и в сфере обслуживания, а в рашке сухие туалеты и утопленная хряком Рогозиным такса

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to-П у т и н 17:51 07:01:2018 18:03 07:01:2018

бояться в один прекрасный день что вся Япошия уйдёт по воду и кирдык производству

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dlz77 18:24 07:01:2018

да это никто не оспаривает.
японцы опять будут рыбу просить, ну и договориваться наконец по газопроводу в японию.
типа северного потока.

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придурку русофобу: 18:01 07:01:2018

Опять ты за самодостаточную богатейшую Россию переживаешь?Иди свое дерьмо разгреби в просранной Латвии,скоро уже долги отдавать.!

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однозначно 20:34 07:01:2018

От мертвого осла уши.

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