«Прогнозы на 2018-й не обнадёживают», — пишет Bild. Природные катаклизмы, закат Европы, третья мировая война — такие события предсказывают пророки и ясновидящие. К примеру, французский астролог Мишель Нострадамус обещал, что в новом году мир ждёт расцвет терроризма, наводнения, штормы, сильные землетрясения, войны и вспышки солнечной радиации. «Короли украдут леса, небеса разверзнутся, а поля будут сожжены жарой», — писал провидец в своих центуриях.
Прогнозы британского предсказателя Крейга Гамильтона-Паркера тоже не дают повода для оптимизма, продолжает издание. Он утверждает, что в 2018-м на Америку и Азию обрушатся ураганы и тайфуны, а в Индии, Исландии и Италии произойдут сильные землетрясения и даже извержения вулканов. Политическая ситуация в мире тоже будет нестабильной. Паркер пророчествует, что режим северокорейского лидера Ким Чен Ына будет свергнут. Также будет предпринята попытка сместить с поста президента США Дональда Трампа, но всё закончится неудачей.
Европа продолжит страдать от миграционного кризиса, рассказывает прорицатель. Правопопулистские силы продолжат набирать популярность. Паркер также говорит, что в Лондоне и Берлине произойдут теракты с использованием химического оружия. И всё же в его прогнозах мелькает призрачная надежда: «Конфликты, нужда и усиливающиеся экологические проблемы сплотят людей — и они задумаются над своим истинным предназначением».
Баварский пророк Алоис Ирлмайер считает, что в 2018-м человечество ждёт третья мировая война, которая сильнее всего ударит по Европе. Он утверждает, что в ней будет использоваться бактериолого-химическое оружие. По его словам, в Германии, Италии и Франции начнутся беспорядки с признаками гражданской войны.
В своё время другой предсказатель из Баварии Матфей Ланг по прозвищу Мюльхиазль смог предсказать точную дату начала Первой и Второй мировых войн. Третья же, по его мнению, должна начаться в период с 2017-го по 2022 год. По его словам, она возникнет на Востоке и закончится на Западе. Боевые действия продлятся недолго, но прольётся очень много крови, предсказывал он.
Слепая Вангелия Пандева Гуштерова, которую народ прозвал Вангой, была одной из самых известных ясновидящих и прорицательниц в Болгарии, пишет Bild. Она пользовалась небывалой популярностью на территории бывшего Советского Союза. Ванга смогла предвидеть войну в Сирии, брексит и гибель подводной лодки «Курск». По её словам, в 2018 году Китай станет новой сверхдержавой, потеснив США, а на Венере найдут новый источник энергии. Как и многие её коллеги, Ванга предвещала начало третьей мировой войны, но, по её версии, она должна была начаться ещё в 2010 году.
Pareģojumi lohiem un vientiešiem.« ответить
Piem.tev« ответить
Es pareģojumiem neticu, bet tu gan..« ответить
Ты существо видимо больное,либо тебе не плохо платят за эту ахинею!!!« ответить
Informācija muļķa krieviņam. Viņš ir labs kalpveidīgs strādnieks.« ответить
Скоторусь будет в этом году уничтожена ..мир буден спасен ..все будут рады ..« ответить
Во время Нострадамуса уже вовсю ходило модное словечко "терроризм"? Чёт мне кжется, что в обиход его ввели какраз русские социалисты. Перестанте людям голову бабками дурить. Хватит уже и кремлинского дебилизатора! Нам по принуждению с вами рядом жить.« ответить
Русский мир безмозглый мир..призывай или нет ничего не изменится..только утилизация спасет мир от этой заразы« ответить
Русский мир празднует Новый Год, а дауны - вани продолжают желчеизливанием заниматься, придурки, с новым годом - для вас - последним!« ответить
Не забегай вперёд! Если придётся и погоним, то первыми там окажетесь вы.« ответить
Ну так с кокого яух ты тут забрёл?« ответить