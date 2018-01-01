Ясновидящие: Европа будет сожжена(19)

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Анатолий Тарасов
16:59 01.01.2018
Lifenews / Интересно

Пророчества ясновидящих на 2018-й не внушают особого оптимизма, пишет Bild. По версии предсказателей, в новом году человечество ждут природные катаклизмы, войны и серьёзные политические потрясения.

«Прогнозы на 2018-й не обнадёживают», — пишет Bild. Природные катаклизмы, закат Европы, третья мировая война — такие события предсказывают пророки и ясновидящие. К примеру, французский астролог Мишель Нострадамус обещал, что в новом году мир ждёт расцвет терроризма, наводнения, штормы, сильные землетрясения, войны и вспышки солнечной радиации. «Короли украдут леса, небеса разверзнутся, а поля будут сожжены жарой», — писал провидец в своих центуриях.

 

Прогнозы британского предсказателя Крейга Гамильтона-Паркера тоже не дают повода для оптимизма, продолжает издание. Он утверждает, что в 2018-м на Америку и Азию обрушатся ураганы и тайфуны, а в Индии, Исландии и Италии произойдут сильные землетрясения и даже извержения вулканов. Политическая ситуация в мире тоже будет нестабильной. Паркер пророчествует, что режим северокорейского лидера Ким Чен Ына будет свергнут. Также будет предпринята попытка сместить с поста президента США Дональда Трампа, но всё закончится неудачей.

 

Европа продолжит страдать от миграционного кризиса, рассказывает прорицатель. Правопопулистские силы продолжат набирать популярность. Паркер также говорит, что в Лондоне и Берлине произойдут теракты с использованием химического оружия. И всё же в его прогнозах мелькает призрачная надежда: «Конфликты, нужда и усиливающиеся экологические проблемы сплотят людей — и они задумаются над своим истинным предназначением».

 

Баварский пророк Алоис Ирлмайер считает, что в 2018-м человечество ждёт третья мировая война, которая сильнее всего ударит по Европе. Он утверждает, что в ней будет использоваться бактериолого-химическое оружие. По его словам, в Германии, Италии и Франции начнутся беспорядки с признаками гражданской войны.

 

В своё время другой предсказатель из Баварии Матфей Ланг по прозвищу Мюльхиазль смог предсказать точную дату начала Первой и Второй мировых войн. Третья же, по его мнению, должна начаться в период с 2017-го по 2022 год. По его словам, она возникнет на Востоке и закончится на Западе. Боевые действия продлятся недолго, но прольётся очень много крови, предсказывал он.  

 

Слепая Вангелия Пандева Гуштерова, которую народ прозвал Вангой, была одной из самых известных ясновидящих и прорицательниц в Болгарии, пишет Bild. Она пользовалась небывалой популярностью на территории бывшего Советского Союза. Ванга смогла предвидеть войну в Сирии, брексит и гибель подводной лодки «Курск». По её словам, в 2018 году Китай станет новой сверхдержавой, потеснив США, а на Венере найдут новый источник энергии. Как и многие её коллеги, Ванга предвещала начало третьей мировой войны, но, по её версии, она должна была начаться ещё в 2010 году.

RT / Фото
Комментарии (19)
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Latviešu patriots 17:04 01:01:2018

Pareģojumi lohiem un vientiešiem.

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ыыы 17:08 01:01:2018

Piem.tev

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Latviešu patriots 17:20 01:01:2018

Es pareģojumiem neticu, bet tu gan..

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:) 17:46 01:01:2018

Ты существо видимо больное,либо тебе не плохо платят за эту ахинею!!!

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еврожопа 17:11 01:01:2018

Informācija muļķa krieviņam. Viņš ir labs kalpveidīgs strādnieks.

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прогноз от вани 17:22 01:01:2018

Скоторусь будет в этом году уничтожена ..мир буден спасен ..все будут рады ..

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ИвАн 17:28 01:01:2018

Во время Нострадамуса уже вовсю ходило модное словечко "терроризм"? Чёт мне кжется, что в обиход его ввели какраз русские социалисты. Перестанте людям голову бабками дурить. Хватит уже и кремлинского дебилизатора! Нам по принуждению с вами рядом жить.

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ваня 17:41 01:01:2018

Русский мир безмозглый мир..призывай или нет ничего не изменится..только утилизация спасет мир от этой заразы

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Прораб 18:05 01:01:2018

Русский мир празднует Новый Год, а дауны - вани продолжают желчеизливанием заниматься, придурки, с новым годом - для вас - последним!

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ИвАн 18:38 01:01:2018

Не забегай вперёд! Если придётся и погоним, то первыми там окажетесь вы.

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ИвАн 18:40 01:01:2018

Ну так с кокого яух ты тут забрёл?

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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