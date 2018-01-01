Пророчества ясновидящих на 2018-й не внушают особого оптимизма, пишет Bild. По версии предсказателей, в новом году человечество ждут природные катаклизмы, войны и серьёзные политические потрясения.

«Прогнозы на 2018-й не обнадёживают», — пишет Bild. Природные катаклизмы, закат Европы, третья мировая война — такие события предсказывают пророки и ясновидящие. К примеру, французский астролог Мишель Нострадамус обещал, что в новом году мир ждёт расцвет терроризма, наводнения, штормы, сильные землетрясения, войны и вспышки солнечной радиации. «Короли украдут леса, небеса разверзнутся, а поля будут сожжены жарой», — писал провидец в своих центуриях.

Прогнозы британского предсказателя Крейга Гамильтона-Паркера тоже не дают повода для оптимизма, продолжает издание. Он утверждает, что в 2018-м на Америку и Азию обрушатся ураганы и тайфуны, а в Индии, Исландии и Италии произойдут сильные землетрясения и даже извержения вулканов. Политическая ситуация в мире тоже будет нестабильной. Паркер пророчествует, что режим северокорейского лидера Ким Чен Ына будет свергнут. Также будет предпринята попытка сместить с поста президента США Дональда Трампа, но всё закончится неудачей.

Европа продолжит страдать от миграционного кризиса, рассказывает прорицатель. Правопопулистские силы продолжат набирать популярность. Паркер также говорит, что в Лондоне и Берлине произойдут теракты с использованием химического оружия. И всё же в его прогнозах мелькает призрачная надежда: «Конфликты, нужда и усиливающиеся экологические проблемы сплотят людей — и они задумаются над своим истинным предназначением».

Баварский пророк Алоис Ирлмайер считает, что в 2018-м человечество ждёт третья мировая война, которая сильнее всего ударит по Европе. Он утверждает, что в ней будет использоваться бактериолого-химическое оружие. По его словам, в Германии, Италии и Франции начнутся беспорядки с признаками гражданской войны.

В своё время другой предсказатель из Баварии Матфей Ланг по прозвищу Мюльхиазль смог предсказать точную дату начала Первой и Второй мировых войн. Третья же, по его мнению, должна начаться в период с 2017-го по 2022 год. По его словам, она возникнет на Востоке и закончится на Западе. Боевые действия продлятся недолго, но прольётся очень много крови, предсказывал он.

Слепая Вангелия Пандева Гуштерова, которую народ прозвал Вангой, была одной из самых известных ясновидящих и прорицательниц в Болгарии, пишет Bild. Она пользовалась небывалой популярностью на территории бывшего Советского Союза. Ванга смогла предвидеть войну в Сирии, брексит и гибель подводной лодки «Курск». По её словам, в 2018 году Китай станет новой сверхдержавой, потеснив США, а на Венере найдут новый источник энергии. Как и многие её коллеги, Ванга предвещала начало третьей мировой войны, но, по её версии, она должна была начаться ещё в 2010 году.