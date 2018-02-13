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Скриншот Youtube
Герман Бергер
23:35 12.02.2018
В мире / Политика

Компания YouTube попросила владельцев канала «Навальный Live» удалить эфир программы «Навальный в 20:18» от 8 февраля, фрагмент которой посвящен расследованию ФБК про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько.

Скриншот письма от YouTube в твиттере выложила продюсер канала «Навальный Live» Оксана Баулина.

 

«Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в запрещенный список материалов. <…> Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать его», — цитирует Оксана Баулина.

 

Последняя возможность посмотреть расследование на Youtube, пока его не заблокировали:

 

 

Видео: Яхты, олигархи, девочки: миллиардер Дерипаска, вице-премьер России Приходько и проститутка Рыбка

 

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 8 февраля опубликовал расследование о том, как бизнесмен Олега Дерипаска отдыхал на яхте вместе с вице-премьером правительства Сергеем Приходько и сотрудницей «индустрии эскортных услуг» Настей Рыбкой. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой вице-премьеру. Расследование ФБК было построено на фотографиях и видео из инстаграма Рыбки.

 

Дерипаска в своем родном городе Усть-Лабинске подал в суд на Рыбку за публикацию без разрешения его снимков в соцсетях. По решению суда Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить фото и видео из материалов про расследование ФБК, а также внес само расследование на сайте Навального и его видеоверсию на ютьюбе в список запрещенных материалов.

 

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Meduza.io / Фото
Комментарии (1)
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Фууу,мерзкая рожа 00:04 13:02:2018

Как Анальный завидует: яхты, олигархи, девочки. Вот только Анальный мордой-то не вышел, уж очень морда тошнотная, блевать тянет.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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