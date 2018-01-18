YouTube ужесточил условия получения рекламных отчислений(1)

Лента новостей
Украина узаконила войну с Россией Cert.lv: кибератаки на СЭЗ и агентство ЛЕТА могли быть заказными Безобидное гавканье Латвии на Путина Дима Зицер: «Оценивая детей, мы убиваем в них интерес» 2018 год богат на трудности для ЕС Walt Disney Studios поделились сюжетом «Соло: Звёздные войны. Истории» Стартует фестиваль «Сандэнс» Больные десна ведут к раку Эмбер Роуз решилась на операцию по уменьшению груди
Eще в разделе
Больные десна ведут к раку В США назвали старьем секретное оружие России Вашингтон подарит Украине новое мощное оружие Секретное оружие России в США назвали старьём В Литве запустили сайт “Vatnikas” – аналог украинского “Миротворца”
Владимир Бучельников
01:01 18.01.2018
Техно / Интернет

Видеохостинг YouTube ввел новые правила монетизации контента. С 17 января участники партнерской программы по рекламе должны иметь не менее 4000 тысяч часов просмотров за последний год и от тысячи подписчиков своих каналов.

До 20 февраля владельцы уже существующих каналов получают льготный период. Однако после этой даты все, кто не соответствует новым критериям, лишатся доходов. 

 

Тем не менее, заявка на участие в партнерской программе будет автоматически подаваться, как только количество подписчиков достигнет оговоренного числа. 

 

Владельцам новых каналов надо будет подавать заявки самостоятельно.

Polit.ru / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Janka 07:49 18:01:2018

не менее 4000 тысяч часов просмотров
====
matematika:
4000 тысяч часов = 4000 x 1000=4 000 000
ne mnogovato li 4 miljona?
a mozet pisaka ne umeet pisatj slovo "miljon" esli piset tak?

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)