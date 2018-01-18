До 20 февраля владельцы уже существующих каналов получают льготный период. Однако после этой даты все, кто не соответствует новым критериям, лишатся доходов.
Тем не менее, заявка на участие в партнерской программе будет автоматически подаваться, как только количество подписчиков достигнет оговоренного числа.
Владельцам новых каналов надо будет подавать заявки самостоятельно.
не менее 4000 тысяч часов просмотров« ответить
====
matematika:
4000 тысяч часов = 4000 x 1000=4 000 000
ne mnogovato li 4 miljona?
a mozet pisaka ne umeet pisatj slovo "miljon" esli piset tak?