Юберу Живанши – 91 год!

Сегодня каждый человек, хоть сколько-нибудь интересующийся миром моды, слышал фамилию Живанши. Но не все знают, что такого дизайнера могло никогда и не быть — он собирался пойти по стопам отца и стать летчиком.

Помешала Живанши трагедия: отец умер, когда мальчику было всего два года, а его мама с трудом пережила смерть любимого человека, поэтому сын не хотел ранить ее еще больше.

21 февраля 2018 года графу Юберу Джеймсу Марселю Таффен де Живанши исполняется 91 год. По этому поводу мы собрали самые интересные факты.

Дизайнерские задатки проявились в детском возрасте

Любовь к красивой одежде у Живанши была заложена на генетическом уровне — его мама и бабушка Маргерит Баден, воспитывавшие мальчика, обладали хорошим вкусом. Кроме того, они были обеспечены, что позволяло им шить дорогие наряды. Говорят, что бабушка Живанши старалась сохранять обрезки тканей, оставшиеся от платьев. Их она складывала в шкатулку, с которой разрешали играть ребенку. В результате уже в пять лет даже с закрытыми глазами Живанши на ощупь отличал все ткани и знал их названия. Из лоскутов он складывал узоры, сочетая их по фактуре и цвету.

В возрасте десяти лет он пошел вместе с мамой на парижскую ярмарку. Именно тогда он решил, что хочет стать модельером. Через семь лет Живанши уже учился в Школе изящных искусств в Париже. Он работал с такими мастерами, как Жак Фату, Кристобаль Баленсиага, Люсьен Лелонг, Роберт Пике, Эльза Скьяпарелли. Последнюю так впечатлила работа Живанши, что она назначила его руководить одним из бутиков.

На первый показ модельера пришли всего 15 человек

2 февраля 1952 года Юбер Живанши открыл собственный Дом моды. Средства на него он занял у своих родных, которые верили в его талант. Ему было всего 25 лет, так что Живанши стал одним из самых молодых мастеров мира высокой моды. Уже через год состоялся его первый показ. Лишь 15 человек пришли на просмотр, но и этого было достаточно — гости восторженно приняли наряды нового дизайнера.

Беттина — модель и блузка, ставшая визитной карточкой Живанши

Живанши был ограничен в средствах при создании своей первой коллекции, поэтому шил преимущественно из хлопка. Но даже это не помешало ему сразу же создать шедевр. Музой Живанши стала модель Беттина Грациани, которой был даже посвящен показ, получивший название «Bettina Graziani». Девушка представила публике белую блузку, украшенную черно-белыми воланами. Эта деталь гардероба сразу же стала хитом, и назвали ее просто «Беттина». Кстати, сама Грациани на протяжении нескольких лет была еще и пресс-секретарем Дома Givenchy. Говорили даже, что между модельером и музой был роман, но ни один из подозреваемых так и не подтвердил эту информацию.

Юбер Живанши и Одри Хепберн

Однажды утром 1953 года секретарша сказала Живанши, что его ждет мисс Хепберн. Кутюрье был уверен, что это Кэтрин Хепберн — знаменитая американская актриса, — поэтому был крайне удивлен, когда перед ним предстала незнакомка. Актриса рассказала Живанши, что скоро ее ждут съемки в картине «Сабрина» и она очень хочет, чтобы кутюрье помог подобрать ей наряд. Живанши не придал большого значения просьбе, но и не отказал Хепберн. Он предложил ей выбрать одно из уже готовых платьев.

Наряд Одри после выхода картины в свет стал очень популярен, но имя Живанши в титрах не указали. Девушка расстроилась и пришла к дизайнеру извиниться. Так между ними завязалась дружба. Клиенты не заставили себя долго ждать, а Хепберн и Живанши сотрудничали до самой смерти актрисы. Одри стала не только лицом «Givenchy», но и музой кутюрье.

Живанши создал множество нарядов для Одри Хепберн, в том числе и ее свадебное платье, когда актриса выходила замуж за итальянского врача Андреа Дотти. Это было лаконичное и скромное платье-трапеция нежно-розового цвета с воротником-стойкой, дополненное платком из той же ткани. И именно для Одри Живанши в сотрудничестве с парфюмером Франсиса Саброна разработал свои первые духи «Запрет». В течение трех лет ими пользовалась исключительно Хепберн, а уже потом они стали продаваться для всех.

Живанши создал «моду для улиц»

Все знают, что Живанши творил в мире высокой моды, а его наряды носили самые известные женщины планеты — герцогиня Виндзорская, актрисы Грейс Келли и Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди. Последняя даже была в платье Givenchy на похоронах своего мужа — Джона Кеннеди. Кроме того, Живанши был одним из первых дизайнеров, начавших создавать так называемое готовое платье, или pret-a-porte. Его коллекции сразу поступали прямо в магазины, что позволило расширить производство и донести моду до народа. Как результат конец 1950-х и все 1960-е годы прозвали «эрой Живанши».