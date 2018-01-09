На прошедшей церемонии «Золотой Глобус», где Юэн МакГрегор был награждён за работу в третьем сезоне «Фарго», актёр обсудил с журналистами перспективы своего возвращения к образу Оби-Вана Кеноби в предстоящем сольном фильме.

«Сейчас гуляет множество слухов, и я был бы счастлив снова сыграть Оби-Вана, но в данный момент я знаю о проекте не больше вашего», ‒ сообщил МакГрегор. «Я действительно хочу вернуться. Но они не посвящают меня в свои планы. Мне понравилась новая часть [саги], я видел её на Рождество, и лента получилась невероятно красивой».

Почвой для последних слухов послужили опубликованные на днях фото, где отрастивший характерную бороду актёр тренируется вместе с инструктором по фитнесу Тони Хортоном. Впрочем, МакГрегор вполне может готовиться и для другой роли: недавно Omega Underground сообщали, что съёмки спин-оффа об Оби-Ване стартуют лишь в январе 2019 года.

Режиссёрское кресло планирует занять Стивен Долдри («Часы», «Чтец», «Билли Эллиот»), он же разрабатывает сценарий. В случае, если переговоры с Lucasfilm завершатся успешно, постановщик получит полный творческий контроль над проектом.