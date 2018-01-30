Юлия Самойлова готовится к конкурсу «Евровидение-2018»(1)

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Анатолий Тарасов
10:12 30.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Певица Юлия Самойлова начала подготовку к конкурсу «Евровидение-2018», сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.

 

«Как Первый канал сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой ещё не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей «Евровидения», если не в 2017, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдёт. Юлия начала подготовку к конкурсу», — сказал собеседник агентства.

 

«Евровидение-2017» прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
22 13:47 30:01:2018

Геть хохлопидаров

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
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