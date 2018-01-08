Юрий Алексеев вернулся в Латвию с приключениями. А если бы он вез патроны?(11)

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Тимур Пушкарев
12:03 08.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В социальных сетях журналист сообщил, что восстанавливает доступ к интернету, меняет пароли и начал писать большую статью про свои приключения

Главный редактор портала Imhoclub.lv Юрий Алексеев, в доме которого во время обыска в декабре были обнаружены патроны от пистолета «Макаров», вернулся в Латвию из США, где он проводил новогодние каникулы.

 

Полиция безопасности в середине декабря допрашивала журналиста, главного редактора портала Imhoclub Юрия Алексеева в общей сложности 10 часов и предъявила ему обвинение в разжигании розни. Также в его квартире был проведен обыск, в ходе которого в квартире журналиста были найдены боеприпасы.

 

После обыска журналист отправился через Норвегию в США — там у него живут дочь и внуки, с которыми он планировал провести праздники.

 

«Я снова здесь, друзья! Вчера ночью после тщательнейшего обыска я вышел из дверей Рижского аэропорта. Друзья подогнали рабочий компик вместо похищенного полицией безопасности Латвии… Восстанавливаю доступ к сети, меняю пароли… Начал писать большую байку (статью) про свои приключения. Ждите», — написал Алексеев вечером в воскресенье на своей странице в Facebook. 

 

В прошлом году Алексеев был задержан властями Косово за причинение вреда имиджу самопровозглашенной республики.

 

Sputnik Latvija / Фото Facebook
Комментарии (11)
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Latviešu patriots 12:10 08:01:2018

Vēl viena kremļa lakstīgala atgriezusies! Drošības Policija darbu turpina..

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народ Латвии 12:26 08:01:2018

ты дебил.

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Latviešu patriots 12:19 08:01:2018

atkal tu?
Interesanti, kur tu esi piedzeries ka cuciņa, no paša rita?

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СОВЕТНИК БОГА 12:22 08:01:2018

С возвращением, Юрий АЛЕКСЕЕВ..!

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Latviešu patriots 12:22 08:01:2018

Gan jau Drošības Policija Aleksejevu paņems pie dziesmas, ne kas nav beidzies.. Latvijas ienaidnieki jāsoda.

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народ Латвии 12:27 08:01:2018

Повторим-ты дебил.

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Latviešu patriots 12:54 08:01:2018

No debīla dzirdu.

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Насмешил 12:29 08:01:2018

«Я снова здесь, друзья! Вчера ночью после тщательнейшего обыска я вышел из дверей Рижского аэропорта
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Тщательный обыск.., это как? Решил оправдаться перед соратниками, что у "пиндосов" гостил.

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Кстати 12:35 08:01:2018

Тщательный обыск, это до трусов, и с проктологом вообще-то, что делает процедуру "Где ты моя Сулико".

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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