В социальных сетях журналист сообщил, что восстанавливает доступ к интернету, меняет пароли и начал писать большую статью про свои приключения

Главный редактор портала Imhoclub.lv Юрий Алексеев, в доме которого во время обыска в декабре были обнаружены патроны от пистолета «Макаров», вернулся в Латвию из США, где он проводил новогодние каникулы.

Полиция безопасности в середине декабря допрашивала журналиста, главного редактора портала Imhoclub Юрия Алексеева в общей сложности 10 часов и предъявила ему обвинение в разжигании розни. Также в его квартире был проведен обыск, в ходе которого в квартире журналиста были найдены боеприпасы.

После обыска журналист отправился через Норвегию в США — там у него живут дочь и внуки, с которыми он планировал провести праздники.

«Я снова здесь, друзья! Вчера ночью после тщательнейшего обыска я вышел из дверей Рижского аэропорта. Друзья подогнали рабочий компик вместо похищенного полицией безопасности Латвии… Восстанавливаю доступ к сети, меняю пароли… Начал писать большую байку (статью) про свои приключения. Ждите», — написал Алексеев вечером в воскресенье на своей странице в Facebook.

В прошлом году Алексеев был задержан властями Косово за причинение вреда имиджу самопровозглашенной республики.