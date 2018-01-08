Главный редактор портала Imhoclub.lv Юрий Алексеев, в доме которого во время обыска в декабре были обнаружены патроны от пистолета «Макаров», вернулся в Латвию из США, где он проводил новогодние каникулы.
Полиция безопасности в середине декабря допрашивала журналиста, главного редактора портала Imhoclub Юрия Алексеева в общей сложности 10 часов и предъявила ему обвинение в разжигании розни. Также в его квартире был проведен обыск, в ходе которого в квартире журналиста были найдены боеприпасы.
После обыска журналист отправился через Норвегию в США — там у него живут дочь и внуки, с которыми он планировал провести праздники.
«Я снова здесь, друзья! Вчера ночью после тщательнейшего обыска я вышел из дверей Рижского аэропорта. Друзья подогнали рабочий компик вместо похищенного полицией безопасности Латвии… Восстанавливаю доступ к сети, меняю пароли… Начал писать большую байку (статью) про свои приключения. Ждите», — написал Алексеев вечером в воскресенье на своей странице в Facebook.
В прошлом году Алексеев был задержан властями Косово за причинение вреда имиджу самопровозглашенной республики.
Vēl viena kremļa lakstīgala atgriezusies! Drošības Policija darbu turpina..« ответить
ты дебил.« ответить
atkal tu?« ответить
Interesanti, kur tu esi piedzeries ka cuciņa, no paša rita?
С возвращением, Юрий АЛЕКСЕЕВ..!« ответить
Gan jau Drošības Policija Aleksejevu paņems pie dziesmas, ne kas nav beidzies.. Latvijas ienaidnieki jāsoda.« ответить
Повторим-ты дебил.« ответить
No debīla dzirdu.« ответить
«Я снова здесь, друзья! Вчера ночью после тщательнейшего обыска я вышел из дверей Рижского аэропорта« ответить
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Тщательный обыск.., это как? Решил оправдаться перед соратниками, что у "пиндосов" гостил.
Тщательный обыск, это до трусов, и с проктологом вообще-то, что делает процедуру "Где ты моя Сулико".« ответить