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Несмотря на то, что нигде не сообщается о текущем правовом статусе должностного лица Илмара Римшевича, можно с уверенностью сказать, что он является подозреваемым, следовательно, он уже может быть официально отстранен от должности главы Банка Латвии. Об этом в интервью радио Baltkom заявил глава Латвийской ассоциации юристов Рихард Бунка.

«Ситуация сложная. Чтобы определить нынешний статус Римшевича, надо узнать был ли он допрошен в статусе подозреваемого. По закону, если его не признают подозреваемым после задержания, которое продолжается два дня, то Римшевич занимает статус «лица, против которого начат уголовный процесс». В этом статусе против него нельзя применять меры пресечения. Это фактически ничего не означает. То есть нельзя его отстранить от занимаемой должности. Это просто условное предвкушение того, что он только может быть виновным», — пояснил Бунка.

Глава Латвийской ассоциации юристов отметил, что больше конкретики несет в себе статус «задержанного».

«Но тем не менее, статус «задержанного» тоже не говорит о том, что он будет признан подозреваемым. Это означает, что есть основания для задержания. А вот если он становится подозреваемый, то это однозначный сигнал. Но и тут прокуратура может закрыть дело. А если дело не закрывают, и прокуратура признает человека обвиняемым, то в этом случае есть два варианта: пока дело находится в прокуратуре, лицо продолжает носить статус «обвиняемого», а как только дело передано в суд, то обвиняемое лицо становится подсудимым, — сказал Бунка

По добавил, что в конкретной ситуации связанной с Илмаром Римшевичем, главу Банка Латвии можно отстранять от должности только после того, как его признают подозреваемым. В этом случае, учреждение, ведущее следствие, принимает меру пресечения — «запрет на исполнение профессиональных обязанностей».

«Мы не знаем правовой статус Римшевича. Но он, скорее всего, подозреваемый. Если бы он не был подозреваемый, то ему бы не могли применить меру пресечения «залог». А залог можно внести только за подозреваемого. Исходя из этой информации, не видя самого решения, я могу со стопроцентной уверенностью заявить, что Римшевич — подозреваемый», — заключил Бунка.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) определил залог в 100 000 евро за президента Банка Латвии Илмара Римшевича, который уже перечислен на счет Государственной кассы, сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.