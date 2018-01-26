Юрканс: кто ворует у государства 5 млрд евро в год?(20)

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Владимир Бучельников
10:57 26.01.2018
Политика / Мнение

Быть или не быть Латвии зависит от двух аспектов: первый – насколько успешно будет внешняя политика ЕС и НАТО, второй – насколько велик порог терпения латвийского народа. Так считает бывший министр иностранных дел Янис Юрканс, пишет Freecity.lv.

Три условия, чтобы остановить скольжение вниз

 

«Чтобы остановить скольжение Латвии в бедность, нужны три условия, – сказал он в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze. – Первое – низы, которые больше на хотят мириться с бедностью, второе – есть интеллигенция, которая скажет, что надо сделать, по какой дороге идем, третье – новая политическая сила, которой народ поверит. Народ – это и все нелатыши, которых уже 27 лет мы обзываем чужаками. Многие уже такими стали. Латвия для них – как мачеха. 

 

Где сегодня наша интеллигенция? Сидит в «мешках ЧК» и боится выйти наружу? Кого боится? Политических лузеров, которые обносят будущее страны заборами прошлого? Они сами боятся будущего, потому что его не понимают. Не понимают ни экономических, ни политических процессов и мира, в который вошла Латвия. Эти люди не понимают, что Россия – это настоящий сосед, а не идеологическое пугало, и с ней надо учиться уживаться по многим причинам. И по экономическим, и по политическим соображениям. К политическим я причисляю и «русский» вопрос в Латвии». 

 

Половину натовских денег надо направить на образование

 

Юрканс видит тупик в неспособности общества угнаться за технологическим развитием. 

 

«Технологии развиваются быстрее, чем правительства успевают перестраиваться, – считает он. – Это очень серьезные проблемы, о которых латвийские власти думают преступно мало. Пока уровень образования в Латвии не станет конкурентоспособным на мировом фоне, прогресса в стране не будет. 

 

Мы платим НАТО 2% от ВВП. Я советую не менее половины этих денег вложить в образование, чтобы студентов специалисты мирового уровня учили кибернаукам. Эта образованная молодежь пригодится и армии будущего. 

 

Я не понимаю, зачем правящие политики тянут страну назад. Почему не могут принять закон, запрещающий склонять фамилии в связи с ЧК, пока не будут получены архивы из Москвы. Архивы из Москвы мы не получим никогда. Ни одна, даже дружественная нам спецслужба, не откроет нам архивы. Зачем мы хотим ада для Латвии?» 

 

Юрканс скептически относится к шумихе вокруг «дела олигархов»

 

«Каждый день читаем историйки из сериала «Три А». Что это дает оздоровлению общества? – спрашивает он. – Где комиссии Сейма и правительства, которые выяснят, кто каждый год ворует у государства до 5 миллиардов евро? 

 

Эти данные в 2016 году опубликовала комиссия Европарламента, которая изучала уровень коррупции в странах ЕС. Мне кажется, такое расследование было бы хорошим подарком к юбилею государства». 

freecity.lv / Фото
Комментарии (20)
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Дипломат 11:16 26:01:2018

Спасибо за откровенность, но такой один ? ТЫ ПОНЯЛ ! Вот за это Спасибо !

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аладин 12:05 26:01:2018

холоп сказал спасибо. я скажу подонку бывшему министру издохнут твои дети и вунки наркомания алкаголизм инсульт.
слушать эту мразь себя не уважать

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"ване"-продажному писателю инфоцентра (он же "аладин", шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 12:38 26:01:2018

"аладин" ты конченый идиот!
ты все это себе нажелал!

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народ Латвии 12:40 26:01:2018

а вообще и так понятно-воруют националисты,пролезшие в сейм,на плечах русофобов!
Поэтому,скоро хана вашей власти-на ненависти ничего не построишь!

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pravda 11:19 26:01:2018

Юрканса в президенты!!!!!

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П у т и н 11:21 26:01:2018

Бывший министр остался не у дел, работы нет, жена-американка куском попрекает. Вот и приходится Юркансу каждую неделю сблёвывыть прокремлёвский бред

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По существу. Если ты умеешь не только про 15 троллейбус рассказывать. 11:25 26:01:2018

С чем к о н к р е т н о ты не согласен?

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П у т и н 11:32 26:01:2018

Конкретно с тем, что надо уживаться в рашкой. Фигасе, это рашке надо начинать уживаться с Западом, пока не растёрли в порошок

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Понятно 11:38 26:01:2018

О Чем бы ни говорил, все равно 15 троллейбус получается.(

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**** 11:39 26:01:2018

Пока не растерли в порошок кого?

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"ване"-продажному писателю инфоцентра (он же "шерстьюбитый", "путин",и тд и тп.) 12:42 26:01:2018

ты идиот,"пукин"!
пиши по бумажке дальше-скоро тебя все равно сольют в унитаз,как наимение ценного на подводной лодке!Хозяева-то твои сбегут!

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Да 11:23 26:01:2018

Так я и говорю беззубые напуганные не понятно чем правители. к тому же воры конечно не все к тому же о жителях совершенно не заботятся. и за что их уважать?

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Ты суслика видишь? 11:34 26:01:2018

Колониальная администрация, в лице как бы "местных властей", получила недвусмысленный приказ зачистить территорию, что и исполняют беспрекословно, ибо им дают подворовывать под чутким присмотром западных хозяев!
Это обычная тактика неоколониализма! :)

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Гы 11:54 26:01:2018

Латвию уже никто защищать не будет ни сами латыши , ни тем более русские . Лотыская правительство скоро добьет всю страну .зубы на полку бюджет рушится

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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