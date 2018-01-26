Три условия, чтобы остановить скольжение вниз
«Чтобы остановить скольжение Латвии в бедность, нужны три условия, – сказал он в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze. – Первое – низы, которые больше на хотят мириться с бедностью, второе – есть интеллигенция, которая скажет, что надо сделать, по какой дороге идем, третье – новая политическая сила, которой народ поверит. Народ – это и все нелатыши, которых уже 27 лет мы обзываем чужаками. Многие уже такими стали. Латвия для них – как мачеха.
Где сегодня наша интеллигенция? Сидит в «мешках ЧК» и боится выйти наружу? Кого боится? Политических лузеров, которые обносят будущее страны заборами прошлого? Они сами боятся будущего, потому что его не понимают. Не понимают ни экономических, ни политических процессов и мира, в который вошла Латвия. Эти люди не понимают, что Россия – это настоящий сосед, а не идеологическое пугало, и с ней надо учиться уживаться по многим причинам. И по экономическим, и по политическим соображениям. К политическим я причисляю и «русский» вопрос в Латвии».
Половину натовских денег надо направить на образование
Юрканс видит тупик в неспособности общества угнаться за технологическим развитием.
«Технологии развиваются быстрее, чем правительства успевают перестраиваться, – считает он. – Это очень серьезные проблемы, о которых латвийские власти думают преступно мало. Пока уровень образования в Латвии не станет конкурентоспособным на мировом фоне, прогресса в стране не будет.
Мы платим НАТО 2% от ВВП. Я советую не менее половины этих денег вложить в образование, чтобы студентов специалисты мирового уровня учили кибернаукам. Эта образованная молодежь пригодится и армии будущего.
Я не понимаю, зачем правящие политики тянут страну назад. Почему не могут принять закон, запрещающий склонять фамилии в связи с ЧК, пока не будут получены архивы из Москвы. Архивы из Москвы мы не получим никогда. Ни одна, даже дружественная нам спецслужба, не откроет нам архивы. Зачем мы хотим ада для Латвии?»
Юрканс скептически относится к шумихе вокруг «дела олигархов»
«Каждый день читаем историйки из сериала «Три А». Что это дает оздоровлению общества? – спрашивает он. – Где комиссии Сейма и правительства, которые выяснят, кто каждый год ворует у государства до 5 миллиардов евро?
Эти данные в 2016 году опубликовала комиссия Европарламента, которая изучала уровень коррупции в странах ЕС. Мне кажется, такое расследование было бы хорошим подарком к юбилею государства».
Спасибо за откровенность, но такой один ? ТЫ ПОНЯЛ ! Вот за это Спасибо !« ответить
холоп сказал спасибо. я скажу подонку бывшему министру издохнут твои дети и вунки наркомания алкаголизм инсульт.« ответить
слушать эту мразь себя не уважать
"аладин" ты конченый идиот!« ответить
ты все это себе нажелал!
а вообще и так понятно-воруют националисты,пролезшие в сейм,на плечах русофобов!« ответить
Поэтому,скоро хана вашей власти-на ненависти ничего не построишь!
Юрканса в президенты!!!!!« ответить
Бывший министр остался не у дел, работы нет, жена-американка куском попрекает. Вот и приходится Юркансу каждую неделю сблёвывыть прокремлёвский бред« ответить
С чем к о н к р е т н о ты не согласен?« ответить
Конкретно с тем, что надо уживаться в рашкой. Фигасе, это рашке надо начинать уживаться с Западом, пока не растёрли в порошок« ответить
О Чем бы ни говорил, все равно 15 троллейбус получается.(« ответить
Пока не растерли в порошок кого?« ответить
ты идиот,"пукин"!« ответить
пиши по бумажке дальше-скоро тебя все равно сольют в унитаз,как наимение ценного на подводной лодке!Хозяева-то твои сбегут!
Так я и говорю беззубые напуганные не понятно чем правители. к тому же воры конечно не все к тому же о жителях совершенно не заботятся. и за что их уважать?« ответить
Колониальная администрация, в лице как бы "местных властей", получила недвусмысленный приказ зачистить территорию, что и исполняют беспрекословно, ибо им дают подворовывать под чутким присмотром западных хозяев!« ответить
Это обычная тактика неоколониализма! :)
Латвию уже никто защищать не будет ни сами латыши , ни тем более русские . Лотыская правительство скоро добьет всю страну .зубы на полку бюджет рушится« ответить