Быть или не быть Латвии зависит от двух аспектов: первый – насколько успешно будет внешняя политика ЕС и НАТО, второй – насколько велик порог терпения латвийского народа. Так считает бывший министр иностранных дел Янис Юрканс, пишет Freecity.lv.

Три условия, чтобы остановить скольжение вниз

«Чтобы остановить скольжение Латвии в бедность, нужны три условия, – сказал он в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze. – Первое – низы, которые больше на хотят мириться с бедностью, второе – есть интеллигенция, которая скажет, что надо сделать, по какой дороге идем, третье – новая политическая сила, которой народ поверит. Народ – это и все нелатыши, которых уже 27 лет мы обзываем чужаками. Многие уже такими стали. Латвия для них – как мачеха.

Где сегодня наша интеллигенция? Сидит в «мешках ЧК» и боится выйти наружу? Кого боится? Политических лузеров, которые обносят будущее страны заборами прошлого? Они сами боятся будущего, потому что его не понимают. Не понимают ни экономических, ни политических процессов и мира, в который вошла Латвия. Эти люди не понимают, что Россия – это настоящий сосед, а не идеологическое пугало, и с ней надо учиться уживаться по многим причинам. И по экономическим, и по политическим соображениям. К политическим я причисляю и «русский» вопрос в Латвии».

Половину натовских денег надо направить на образование

Юрканс видит тупик в неспособности общества угнаться за технологическим развитием.

«Технологии развиваются быстрее, чем правительства успевают перестраиваться, – считает он. – Это очень серьезные проблемы, о которых латвийские власти думают преступно мало. Пока уровень образования в Латвии не станет конкурентоспособным на мировом фоне, прогресса в стране не будет.

Мы платим НАТО 2% от ВВП. Я советую не менее половины этих денег вложить в образование, чтобы студентов специалисты мирового уровня учили кибернаукам. Эта образованная молодежь пригодится и армии будущего.

Я не понимаю, зачем правящие политики тянут страну назад. Почему не могут принять закон, запрещающий склонять фамилии в связи с ЧК, пока не будут получены архивы из Москвы. Архивы из Москвы мы не получим никогда. Ни одна, даже дружественная нам спецслужба, не откроет нам архивы. Зачем мы хотим ада для Латвии?»

Юрканс скептически относится к шумихе вокруг «дела олигархов»

«Каждый день читаем историйки из сериала «Три А». Что это дает оздоровлению общества? – спрашивает он. – Где комиссии Сейма и правительства, которые выяснят, кто каждый год ворует у государства до 5 миллиардов евро?

Эти данные в 2016 году опубликовала комиссия Европарламента, которая изучала уровень коррупции в странах ЕС. Мне кажется, такое расследование было бы хорошим подарком к юбилею государства».