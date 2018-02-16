Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, говоря о политике, часто приводит такой пример: ты видишь утку на воде, кажется, будто она неподвижна и даже голову не поворачивает, а под водой ее лапки усиленно работают, особенно если там сильное течение.

Так и в политике – большинство работы делается «под водой». И кто какие решения реально принял, на какие пошел компромиссы – информация для внутреннего пользования.

— Латвии, как той утке, почаще бы сидеть без движения и даже головой не шевелить, так нет же – голос подает. Она сидит на границе России и НАТО. При таком географическом и геополитическом положении ей надо почаще пользоваться возможностью вовремя промолчать. Ей об этом еще Жак Ширак сказал.

Однако, если сидеть тихо и признать факт, что никто не угрожает, как тогда оправдать 2% ВВП на оборону?

Не помню, как звали одного американского генерала, но он в ноябре 2016 года говорил, что в мае 2017-го Латвия будет оккупирована Россией. Конечно, при таком раскладе надо усиленно вооружаться. Не знаю кем надо быть, чтобы не видеть: Россия — это не СССР, она другая, с ней не воевать надо, а понимать ее. Мне сложно себе представить, чтобы сегодня Россия начала войну с НАТО.

— Например, за Даугавпилс. Как только Крым воссоединился с Россией, в Латвии тут же стали кричать, что «воссоединится» и Латгалия.

— Да уж. Хотя есть люди, искренне полагающие, будто Псковская дивизия уже готовится к захвату Риги.

Не нравится Россия, переезжайте в Африку

— Евроскептик Нормундс Гростиньшс убежден, что большинство жителей Латвии совершенно не разбираются в европейской политике и не видят своего места в ЕС.

— Кто бы сомневался! Сейчас старый порядок ломается, а нового еще нет. Американский президент Дональд Трамп закрывает США, уходит от всех старых договоров, не заинтересован в Евросоюзе и не скрывает этого, предпочитая, как сильный бизнесмен, обо всем договариваться с главами стран напрямую.

При этом он понимает, что нужно отдавать какую-то дань Европе, говоря, что у нас два «соперника», заметьте, не «два врага», — Китай и Россия.

Пентагон тут же рисует сценарии, какая будет ядерная война: а если маленькую ядерную бомбочку сбросить «чисто локально», а если — побольше. Кстати, если в результате Россия ответит и пострадает Европа, так Трампу от этого будет ни холодно ни жарко. Ему Европа мало интересна. Его стойкое убеждение: за свою безопасность Европа должна отвечать сама.

Помните, когда Грибаускайте стала учить Трампа, как ему нужно защищать Литву от восточного соседа, он ей ответил: не нравится вашей стране жить рядом с Россией — поменяйтесь с какой-нибудь африканской.

Американцев реально больше волнует то, что будет происходить теперь в Тихом океане, где Китай и Россия. В Китае уже теперь самая большая армия в мире, плюс еще и Индия. Регион может быть для США очень опасен, вдобавок Китай и Индия связаны договоренностями с Россией. И что на этом фоне Европа?

Выжить в глобальном хаосе

— Тогда зачем США нужен «кремлевский список»? В Латвии его, кстати, уже назвали историческим.

— Его нельзя рассматривать в отрыве от происходящего в мире, например, от договоренностей Эрдогана и Москвы, от договора России с Германией, которая позволила и поддержала строительство «Северного потока — 2».

Список будет работать против России через ее связи с Европой, с Турцией и так далее. Также США рассчитывают через олигархов, держащих деньги в Америке и Европе, надавить на президента России Владимира Путина: ведь те за сутки после публикации списка обеднели на сотни миллионов долларов.

И не будем забывать, что США создатели теории «глобального хаоса». Этот хаос нужен Америке. Один из примеров: нынешняя ситуация Польши с Украиной. Украину поддерживают США. А Польша, в которой «была Волынь», объявила запрещенными украинских националистов во главе с Бандерой. А тут еще ЕС намерен вводить санкции против Польши. Но Польшу поддерживают страны Вышеградской четверки. Словом, сплошной хаос в Европе — с подачи США.

— И кого Латвии поддерживать при таком-то раскладе?

— Латвия, Латвия. Ну что вы нашей стране так льстите! Что там Латвия, когда речь идет о таких игроках? Вот Германия договорилась с Россией о «Северном потоке — 2» — это дело.

— А США против «Северного потока — 2», значит, против него и Литва, и Латвия. При этом Латвия тесно связана с Германией — донором всего ЕС. И одновременно с этим Латвия всегда особенно громко кричала против «потоков», что первого, что второго.

— Ну, не настолько громко она теперь кричит, чтобы это услышали в Берлине. И там, поверьте, не услышат, что Латвия против «Северного потока — 2». А местные в Латвии услышат, и это сыграет на руку тем, кто против России, работает на избирателя перед выборами. И еще Россия, конечно, услышит и скажет в ответ.

Тогда, в самом крайнем случае, Ринкевичса вызовут на ковер в Берлин: то, что не умеешь жить в ладу с соседом — твое личное дело, но Латвия еще и в ЕС, мы позволяем ей получать деньги из фондов, и нам нужна Россия, так что — молчи.

Ошибки Америки

— Сейчас в Латвии мало кто вспоминает: Россия была первой, кто признал независимость нашей республики.

— Не вспоминают и другое. После Бориса Ельцина Путин старался выстраивать хорошие отношения с США. И что сделала Америка? В 2004 году Прибалтику взяли в НАТО. А расширение НАТО для России — проблема во внешней политике номер один. А ведь американцы обещали еще Горбачеву, что ни на дюйм не расширят границы НАТО.

Путин хотел дружить с США, старался, но у Запада было такое наплевательское отношение. И в итоге в 2007 году Путин произнес в Мюнхене речь, от которой все вздрогнули, — больше не будет однополярного мира. Американцы этого не поняли, не услышали и сказали: в НАТО открыты двери для Грузии и Украины. Вот — сигнал.

Этот сигнал услышал Саакашвили, как раз во время «случайного» визита Кондолизы Райс и сенатора Маккейна, и в августе 2008 года стал обстреливать миротворческие силы на границе с Южной Осетией, где были и русские солдаты. Путин ответил.

Думаю, он сделал это и для того, чтобы показать Украине: что может быть, если. Но американцы и этого не услышали. И начали воплощать в жизнь большой проект Бжезинского по откалыванию Украины от России. А Россия в ответ вернула себе Крым.

В Латвии никогда не признают очевидного факта, что за последние десятилетия внешняя политика США была ошибочная. Ирак — ошибка, Ливия — ошибка, Йемен — ошибка, Украина — ошибка, Сирия и подавно.

Когда Запад полюбит Россию

— И в Латвии, и в США говорят: если Россия «вернет» Крым, то Запад ее сразу полюбит и примет.

— Запад всегда был антироссийским. Поэтому, что бы Россия не делала, даже, если она полностью уйдет из Сирии и отдаст Крым, все равно для Запада она как была, так и останется тем, чем является теперь. Без разницы.

— Все чаще говорят, что на Россию можно сбросить «маленькую ядерную бомбу», которая, так сказать, «локально усмирит» противника. Вы же помните 1962 год, когда мир стоял на грани третьей мировой. Сейчас более тревожно?

— А кому сейчас война нужна? России — нет, Трампу тоже не нужна. Казалось бы, от России до США далеко. Но ведь Китай близко. Это Тихий океан. А там Япония и Южная Корея. И что Трампу даст война с Путиным? Или хотите сказать, что Европа будет воевать с Россией? Шутите? Или одна Германия? Это в свете нынешних-то экономических соглашений? Зачем?

В Германии 22 американские базы с ядерным оружием. Представьте себе! Германия чувствует себе в безопасности со всех сторон: США ее защищают ядерными ракетами, а Россия — огромными экономическими договоренностями. Да и вся Европа от Германии теперь зависит. В Германии все стабильно как никогда. Ей точно войны не надо.

А то, что о войне все время кричат в Латвии, оно и понятно. Бедной стране нужны деньги. Вот она их так и получает, поскольку зарабатывать нормально не умеет.