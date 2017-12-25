«Бог, пожалуйста, выслушай меня! Я не буду много просить. Пожалуйста защити латвийцев», — написал он.
Политик также хочет, чтобы латвийцы жили в любви и согласии с собой и окружающими.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс на своей странице в Facebook оставил рождественское послание, в котором попросил у Бога защитить латвийский народ.
«Бог, пожалуйста, выслушай меня! Я не буду много просить. Пожалуйста защити латвийцев», — написал он.
Политик также хочет, чтобы латвийцы жили в любви и согласии с собой и окружающими.
Это первый человек за последние почти 30 лет, который вспомнил, что в Латвии кроме латышей, живут и люди других национальностей, которые собственно и составляют народ Латвии.« ответить
Обычно обращаются только к латышам и только их имеют ввиду.
Но что то стало в головах меняться и это не может не обнадёживать.
Спасибо тебе Янис и светлого тебе Рождества.
проклятый КГБэшник обратился к богу . Негодяй« ответить
Латышский язык не имеет отдельного слова для того, чтобы отличить понятия «латвиец» от «латыш», поэтому у многих умы попали в смысловую ловушку. В ряде случаев можно прикоснуться к истине, используя прилагательные: «latviešu» = «латышский» и «latvijas» = «латвийский» или тогда использовать два слова, например, как Юрканс «Latvijas ļaudis». По сути – Латвия то для латвийцев (не важно какой национальности и когда сюда приехавших), а у них всё получается для латышей… Даже араб Абу Мери стал не латвийцем, а латышом… Видимо, потомок ливов, у которого пробудились «этнические» гены… :) Хорошо, когда о Боге вспоминают не только на Рождество. Может, подарит слово или хотя бы большее понимание, чтобы прояснить важное понятие и убрать противоречия, а вместе с тем по-человечески и по-божески уладить национальный и языковой вопросы…« ответить
Так и должно быть в нормальном обществе.Со светлим праздником Рождества Янис и жителей страны!« ответить
даже не думайте!! Все тот же местечковый идиотизм! Так будет тянуться все время, до, какого либо кровавого события, что может послужить взрывом недовольства! И выходом людей на улицы.Все!« ответить
Увы..наверное уже поздно,Он отвернулся от этой территории,хотя многие этого не заслужили.« ответить
Here of such LATVIAN Man asJanis has to be proud Latvia !« ответить