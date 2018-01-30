Юрканс: огласите имена чиновников-воров! Сделайте народу Латвии подарок(25)

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Янис Юрканс рубит "правду-матку" для Латвии. Фото: LETA
Герман Бергер
20:14 29.01.2018
Политика / Политики

В Латвии постоянно идут разговоры о разворовывании государственных денег, но конкретных мер не принимается. Об этом интервью радио Baltkom заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

По его словам, лучшим подарком к столетию Латвии был бы список тех, кто участвует в расхищении бюджетных средств.

 

«Комиссия, установленная Европарламентом, установила в 2016 году, что в Латвии ежегодно крадут от 3,5 до 5 миллиардов евро. Это при общем бюджете в 8 миллиардов. Где комиссия, которая будет расследовать это? Знаем, что крадут, знаем, сколько. Но никого не интересует кто это. Вот тут следовало бы создать комиссию и сделать подарок к столетию Латвии — разобраться кто крадет, и что не так с системой, которая позволяет так обваровывать государство», — отметчает Юрканс.

 

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм 21 июля сформировал парламентскую комиссию по расследованию признаков разворовывания государства и качества досудебного расследования так называемого дела олигархов.

 

Незадолго до окончания работы комиссии ее председатель Ингуна Судраба поделилась с общественностью предварительными выводами: по мнению депутатов, следственная работа по «делу олигархов» была выполнена непрофессионально, и проверить это обязана прокуратура.

 

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mixnews.lv / Фото
Комментарии (25)
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хуторянен 20:20 29:01:2018

Юрканс может начать с себя.

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ваня 20:55 29:01:2018

Тварь он конченная..продажный выродок

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Чейта , продажный? 21:01 29:01:2018

Вроде в соросистах не замечен.

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быдлу вОнючему 21:22 29:01:2018

ваня -хуторянен, блоха недобитая, допрыгаешься-допи3дишься, клоп вОнючий...

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Тритон 21:45 29:01:2018

В Латвии за время независимости посадили только одного Рубикса который единственный ничего не украл.

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ваня 22:27 29:01:2018

Рубикса посадили потому что нелюдь коммунист..его можно уважать за то что не отрекся..а за воровство кристбергса посадили..

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Вежливый 23:52 29:01:2018

Надо попросить Пyтина,он не откажет!
Тем более,что другого способа остановить pазграбление несчаcтной,бoльной Латвии не существует!

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Из Латгалии. 20:23 29:01:2018

Никто ничего делать не будет. Как может комиссия расследовать собственное воровство?

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Latviešu patriots 20:24 29:01:2018

Перестаньте нести глупость, никто никого закладывать не будет.
И списков никаких составлено тоже не будет.
Это же все свои люди, по национальности вероятнее всего латыши.
Ведь других к гос корыту просто не допускают.
Латыши маленькая нация и если самых лучших пересажать, кто страной управлять будет?
Ведь за решётку попадут люди их самого верхнего эшелона власти, потому что именно от их решений зависит что, где и за какую сумму будет что то происходить.

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воры в законе 21:30 29:01:2018

Они друг друга покрывают, потому что одной верёвочкой повязаны. Одного тронь, и все повалятся, как домино. Даже прокуроры с судьями в той же упряжке, так что судить и сажать надо их всех. А кто судить и сажать будет? А судьи и прокуроры кто? Подельники?
То-то же...

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туфо 23:05 29:01:2018

латыши никакая не нация, даже не народность, а некое племя, точнее племенное сообщество жуликов, живущих в пределах определенной территории, говорящих на своём местном диалекте, непонятном большинству людей.

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Mongol 01:23 30:01:2018

A povtoromu krugu na 300 let ne aljo

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шери 20:28 29:01:2018

огласите имена чиновников-воров!==============Воров в студию!...........А самые главные и злостные себя так не считают?

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шери 20:33 29:01:2018

от 3,5 до 5 миллиардов евро. Это при общем бюджете в 8 миллиардов.============Никто не будет этим заниматься, потому что ТЕ, кто должен этим заниматься, имеет от это тоже свой ,,кусок,, пирога. Только так можно обьяснить молчание за воровство в особо крупном

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123

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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