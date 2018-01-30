По его словам, лучшим подарком к столетию Латвии был бы список тех, кто участвует в расхищении бюджетных средств.
«Комиссия, установленная Европарламентом, установила в 2016 году, что в Латвии ежегодно крадут от 3,5 до 5 миллиардов евро. Это при общем бюджете в 8 миллиардов. Где комиссия, которая будет расследовать это? Знаем, что крадут, знаем, сколько. Но никого не интересует кто это. Вот тут следовало бы создать комиссию и сделать подарок к столетию Латвии — разобраться кто крадет, и что не так с системой, которая позволяет так обваровывать государство», — отметчает Юрканс.
Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм 21 июля сформировал парламентскую комиссию по расследованию признаков разворовывания государства и качества досудебного расследования так называемого дела олигархов.
Незадолго до окончания работы комиссии ее председатель Ингуна Судраба поделилась с общественностью предварительными выводами: по мнению депутатов, следственная работа по «делу олигархов» была выполнена непрофессионально, и проверить это обязана прокуратура.
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Юрканс может начать с себя.« ответить
Тварь он конченная..продажный выродок« ответить
Вроде в соросистах не замечен.« ответить
ваня -хуторянен, блоха недобитая, допрыгаешься-допи3дишься, клоп вОнючий...« ответить
В Латвии за время независимости посадили только одного Рубикса который единственный ничего не украл.« ответить
Рубикса посадили потому что нелюдь коммунист..его можно уважать за то что не отрекся..а за воровство кристбергса посадили..« ответить
Надо попросить Пyтина,он не откажет!« ответить
Тем более,что другого способа остановить pазграбление несчаcтной,бoльной Латвии не существует!
Никто ничего делать не будет. Как может комиссия расследовать собственное воровство?« ответить
Перестаньте нести глупость, никто никого закладывать не будет.« ответить
И списков никаких составлено тоже не будет.
Это же все свои люди, по национальности вероятнее всего латыши.
Ведь других к гос корыту просто не допускают.
Латыши маленькая нация и если самых лучших пересажать, кто страной управлять будет?
Ведь за решётку попадут люди их самого верхнего эшелона власти, потому что именно от их решений зависит что, где и за какую сумму будет что то происходить.
Они друг друга покрывают, потому что одной верёвочкой повязаны. Одного тронь, и все повалятся, как домино. Даже прокуроры с судьями в той же упряжке, так что судить и сажать надо их всех. А кто судить и сажать будет? А судьи и прокуроры кто? Подельники?« ответить
То-то же...
латыши никакая не нация, даже не народность, а некое племя, точнее племенное сообщество жуликов, живущих в пределах определенной территории, говорящих на своём местном диалекте, непонятном большинству людей.« ответить
A povtoromu krugu na 300 let ne aljo« ответить
огласите имена чиновников-воров!==============Воров в студию!...........А самые главные и злостные себя так не считают?« ответить
от 3,5 до 5 миллиардов евро. Это при общем бюджете в 8 миллиардов.============Никто не будет этим заниматься, потому что ТЕ, кто должен этим заниматься, имеет от это тоже свой ,,кусок,, пирога. Только так можно обьяснить молчание за воровство в особо крупном« ответить