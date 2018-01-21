Так, например, экс-министр иностранных дел Янис Юрканс напомнил, что памятник установили на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, где раньше был памятник вождю пролетариата, а сам монумент вызывает мрачные ассоциации.
«Виртуальные «Рижские ворота» на месте памятника Ленина. Так и хочется сказать: «За этими воротами земля стонет»", — написал бывший политик.
Напомним, в четверг, 18 января, открыли художественный объект городской среды «Почетные ворота» (Goda vārti), посвященные юбилею государства. Объект городской среды «Почетные ворота» на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес – это подарок Риги к юбилею Латвии. Он создан как виртуальный памятник – посвящение времени, людям, чувствам, событиям и истории.
Вот в Москве на Кутузовском Триумфальная Арка это произведение искуства, а это просто позорище! Убрать немедленно эту гадость!« ответить
Nu tad brauc uz Maskavu priecāties. Mūsu vārti nav domāti truliem krievu gejiem.« ответить
Pareizi tās ir izgudrojušas gejiem no Latvijas mozaīkas.« ответить
конкретно эта фотография не просто дырса, а кровящая, разорванная в клочья« ответить
Ваши ворота - вам через них и эмигрировать« ответить
Lielisks virtuālais piemineklis. Un paldies Dievam, ka tur vairs nav noziedznieka Ļeņina piemineklis, un ka okupācija ir beigusies. Bet Jurkāns, kā vienmēr parāda savu debīlumu un kremļa troļļa dabu.« ответить
я б поставил за воротами большую задницу« ответить
Tas vienkārši ir cits viedoklis, vai arī Latvijā ir kā saka "divi viedokļi, viens manējais un otrs nepareizs".« ответить
Как хочется сказать какой же ты пи д ор юрканс..« ответить
Такие и ворота. Ворон пугать.« ответить
Ideāla dāvana Latvijas simtgadei! Skaisti un eleganti vārti.« ответить
так вы ж перед воротами большую кучу навалили« ответить