Установленный в центре Риги в честь столетия Латвии виртуальный памятник « Почетные ворота» вызывает различные эмоции у общества. Некоторые местные жители фотографируются на фоне объекта современного искусства, есть и такие, кто проводит ассоциативный ряд в вязи с установкой «ворот» на месте, где когда-то стоял памятник Ленину, пишет mixnews.lv.

Так, например, экс-министр иностранных дел Янис Юрканс напомнил, что памятник установили на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, где раньше был памятник вождю пролетариата, а сам монумент вызывает мрачные ассоциации.

«Виртуальные «Рижские ворота» на месте памятника Ленина. Так и хочется сказать: «За этими воротами земля стонет»", — написал бывший политик.

Напомним, в четверг, 18 января, открыли художественный объект городской среды «Почетные ворота» (Goda vārti), посвященные юбилею государства. Объект городской среды «Почетные ворота» на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес – это подарок Риги к юбилею Латвии. Он создан как виртуальный памятник – посвящение времени, людям, чувствам, событиям и истории.