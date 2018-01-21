Юрканс: «Рижские ворота» вместо памятника Ленину. За этими воротами земля стонет»(29)

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Владимир Бучельников
18:15 20.01.2018
Политика / Мнение

Установленный в центре Риги в честь столетия Латвии виртуальный памятник « Почетные ворота» вызывает различные эмоции у общества. Некоторые местные жители фотографируются на фоне объекта современного искусства, есть и такие, кто проводит ассоциативный ряд в вязи с установкой «ворот» на месте, где когда-то стоял памятник Ленину, пишет mixnews.lv.

Так, например, экс-министр иностранных дел Янис Юрканс напомнил, что памятник установили на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, где раньше был памятник вождю пролетариата, а сам монумент вызывает мрачные ассоциации.

 

«Виртуальные «Рижские ворота» на месте памятника Ленина. Так и хочется сказать: «За этими воротами земля стонет»", — написал бывший политик.

 

Напомним, в четверг, 18 января, открыли художественный объект городской среды «Почетные ворота» (Goda vārti), посвященные юбилею государства. Объект городской среды «Почетные ворота» на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес – это подарок Риги к юбилею Латвии. Он создан как виртуальный памятник – посвящение времени, людям, чувствам, событиям и истории.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (29)
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жуткая безвкусица! 19:49 20:01:2018

Вот в Москве на Кутузовском Триумфальная Арка это произведение искуства, а это просто позорище! Убрать немедленно эту гадость!

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Latviešu patriots 19:57 20:01:2018

Nu tad brauc uz Maskavu priecāties. Mūsu vārti nav domāti truliem krievu gejiem.

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Latviešu patriots 20:42 20:01:2018

Pareizi tās ir izgudrojušas gejiem no Latvijas mozaīkas.

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Пророк 23:50 20:01:2018

конкретно эта фотография не просто дырса, а кровящая, разорванная в клочья

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Патриоту - идиоту 00:25 21:01:2018

Ваши ворота - вам через них и эмигрировать

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Latviešu patriots 19:55 20:01:2018

Lielisks virtuālais piemineklis. Un paldies Dievam, ka tur vairs nav noziedznieka Ļeņina piemineklis, un ka okupācija ir beigusies. Bet Jurkāns, kā vienmēr parāda savu debīlumu un kremļa troļļa dabu.

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композиция не закончена 20:11 20:01:2018

я б поставил за воротами большую задницу

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Z 20:24 20:01:2018

Tas vienkārši ir cits viedoklis, vai arī Latvijā ir kā saka "divi viedokļi, viens manējais un otrs nepareizs".

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Ваня 20:05 20:01:2018

Как хочется сказать какой же ты пи д ор юрканс..

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какой праздник 20:18 20:01:2018

Такие и ворота. Ворон пугать.

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Pilsonis 20:25 20:01:2018

Ideāla dāvana Latvijas simtgadei! Skaisti un eleganti vārti.

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странный подарок 20:40 20:01:2018

так вы ж перед воротами большую кучу навалили

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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