Во всех смыслах. На презентацию новой книги Владлена Дозорцева «Другой Юрканс» в книжном магазине «Полярис» люди стали собираться задолго до ее начала, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Вехи недоброго пути

Янис Юрканс прекрасно выглядит в свой 71, подтянут, строен, понятно, высок, со вкусом одет, бесконечно обаятелен.

Конечно, они разные — автор и его герой, хотя и друзья. Взгляды Дозорцева и Юрканса во многом не совпадают, они спорят…

В книге больше 400 страниц и много выразительных иллюстраций, но обратила внимание, что ни на одной из «рабочих» фотографий Юрканс не улыбается.

Книгу нужно читать — и всплывут многие страницы из истории превращения воодушевления начала пути в упадок духа (и всего прочего) дня сегодняшнего.

Друг, пишите мемуары!

— Книга затрагивает многие больные проблемы, поэтому, понятно, у нас с Янисом сегодня не будет спокойной жизни, — предугадал Владлен Леонидович, открывая встречу с читателями. — Конечно, хотелось бы, чтобы мы не устраивали здесь большой политический митинг… Ибо все сказано в книге о взглядах на эти проблемы Яниса Юрканса.

Эдрю Мортон, который написал книгу о принцессе Диане еще при ее жизни — со всеми ее тараканами, булимиями, попытками ухода из жизни, — вынужден был отвечать прежде всего на один вопрос: «Какая роль самой принцессы в появлении этой книги? Не она ли Мортону ее заказала?». Автор отрицал это стабильно, говоря, что это его инициатива.

А в нашем случае не буду отрицать огромного участия Яниса Юрканса в самой причине появления этой книги. Дело не в том, что там много высказываний самого Юрканса, его больших цитат, выдержек из его работ и даже огромная лондонская лекция. Дело в самой его инициативе, без которой эта книга не появилась бы.

Последние годы много раз обращался к Юркансу, с тем чтобы он написал мемуары, обещал литературную помощь. Не так давно помогал Каргину в написании его книги «Деньги и люди», так что опыт был. Но Юрканс как–то стабильно уворачивался от этой инициативы, замечая, что всего все равно сказать не сможет, и к тому же считал, что книга о себе — это как–то нескромно. Думаю, неправильно Янис Антонович понимает этот жанр. В последние годы все президенты, премьеры и герои Атмоды и анти–Атмоды выпустили эти нескромные книги, Рубикс даже две, и последний генерал КГБ ЛССР Йохансон, который в прошлом году ушел из жизни, тоже успел оставить секреты своей конторы в письменном виде. Хотя это уж точно мог забрать с собой.

Неосторожное движение

— Со временем в ЛНБ могла бы появиться полка из мемуаров лиц, действовавших в этот период. Книги Юрканса там не будет? А мне бы хотелось это сделать. Я писал свои мемуары, которые вышли в 2009 году и назывались «Настоящее прошедшее время», по памяти — никогда ничего не собирал. А у Юрканса на его видземском ранчо огромный архив сохранился. И там есть его парламентские речи, все основные документы движения «Согласие» — до того, как оно стало партией, и после того, как стало. Ему нужно было сесть за мемуары — большая литературная помощь и не потребовалась бы.

Несмотря на то что Юрканс работал матросом–спасателем и маляром, у него классическое филологическое образование, защищал он диплом по Джеймсу Джойсу, прекрасно ориентируется в русской, польской, латышской литературе. Совсем недавно он закончил книгу о своем друге (по просьбе его вдовы) — почетном консуле Латвии Ниле Далмане. Он оказывал помощь Юлию Круминьшу при написании его книги.

Его архив производил на меня очень серьезное впечатление: одно дело писать по памяти, а совсем другое — хранить все задокументированным. И однажды он привез мне его. Весь мой дом был уставлен этими папками. Я так понял его предложение, что существует созданное нами движение «Согласие», история которого не написана. И хорошо бы это сделать. И это совпало с моими внутренними писательскими программами.

Политика в белых перчатках

— Заканчивая книгу своих мемуаров, сделал одно неосторожное движение. Книга охватывала период от создания НФЛ до 1992 года — когда Годманис снял с работы министра иностранных дел Яниса Юрканса. Этот том заканчивался фразой «Конец первой книги». Но интерес к продолжению потерял, а вопросы, когда же будет вторая книга, посыпались. И в каком–то смысле задуманная нами с Юркансом книга выполняла эту задачу.

«Другой Юрканс» — тут дело не только в том, что есть его полный тезка, драматург, нынешний глава Союза писателей Латвии. Просто Янис не похож на всех — у него особый склад мышления, особое отношение к разным общественным и государственным проблемам.

К примеру, все считают, что политика дело грязное и ее нельзя делать в белых печатках. А вот Юрканс считает, что то, что между людьми хорошо, то хорошо и в отношениях между политическими фракциями, партиями и между государствами.

Всегда был соавтором идей Юрканса, с начала и до конца, а зачастую — и его оппонентом. Мы далеко не всегда совпадали в наших представлениях о решении проблем. Уходил от него надолго — однажды ушел на пять лет. Это когда он пошел на образование ЗаПЧЕЛ, что меня не устраивало совершенно. Мы по–разному оценивали аспекты «позитивной дискриминации» или то, что это было — оккупация или инкорпорация Латвии. У нас разные точки зрения.

Развенчать мифы

— Я не поддерживал его позднейшие походы во власть — когда он присоединился к партии Шлесерса или когда собирался «поднять Латгалию». Он приехал оттуда с замечательной фразой, поставившей точку в его попытках вернуться во власть через избирательную систему. На одной из деревенских калиток он прочел прекрасные слова: «Дразните собак сильнее, звонок не работает». Сейчас он засел у себя в Видземе, где занимается очень интересными делами. Наш возраст — а Янис моложе меня на шесть лет — предоставил нам возможность говорить по–другому о многих вещах.

Мы не нашли только один документ — «Меморандум 22», положивший начало «Согласию», подписанный 22 учредителями.

Мне хотелось развенчать многие мифы, ходящие вокруг Юрканса. К примеру, что нас кормил «Парекс» — а мы у него не взяли ни копейки за все время. Или что Юрканс украл у посла Латвии в Вашингтоне 60 000 долларов. Или история с полумиллиардным векселем, подписанным тогдашней женой Юрканса, Илзе, который якобы поставил Латвию на грань «быть или не быть». Или виноват ли Юрканс в том, что Китай отозвал своего посла, когда возникли отношения Латвия — Тайвань.

«Всегда был другим»

— Владлен подвел итоги, итоги подвели Владлена, — сказал Юрканс, обладающий тонким чувством юмора. — Почему не писал мемуаров, в чем он убеждал меня? Потому что когда читал мемуары Годманиса, Калниете, Петерса, видел, что люди пишут чуть ли не некролог…

Владлен был моим учителем — и это не комплимент. Без него не было бы этой книги — не смог бы написать так сочно и смачно, как он. Когда он был в парламенте, всегда следил за его речами и думал: «Как здорово этот человек умеет сказать!». Очень благодарен ему за эту работу.

Что до названия нашего труда — другим мне не трудно было быть, такой с детства. Я не латыш, с детства ходил в церковь; хотя на дворе стояли сталинские времена, отец не разрешал мне идти в пионеры и комсомол. Привык быть другим, действуя всегда из своего понимания, своего видения.

Одно время ушел от себя довольно далеко — в политике часто бывает так, что ты должен из себя выйти. А сейчас вернулся к самому себя и чувствую себя вольготно.

«Позитивная дискриминация»

Помня о том, как яростно сражался в начале 90–х Юрканс за достойную, демократическую Латвию — в частности, за согласующийся с европейскими правовыми нормами Закон о гражданстве, за межнациональное согласие в стране (за что, собственно, и слетел с поста главы МИДа), — спросила у него, как он оценивает неутешительные (мягко сказано!) итоги, к которым Латвия пришла сегодня.

— Не за такую Латвию мы с Владленом боролись, не на тему такого будущего страны ездили по миру. Сколько мы объездили, рассказывая, что мы независимое, демократическое государство, где все люди будут равны — еврей, поляк, русский, где у всех будут одинаковые права. Но не тут–то было. Как только реставрировали независимость, Владлена первого — члена правления НФЛ! — лишили политических прав. Сознание этого настолько коробило меня и его и всех русских людей, поверивших Народному фронту. Мы видели, как живут люди на Западе, и верили, что тоже так сможем… На демонстрациях и баррикадах конца 80–х — начала 90–х никто не спрашивал паспорта. Ты чувствовал плечо товарища, и была уверенность, что все то, что мы обещали в НФЛ, сбудется. Не сбылось. Почему? Это целая лекция. Не здесь рассказывать о моем разочаровании, но итог тут, конечно, плачевный.

— Всегда говорю, что во всех национальных окраинах СССР так случилось и ничего тут не поделаешь, — парировал Дозорцев. — Легкой жизни во время революций не бывает — никто не пашет и не сеет, а ходят со знаменами и митингуют. Просто есть вещи, в которых считаю себя обманутым. Никогда не думал, что один народ, который сам был унижаем, депортируем, которого лишили собственности, обиженный и тому подобное, сам способен обидеть другой народ. Оказывается, это вещи достаточно имманентны. На нашу жизнь выпали тяжелые времена, но это объективный процесс.

Ни в одном документе НФЛ не говорится о нулевом варианте гражданства. Предложенные нами с Юркансом шаги к принятию Закона о гражданстве заключались в этапах А, В и С (читайте в книге историю этого предложения и вероломного обмана. — Прим. авт.), но ничего этого не сделали.

«Позитивную дискриминацию» Дозорцев обосновывал так:

— Нельзя относиться равнодушно к тому факту, что в 1935–м латышей было 77%, а в 89–м — 52%. К разрушению управляющих органов этого народа, лишению его собственности, попыткам русификации, двум высылкам. Я всегда считал, что мы должны что–то делать, чтобы выправить эту ситуацию. И вот сегодня пропорция латышей к нелатышам — 60:40. Это уже лучше. Инструментами в этом процесс стали Закон о гражданстве и язык — они сработали на исправление демографической ситуации латышей. Правда, надо это делать не за счет другого народа…

А у меня шевелилась недобрая мысль о том, что многие тысячи единокровцев Владлена уничтожили в годы войны представители этноса, об улучшении демографии которого он так печется сегодня.

Предчувствия его не обманули

На тему, как Юрканс стал первым министром независимой Латвии, он снова отшутился:

— Потому что лучших не было. Из грязи в князи. Еще в 88–м каждый день надевал каляную робу маляра. Потом чуть не отдал Богу душу в больнице, в после поехал в Ялту. Валялся там на песке, соображая, чем заняться дальше. Вернулся домой и увидел объявление, что НФЛ нуждается в людях, владеющих иностранными языками. Пришел на правление и с трепетом встал перед людьми, которых только по ТВ видел.

Мой испытательный срок начался в 88–м, а 22 мая 90–го меня уже утвердили на пост министра иностранных дел. Только хочу вам сказать, что у каждого в жизни есть интуиция. Десять лет бегал по городу с ведрами краски — мог бы об этом тоже книгу написать. До сих пор многие напоминают мне, что у них делал ремонт. Но все время думал о том, что не должен забывать языки, а когда учился в университете, мечтал о том, что буду у Брежнева переводчиком. Мне казалось, мне это идет. Всегда чувствовал, что могу больше — интуиция в жизни многому помогает. Желаю это чувствовать и молодым людям! Надо бы и на эту тему написать книгу.

Ключ лежит в Кремле

Юрканс поделился еще одним своим интуитивным видением — он предсказал точно, когда Латвия станет независимой.

— Тогда провел некоторое время за границей и видел все со стороны… Есть такая «дипломатия утки» — когда над водой как будто движения нет, а под водой активно шевелят лапами. Ты знаешь все эти движения, складываешь вместе и делаешь вывод.

В своем Facebook Юрканс недавно написал, что «рыночная стоимость русского языка намного превышает стоимость латышского».

— Русский — язык ООН, миллионы людей говорят по–русски. Сегодня при поступлении на работу — даже на Западе, если ты из Прибалтики, — спрашивают, знаешь ли ты русский. Сегодня всем думающим людям понятно, что ключ от стабильности и безопасности всего мира лежит в Кремле, независимо от того, кто его хозяин. Поэтому русский язык надо знать. И тем, кто думает, что Россия враг и собирается на нас нападать, тем более следует знать своего врага.

Многое зависит от позиции интеллигенции. А в Латвии сегодня в эти тяжелые времена интеллигенция в подполье — она молчит. Часть обслуживает правящие партии. Они испугались или чего–то выжидают, но без них прогресса никакого не будет.

Бывший сотрудник МИДа Мамедов, называя Юрканса своим учителем, вспоминал его совет: «Ты никому не будешь интересен, если не будешь разбираться в делах России».

— Россия никакая не идеологическая кукла для Латвии, а реальный сосед, — считает Юрканс. — Если мы рассуждаем о будущих возможных войнах — хотя гибридная война уже идет, — то должны понять, что она будет такой же. Но уверен, что, пока я жив, никакой войны у нас с Россией не будет. Но мы должны быть не против России, а с Россией. Потому что экономически нам выгодно не поддерживать санкции, а выходить из этой политики. Вообще наша страна должна вести политику протекционизма, то есть восстановить свое сельское хозяйство, сама себя кормить и продавать то, что умеем выращивать. Чтобы школьники уже знали, что, окончив вуз, останутся работать в Латвии.

Но если мы будем стоять в такой идеологической позе, что Россия — наш враг, и надеяться, что натовские люди будут нас защищать, то прогорим. Никто не будет защищать страну, которая сама себя обкрадывает. И которая для очень большой части населения мачеха. Надо все–таки менять курс нашей внешней политики и повернуться лицом к России. Используя то, что мы знаем о ЕС, о России. Будучи 13 лет в НАТО и ЕС, мы понимаем, что это рушится, это все рыхлое, а соседи были и будут.

Умолчав о своем мнении о Трампе, о президенте Путине Юрканс сказал так:

— Он произвел на меня очень большое впечатление — встречались мы неоднократно. В книге этому уделяется много места. Я был на дискуссионном клубе «Валдай», где был и Путин. Очень впечатляет то, что он 4,5 часа отвечает на вопросы, а после 10 вечера еще участвует в молодежном фестивале. Он завоевал очень стабильную позицию в мире, с ним считаются на Ближнем Востоке так, как ни с каким другим лидером. Как долго он будет управлять этим сложным государством, не знаю. Но желаю ему доброго здоровья, чтобы он подольше оставался на своем посту. И к Латвии он очень по–доброму относится и никаких агрессивных планов не вынашивает.

Речь

— Не будет нормально развиваться нация, если ее вынуждают быть в состоянии войны с огромной частью населения. В расколотом обществе вместо решения экономических проблем придется постоянно улаживать социальные конфликты. Расколотое общество не привлечет инвесторов… Я не могу представлять за рубежом территориальные претензии (речь идет о решении сейма по Абрене. — Прим. авт.) и законы, преступающие права человека.

Из выступления Юрканса, ставшего наряду с другим причиной его снятия с поста главы МИДа.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.