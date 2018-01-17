Жителей Юрмалы предупреждают о появлении лис в городе, которые могут причинить серьезный вред домашним животным.

В городе уже появились специальные плакаты на двух языках, предупреждающие об опасности.

“В окрестностях Меллужи и Пумпури все чаще появляются лисы, связи с чем участились случаи нападения на домашних животных. В темное время суток не рекомендуется отпускать на прогулки или оставлять без присмотра маленьких собак или, в особенности, котов”, — говорится в тексте плаката.