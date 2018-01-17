В городе уже появились специальные плакаты на двух языках, предупреждающие об опасности.
“В окрестностях Меллужи и Пумпури все чаще появляются лисы, связи с чем участились случаи нападения на домашних животных. В темное время суток не рекомендуется отпускать на прогулки или оставлять без присмотра маленьких собак или, в особенности, котов”, — говорится в тексте плаката.
У нас около помоек раньше столько котов было,но появилась лиса(ее видели очевидцы) и кошек стало намного меньше. Район Майори,сторона реки« ответить
Я в кенгараксе на кольце 15 тролейбуса видел лису« ответить
по межопарку бегает лиса и даже не одна, к домам в мангали подходят за котиками.« ответить