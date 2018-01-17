Юрмальчан предупреждают о смертельной опасности для домашних питомцев(3)

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Виталий Вавилкин
14:30 16.01.2018
Наша Латвия / Социум

Жителей Юрмалы предупреждают о появлении лис в городе, которые могут причинить серьезный вред домашним животным.

В городе уже появились специальные плакаты на двух языках, предупреждающие об опасности.

 

“В окрестностях Меллужи и Пумпури все чаще появляются лисы, связи с чем участились случаи нападения на домашних животных. В темное время суток не рекомендуется отпускать на прогулки или оставлять без присмотра маленьких собак или, в особенности, котов”, — говорится в тексте плаката.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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шери 15:53 16:01:2018

У нас около помоек раньше столько котов было,но появилась лиса(ее видели очевидцы) и кошек стало намного меньше. Район Майори,сторона реки

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Rus 18:22 16:01:2018

Я в кенгараксе на кольце 15 тролейбуса видел лису

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кент 23:52 16:01:2018

по межопарку бегает лиса и даже не одна, к домам в мангали подходят за котиками.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)