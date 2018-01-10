На переговорах КНДР и Южной Кореи наметился прорыв. Стороны обсудили не только вопросы обеспечения безопасности предстоящих в феврале Олимпийских игр, но и проблему воссоединения разделенных семей и даже возможности возобновления диалога между военными.

Спортсмены Северной и Южной Корей на открытии зимней Олимпиады в Пхенчхане могут пройти одной колонной. Во всяком случае, с таким предложением выступили представители Сеула, прибывшие утром во вторник на переговоры с делегацией Пхеньяна в разделенный границей между двумя государствами населенный пункт Пханмунджом.

За стол переговоров сели десять человек — по пять с каждой стороны. Южнокорейскую делегацию возглавил министр объединения Чо Мён Гён, северокорейскую — председатель Комитета по мирному воссоединению Отечества Ри Сон Гвон. Самым первым результатом стало то, что Пхеньян подтвердил: на Олимпийские игры приедет «делегация высокого ранга», в нее кроме спортсменов войдут государственные служащие, зрители, журналисты и артисты, которые выступят в рамках культурной программы.

Сеул предложил включить в повестку дня обсуждение вопроса о воссоединении разделенных корейских семей в предстоящее 18 февраля празднование Нового года по лунному календарю, возобновление переговоров между военными о предотвращении взаимных инцидентов и прекращение любых действий, которые создают напряженность в отношениях между двумя странами, а также возвращение к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян на последний пункт никак не отреагировал, согласившись обсуждать все остальные вопросы. Однако свою позицию предварительно обозначил лишь по теме Олимпиады, сообщив о том, какая представительная делегация КНДР будет направлена в Пхенчхан.

В предыдущий раз Южная Корея устраивала у себя летние Олимпийские игры почти три десятилетия назад — в 1988 году. Тогда Северная Корея бойкотировала их и даже пыталась сорвать это событие.

Путь к этой встрече открыл лидер КНДР Ким Чен Ын, который в новогоднем обращении заявил о готовности страны направить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин тут же поручил правительству начать подготовку к переговорам. В минувшее воскресенье, за два дня до встречи в Пханмунджоме и за один день до своего 35-летия, в обращении к нации Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея.

«Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения», — сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Столь резкий поворот Пхеньяна в сторону мирного урегулирования с южным соседом стал реакцией на изменение политики Сеула, которое началось с мая минувшего года, когда президентские выборы в Южной Корее выиграл кандидат от Демократической партии Тобуро Мун Чжэ Ин, утверждает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Мун сразу назвал своим приоритетом налаживание отношений с КНДР и последовательно идет провозглашенным им курсом.

Был и второй — внешний — фактор, который, по словам эксперта, состоял в том, что на Южную Корею весьма сильное давление оказал Китай, который ввел против нее экономические санкции.

«Я побывал в Республике Корея в сентябре и хорошо помню, как нервничали бизнесмены, дипломаты, чиновники. Товарооборот между странами заметно сократился, поток китайских туристов иссяк. Все это заставило власти ускорить реализацию новой политики и пойти на конкретные шаги — Сеул ограничил свое участие в ряде совместных с США проектов, в частности отказался от трехстороннего американо-японо-корейского партнерства. После чего Пекин снял свои санкции, а Ким заявил о готовности к диалогу», — рассказывает Андрей Кортунов.

По его словам, «непослушание» Сеула стало для Пхеньяна сигналом о том, что он имеет дело не с марионеткой, а с реально независимым государством с собственной политикой. Именно это было необходимым условием для возобновления переговоров.

В американской администрации обозначились две явно противоречащие одна другой тенденции. В то время как госсекретарь Рекс Тиллерсон неоднократно выражал стремление попытаться договориться с Ким Чен Ыном, президент Трамп не раз демонстрировал свою приверженность политике силы, заявив недавно, что у него «ядерная кнопка больше», чем у Кима.