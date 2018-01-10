Южная Корея нарушает планы США(6)

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Анатолий Тарасов
15:24 10.01.2018
Спорт / Олимпиада

На переговорах КНДР и Южной Кореи наметился прорыв. Стороны обсудили не только вопросы обеспечения безопасности предстоящих в феврале Олимпийских игр, но и проблему воссоединения разделенных семей и даже возможности возобновления диалога между военными.

Спортсмены Северной и Южной Корей на открытии зимней Олимпиады в Пхенчхане могут пройти одной колонной. Во всяком случае, с таким предложением выступили представители Сеула, прибывшие утром во вторник на переговоры с делегацией Пхеньяна в разделенный границей между двумя государствами населенный пункт Пханмунджом.

 

За стол переговоров сели десять человек — по пять с каждой стороны. Южнокорейскую делегацию возглавил министр объединения Чо Мён Гён, северокорейскую — председатель Комитета по мирному воссоединению Отечества Ри Сон Гвон. Самым первым результатом стало то, что Пхеньян подтвердил: на Олимпийские игры приедет «делегация высокого ранга», в нее кроме спортсменов войдут государственные служащие, зрители, журналисты и артисты, которые выступят в рамках культурной программы.

 

Сеул предложил включить в повестку дня обсуждение вопроса о воссоединении разделенных корейских семей в предстоящее 18 февраля празднование Нового года по лунному календарю, возобновление переговоров между военными о предотвращении взаимных инцидентов и прекращение любых действий, которые создают напряженность в отношениях между двумя странами, а также возвращение к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян на последний пункт никак не отреагировал, согласившись обсуждать все остальные вопросы. Однако свою позицию предварительно обозначил лишь по теме Олимпиады, сообщив о том, какая представительная делегация КНДР будет направлена в Пхенчхан.

 

В предыдущий раз Южная Корея устраивала у себя летние Олимпийские игры почти три десятилетия назад — в 1988 году. Тогда Северная Корея бойкотировала их и даже пыталась сорвать это событие.

 

Путь к этой встрече открыл лидер КНДР Ким Чен Ын, который в новогоднем обращении заявил о готовности страны направить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин тут же поручил правительству начать подготовку к переговорам. В минувшее воскресенье, за два дня до встречи в Пханмунджоме и за один день до своего 35-летия, в обращении к нации Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея.

 

«Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения», — сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

 

Столь резкий поворот Пхеньяна в сторону мирного урегулирования с южным соседом стал реакцией на изменение политики Сеула, которое началось с мая минувшего года, когда президентские выборы в Южной Корее выиграл кандидат от Демократической партии Тобуро Мун Чжэ Ин, утверждает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Мун сразу назвал своим приоритетом налаживание отношений с КНДР и последовательно идет провозглашенным им курсом.

 

Был и второй — внешний — фактор, который, по словам эксперта, состоял в том, что на Южную Корею весьма сильное давление оказал Китай, который ввел против нее экономические санкции.

 

«Я побывал в Республике Корея в сентябре и хорошо помню, как нервничали бизнесмены, дипломаты, чиновники. Товарооборот между странами заметно сократился, поток китайских туристов иссяк. Все это заставило власти ускорить реализацию новой политики и пойти на конкретные шаги — Сеул ограничил свое участие в ряде совместных с США проектов, в частности отказался от трехстороннего американо-японо-корейского партнерства. После чего Пекин снял свои санкции, а Ким заявил о готовности к диалогу», — рассказывает Андрей Кортунов.

 

По его словам, «непослушание» Сеула стало для Пхеньяна сигналом о том, что он имеет дело не с марионеткой, а с реально независимым государством с собственной политикой. Именно это было необходимым условием для возобновления переговоров.

 

В американской администрации обозначились две явно противоречащие одна другой тенденции. В то время как госсекретарь Рекс Тиллерсон неоднократно выражал стремление попытаться договориться с Ким Чен Ыном, президент Трамп не раз демонстрировал свою приверженность политике силы, заявив недавно, что у него «ядерная кнопка больше», чем у Кима.

РИА Новости / Фото
Комментарии (6)
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СССР 15:30 10:01:2018

Это хорошая новость!

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ин-на 15:33 10:01:2018

вонючая пиндосня воюет со всем миром, а сдохнет сама как собака

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Ты суслика видишь? 15:43 10:01:2018

Это очередной провал "мирового гегемона"! :)
С чем я всех и поздравляю!

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Latviešu patriots 16:14 10:01:2018

Ziemeļkoreja nobījās no kara, tāpēc sāk sarunas. Bet ASV ir lieliski! Bez ASV spiediena sarunas nesāktos. Dievs, svētī ASV!

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Кос 16:53 10:01:2018

Ты реально дебил

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Latviešu patriots 17:03 10:01:2018

Kos. No debila šovinista dzirdu.

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