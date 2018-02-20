Газета «СЕГОДНЯ уже писала, что январские счета за электричество повергли в шок очень многих.

Такое нулевое…

Как выяснилось, в некоторых случаях при нулевом потреблении клиентам придется здорово раскошелиться «за мощность подключения» и «зеленую энергию» — компонент обязательной закупки (КОЗ). В результате у кого–то счет за январь оказался 14 евро за 0 kWh, у кого–то — 31,02, а наш читатель Владислав прислал в редакцию свой счет — 48,48! И это, как уже сказано, за нулевое потребление электроэнергии (см. фото).

В чем суть проблемы: при вступлении в ЕС Латвия обязалась, что к 2020 году объем возобновляемых энергоресурсов (той самой зеленой энергии) в общем потреблении должен составить не менее 40%. Сейчас мы уже близки к этому показателю. Но платят за это потребители. Особенно страдают предприятия, для которых КОЗ — просто разорение. Да, это тот самый КОЗ, с которым, как уже известно, мухлюют все кому не лень. В ответ на недовольство правительство решило поддержать энергоемкие предприятия. Для них стоимость этой части счета за электричество должна снизиться. Зато разницу оплатят остальные потребители: домашние хозяйства, малый и средний бизнес.

И вот счета, из которых выяснилось, что даже ноль бывает разный. (Подробнее мы писали в номере от 14 февраля.)

Дорожники: «Это утончённое издевательство»

Попутно выяснилось: по некоторым отраслям новая система — просто разорение. Так, после изменений в модели финансирования компонента обязательной закупки электричества (КОЗ) счета предприятий по строительству дорог и мостов выросли на 40–100%. Это связано с тем, что теперь плата зависит от мощности подключения. Но дорожные работы имеют сезонный характер, и зимой эти мощности не используются, а отказаться от них нельзя.

Как сообщает rus.db.lv, председатель правления общества Latvijas CeLu bUvEtAjs (LCB) Андрис Берзиньш заявил: «Организация удивлена некомпетентностью и безразличием минэкономики, которое будто бы забыло о сезонности работы целых отраслей и сознательно снижает их конкурентоспособность. Премьер–министру Марису Кучинскису направлено письмо с просьбой найти и наказать виновных, а также оперативно внести изменения в модель финансирования КОЗ.

Удвоение платы за электричество выглядит как «утонченное издевательство», упоминается в письме.

«Самое смешное в том, что значительное увеличение цен на электроэнергию в потребительском секторе не заметило Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое в изменение потребительских цен в январе 2018 года не включило значительное увеличение средней цены на электроэнергию. Возможно, в этом году произошло небольшое снижение цен на электроэнергию для производственного потребления (не частного), но нет никаких сомнений в том, что средняя цена на электроэнергию для бытового потребления домашними хозяйствами в январе 2018 года значительно увеличилась. Связана ли слепота ЦСУ в отношении повышения цен на электроэнергию с низким уровнем компетентности его персонала или с другими причинами — например, с установкой из министерства о фальсификации расчета инфляции, с тем чтобы она не превысила определенный политически продиктованный размер? Ответ мне неизвестен», — пишет Юрис Пайдерс в «Неаткариге».

К сожалению, в Латвии КОЗ превратилась в один из главных рассадников политической коррупции, поскольку получение лицензии означало гарантированную прибыль в течение многих лет без риска и усилий. Как в свое время на удивление открыто в журнале Forbes Latvia рассказал один из бывших управляющих имуществом семьи премьер–министра, бизнес КОЗ очень прост: устанавливай оборудование и считай прибыль».

Переговоры продолжаются

Премьер–министр Марис Кучинскис и министр экономики Арвилс Ашераденс на следующей неделе вернутся к переговорам об ограничении роста цен на электроэнергию, сообщил агентству ЛETA пресс–секретарь премьера Андрей Вайварс. Ашераденс заверил Кучинскиса, что решения по обузданию роста цен будут найдены и ситуация нормализуется.

Николай КУДРЯВЦЕВ.