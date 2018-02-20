За 0 kWh — счёт 48 евро!(11)

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газета Сегодня
19:30 19.02.2018
газета Сегодня / Энергетика

Газета «СЕГОДНЯ уже писала, что январские счета за электричество повергли в шок очень многих.

Такое нулевое…

 

Как выяснилось, в некоторых случаях при нулевом потреблении клиентам придется здорово раскошелиться «за мощность подключения» и «зеленую энергию» — компонент обязательной закупки (КОЗ). В результате у кого–то счет за январь оказался 14 евро за 0 kWh, у кого–то — 31,02, а наш читатель Владислав прислал в редакцию свой счет — 48,48! И это, как уже сказано, за нулевое потребление электроэнергии (см. фото).

 

В чем суть проблемы: при вступлении в ЕС Латвия обязалась, что к 2020 году объем возобновляемых энергоресурсов (той самой зеленой энергии) в общем потреблении должен составить не менее 40%. Сейчас мы уже близки к этому показателю. Но платят за это потребители. Особенно страдают предприятия, для которых КОЗ — просто разорение. Да, это тот самый КОЗ, с которым, как уже известно, мухлюют все кому не лень. В ответ на недовольство правительство решило поддержать энергоемкие предприятия. Для них стоимость этой части счета за электричество должна снизиться. Зато разницу оплатят остальные потребители: домашние хозяйства, малый и средний бизнес.

 

И вот счета, из которых выяснилось, что даже ноль бывает разный. (Подробнее мы писали в номере от 14 февраля.)

 

Дорожники: «Это утончённое издевательство»

 

Попутно выяснилось: по некоторым отраслям новая система — просто разорение. Так, после изменений в модели финансирования компонента обязательной закупки электричества (КОЗ) счета предприятий по строительству дорог и мостов выросли на 40–100%. Это связано с тем, что теперь плата зависит от мощности подключения. Но дорожные работы имеют сезонный характер, и зимой эти мощности не используются, а отказаться от них нельзя.

 

Как сообщает rus.db.lv, председатель правления общества Latvijas CeLu bUvEtAjs (LCB) Андрис Берзиньш заявил: «Организация удивлена некомпетентностью и безразличием минэкономики, которое будто бы забыло о сезонности работы целых отраслей и сознательно снижает их конкурентоспособность. Премьер–министру Марису Кучинскису направлено письмо с просьбой найти и наказать виновных, а также оперативно внести изменения в модель финансирования КОЗ.

 

Удвоение платы за электричество выглядит как «утонченное издевательство», упоминается в письме.

 

«Самое смешное в том, что значительное увеличение цен на электроэнергию в потребительском секторе не заметило Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое в изменение потребительских цен в январе 2018 года не включило значительное увеличение средней цены на электроэнергию. Возможно, в этом году произошло небольшое снижение цен на электроэнергию для производственного потребления (не частного), но нет никаких сомнений в том, что средняя цена на электроэнергию для бытового потребления домашними хозяйствами в январе 2018 года значительно увеличилась. Связана ли слепота ЦСУ в отношении повышения цен на электроэнергию с низким уровнем компетентности его персонала или с другими причинами — например, с установкой из министерства о фальсификации расчета инфляции, с тем чтобы она не превысила определенный политически продиктованный размер? Ответ мне неизвестен», — пишет Юрис Пайдерс в «Неаткариге».

 

К сожалению, в Латвии КОЗ превратилась в один из главных рассадников политической коррупции, поскольку получение лицензии означало гарантированную прибыль в течение многих лет без риска и усилий. Как в свое время на удивление открыто в журнале Forbes Latvia рассказал один из бывших управляющих имуществом семьи премьер–министра, бизнес КОЗ очень прост: устанавливай оборудование и считай прибыль».

 

Переговоры продолжаются

 

Премьер–министр Марис Кучинскис и министр экономики Арвилс Ашераденс на следующей неделе вернутся к переговорам об ограничении роста цен на электроэнергию, сообщил агентству ЛETA пресс–секретарь премьера Андрей Вайварс. Ашераденс заверил Кучинскиса, что решения по обузданию роста цен будут найдены и ситуация нормализуется.

 

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Саня 19:39 19:02:2018

бугага
Мы долго шли к этой цели и, наконец, можем сказать: Мы свободны, братья и сёстры! Давайте споём и станцем!

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дед 19:41 19:02:2018

Обыкновенный грабеж. С какой стати платить неэффективным производителям энергии?
Помнится обещали, что с открытием рынка электричество станет дешевле. И где это дешевле? Мы платим либо бестолковым менеджерам, либо хитрожопым грабителям, что заведомо делает производство в Латвии убыточным. Ну и где тут патриоты на 100% поддерживющие и выбирающие таких вредителей? Дебилы б...

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Latviešu patriots 19:46 19:02:2018

лабуууусы я вас поздравляю!

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Latviešu patriots 19:57 19:02:2018

Atbalstu 100% .Šādas ziņas lasīt tīrais kaifs.

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Прочитав только заголовок, 20:02 19:02:2018

сразу подумала про Электрум. Фух, какое счастье, что в сентябре расстались с этой конторой. Хотя, крови попили немало.

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Пророк 22:07 19:02:2018

Какое счастье, что расстался с этой страной, 5 рублей за КВч, гораздо приятнее

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)