“Разумеется, это большая честь представлять Латвию, сражаясь за такой титул. Посмотрим, что произойдет завтра – сможем мы написать новую главу в боксе Латвии и всего мира”, — заявил латвийский боксер.
Отвечая на вопросы журналистов, Бриедис не стал говорить, будет ли завтрашний бой самым сложным в его карьере: “Об этом я смогу сказать лишь после боя. Могу сказать лишь одно, бой в родных стенах несомненно дает мне дополнительную мотивацию.”
В свою очередь, оппонент титулованного латвийца Александр Усик чувствует себя гораздо уверенней, не сомневаясь, что завтра он выйдет из ринга победителем.
“Знаю, что у меня есть возможность объединить пояса. Меня мотивирует как раз это. Зеленый цвет очень нравится. Уверен ли я, что я доставлю Бриедису первое поражение? Почему я в этом уверен? Потому что я много работаю. Что я должен был увидеть в глазах Бриедиса, стоя перед ним? Что я там должен был увидеть? Ничего я там не увидел”, — заявил украинец.
Man nekas nav pret ukraiņiem, tomēr uzvaru no visas sirds novēlu Mairim Briedim - izcilam bokserim un Latviešu patriotam. Viņam pieder skaisti vārdi - mans dopings ir mana tauta!« ответить
CyKA Lat.patriots - Готов ХОХЛАМ и мать свою ОТДАТЬ,чтобы они ЕЙ 75 летней, БАШКУ СВЕРНУЛИ!!!« ответить
Латвия с Украиной с совсем недавних пор народы-братья.« ответить
И вот теперь один брат будет от души колошматить другого, а тот другой будет ему отвечать точно такими же тумаками.
И ведь бить они будут стараться по головам друг-друга, тут же рядышком и тотализатор "нарисовался".
И бить они будут друг-друга сильно, от души можно сказать сильно, так что сотрясение мозгов будет обеспечено как одному, так и второму.
Tāds ir lielais sports. Briedis uzvarēs!« ответить
сегодня на взвешивание все кричали Усик Усик..« ответить
Nu un, visi Latvieši ir par Briedi!« ответить
Без шансов, Марис возможно хороший парень и много работает, но он очень средний боксёр, а Усик генетически одарённый спортсмен и олимпийский чемпион.Ни один специалист не даёт Бриедису даже 1% на победу.« ответить
Briedis arī ir čempions, un uzvaru vairāk, zaudējumu nav.« ответить