LETA

Сегодня вечером произошло традиционное взвешивание перед поединком. Выяснилось, что Майрис Бриедис весит 90,3 килограмма, когда украинский боксер Александр Усик – 90,4.

“Разумеется, это большая честь представлять Латвию, сражаясь за такой титул. Посмотрим, что произойдет завтра – сможем мы написать новую главу в боксе Латвии и всего мира”, — заявил латвийский боксер.

Отвечая на вопросы журналистов, Бриедис не стал говорить, будет ли завтрашний бой самым сложным в его карьере: “Об этом я смогу сказать лишь после боя. Могу сказать лишь одно, бой в родных стенах несомненно дает мне дополнительную мотивацию.”

В свою очередь, оппонент титулованного латвийца Александр Усик чувствует себя гораздо уверенней, не сомневаясь, что завтра он выйдет из ринга победителем.

“Знаю, что у меня есть возможность объединить пояса. Меня мотивирует как раз это. Зеленый цвет очень нравится. Уверен ли я, что я доставлю Бриедису первое поражение? Почему я в этом уверен? Потому что я много работаю. Что я должен был увидеть в глазах Бриедиса, стоя перед ним? Что я там должен был увидеть? Ничего я там не увидел”, — заявил украинец.