За день до боя: Усик немного тяжелей Бриедиса и гораздо более дерзкий(8)

Лента новостей
МОК опубликовал свод правил поведения для россиян на время Олимпийских игр Очевидец: на Тинужском шоссе произошло крайне неприятное ДТП 59-летняя Мадонна выложила голое селфи Бойкот “ЦГЯ”: новое приложение для языковых “стукачей” активно блокируют пользователи Жителю Финляндии пришла по почте коробка для пиццы. Содержимое вогнало его в ступор Латвийцев предупреждают: на страну движется мощный снегопад Кошмар: рижскую пенсионерку после инсульта выгнали из больницы ночью на мороз Рижское «Динамо» выиграло у «Йокерита», прервав серию из семи поражений Беседы в Давосе: странам Балтии вновь пророчат нападение России
Eще в разделе
МОК опубликовал свод правил поведения для россиян на время Олимпийских игр Рижское «Динамо» выиграло у «Йокерита», прервав серию из семи поражений РФ доигралась до разгрома со своим «Санкции? Не смешите мои Искандеры» Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев стал чемпионом Европы в спринте А вы что-то поняли? МОК о том, почему не пустил в Пхенчхан чистых спортсменовы
LETA
Виталий Вавилкин
20:15 26.01.2018
Спорт

Сегодня вечером произошло традиционное взвешивание перед поединком. Выяснилось, что Майрис Бриедис весит 90,3 килограмма, когда украинский боксер Александр Усик – 90,4.

“Разумеется, это большая честь представлять Латвию, сражаясь за такой титул. Посмотрим, что произойдет завтра – сможем мы написать новую главу в боксе Латвии и всего мира”, — заявил латвийский боксер.

 

Отвечая на вопросы журналистов, Бриедис не стал говорить, будет ли завтрашний бой самым сложным в его карьере: “Об этом я смогу сказать лишь после боя. Могу сказать лишь одно, бой в родных стенах несомненно дает мне дополнительную мотивацию.”

 

В свою очередь, оппонент титулованного латвийца Александр Усик чувствует себя гораздо уверенней, не сомневаясь, что завтра он выйдет из ринга победителем.

 

“Знаю, что у меня есть возможность объединить пояса. Меня мотивирует как раз это. Зеленый цвет очень нравится. Уверен ли я, что я доставлю Бриедису первое поражение? Почему я в этом уверен? Потому что я много работаю. Что я должен был увидеть в глазах Бриедиса, стоя перед ним? Что я там должен был увидеть? Ничего я там не увидел”, — заявил украинец.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 20:31 26:01:2018

Man nekas nav pret ukraiņiem, tomēr uzvaru no visas sirds novēlu Mairim Briedim - izcilam bokserim un Latviešu patriotam. Viņam pieder skaisti vārdi - mans dopings ir mana tauta!

« ответить
Profile_default
Так ты же 20:42 26:01:2018

CyKA Lat.patriots - Готов ХОХЛАМ и мать свою ОТДАТЬ,чтобы они ЕЙ 75 летней, БАШКУ СВЕРНУЛИ!!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:47 26:01:2018

Латвия с Украиной с совсем недавних пор народы-братья.
И вот теперь один брат будет от души колошматить другого, а тот другой будет ему отвечать точно такими же тумаками.
И ведь бить они будут стараться по головам друг-друга, тут же рядышком и тотализатор "нарисовался".
И бить они будут друг-друга сильно, от души можно сказать сильно, так что сотрясение мозгов будет обеспечено как одному, так и второму.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:53 26:01:2018

Tāds ir lielais sports. Briedis uzvarēs!

« ответить
Profile_default
лат.патриоту 20:43 26:01:2018

сегодня на взвешивание все кричали Усик Усик..

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:51 26:01:2018

Nu un, visi Latvieši ir par Briedi!

« ответить
Profile_default
маркуха 20:57 26:01:2018

Без шансов, Марис возможно хороший парень и много работает, но он очень средний боксёр, а Усик генетически одарённый спортсмен и олимпийский чемпион.Ни один специалист не даёт Бриедису даже 1% на победу.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 21:06 26:01:2018

Briedis arī ir čempions, un uzvaru vairāk, zaudējumu nav.

« ответить

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV