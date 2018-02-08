Число вакансий, связанных с индустрией производства и продажи марихуаны, в США увеличилось на 450% за 2017 год. Об этом пишет ZipRecruiter.

Для сравнения, в 2016 году число таких вакансий увеличилось на 18%, сообщает Republic.

Это произошло после того, как большое число американских штатов разрешило продажу марихуаны. Как отмечает ZipRecruiter, это может быть связано также с подготовкой к открытию другого крупного рынка – Калифорнии, где продавать марихуану в рекреационных (развлекательных) целях разрешили с 1 января 2018 года.

По итогам 2017 года рост числа вакансий в индустрии производства марихуаны опередил прошлых лидеров: IT и здравоохранение. Число вакансий в этих сферах выросло на 254% и 70% соответственно.

Как пишет Marijuana Business Daily, в июне 2017 года в индустрии производства марихуаны работали примерно 230 тысяч человек, эта цифра превышает число стоматологов в США (в этой сфере были заняты 201 тысяча человек).

Аналитики подсчитали, что если марихуану легализуют во всех 50 штатах, то за восемь лет власти получат почти $132 млрд налогов. Это также создаст 782 тысячи рабочих мест.

Сейчас продажа марихуаны разрешена в 29 штатах в медицинских целях, еще в восьми штатах она разрешена в рекреационных целях.