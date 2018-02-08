За год число связанных с марихуаной вакансий в США увеличилось на 450%(2)

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Герман Бергер
19:10 07.02.2018
В мире / Политика

Число вакансий, связанных с индустрией производства и продажи марихуаны, в США увеличилось на 450% за 2017 год. Об этом пишет ZipRecruiter.

Для сравнения, в 2016 году число таких вакансий увеличилось на 18%, сообщает Republic.

 

Это произошло после того, как большое число американских штатов разрешило продажу марихуаны. Как отмечает ZipRecruiter, это может быть связано также с подготовкой к открытию другого крупного рынка – Калифорнии, где продавать марихуану в рекреационных (развлекательных) целях разрешили с 1 января 2018 года.

 

По итогам 2017 года рост числа вакансий в индустрии производства марихуаны опередил прошлых лидеров: IT и здравоохранение. Число вакансий в этих сферах выросло на 254% и 70% соответственно.

 

Как пишет Marijuana Business Daily, в июне 2017 года в индустрии производства марихуаны работали примерно 230 тысяч человек, эта цифра превышает число стоматологов в США (в этой сфере были заняты 201 тысяча человек).

 

Аналитики подсчитали, что если марихуану легализуют во всех 50 штатах, то за восемь лет власти получат почти $132 млрд налогов. Это также создаст 782 тысячи рабочих мест.

 

Сейчас продажа марихуаны разрешена в 29 штатах в медицинских целях, еще в восьми штатах она разрешена в рекреационных целях.

republic.ru / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
хек 19:42 07:02:2018

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕГКИХ НАРКОТИКОВ В США....МУЖЕЛОЖЕСТВО....
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ, НЕ?!

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Profile_default
22 19:56 07:02:2018

Верно, хотя кое-кто намедни про православие квакал

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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