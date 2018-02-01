За грубые, неуважительные высказывания, накладывающие тень на Латвийскую Олимпийскую делегацию Пхенчхана 2018 из состава делегации был исключен технический сотрудник команды скелетона Роджер Лодзиньш.

Лодзиньш был исключен в виду нарушения 3.8 пункта соглашения ЛОК, гласящего, что “участник осознает свое особое положение представителя Латвии и обязуется не вести деятельности, которая в Латвии или стране проведения Олимпийских игр может быть сочтена оскорбительной”.

Лодзиньш нарушил правило во время публичной переписки с представителями делегации в «WhatsApp», где он грубо, используя нецензурные высказывания оскорбил спортсменов латвийской команды, тренеров, обслуживающий персонал и администрацию.

Решение об исключении Лодзиньша из состава делегации приняли президент Латвийского Олимпийского комитета Алдон Врублевскис и генеральный секретарь ЛОК Жорж Тикмерс.