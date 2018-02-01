Лодзиньш был исключен в виду нарушения 3.8 пункта соглашения ЛОК, гласящего, что “участник осознает свое особое положение представителя Латвии и обязуется не вести деятельности, которая в Латвии или стране проведения Олимпийских игр может быть сочтена оскорбительной”.
Лодзиньш нарушил правило во время публичной переписки с представителями делегации в «WhatsApp», где он грубо, используя нецензурные высказывания оскорбил спортсменов латвийской команды, тренеров, обслуживающий персонал и администрацию.
Решение об исключении Лодзиньша из состава делегации приняли президент Латвийского Олимпийского комитета Алдон Врублевскис и генеральный секретарь ЛОК Жорж Тикмерс.
что все оскорбления, латышской сборной по скелетону, он произносил, на государственном языке!!? Иначе мотать ему срок)))« ответить
он агент кремля и самого Путина!!!« ответить
Тренер или технический сотрудник? Зачем там ещё кто-то, если есть Дук-старший?!« ответить
Наверно за дело,остальных холуёв. Вац-ал под контролем. будьте бздительны« ответить
Es viņam pilnigi atbalstu..« ответить