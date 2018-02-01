За мат и оскорбления сборной Латвии из Олимпийской делегации исключен тренер(5)

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Виталий Вавилкин
15:50 31.01.2018
Спорт / Спортсмены

За грубые, неуважительные высказывания, накладывающие тень на Латвийскую Олимпийскую делегацию Пхенчхана 2018 из состава делегации был исключен технический сотрудник команды скелетона Роджер Лодзиньш.

Лодзиньш был исключен в виду нарушения 3.8 пункта соглашения ЛОК, гласящего, что “участник осознает свое особое положение представителя Латвии и обязуется не вести деятельности, которая в Латвии или стране проведения Олимпийских игр может быть сочтена оскорбительной”.

 

Лодзиньш нарушил правило во время публичной переписки с представителями делегации в «WhatsApp», где он грубо, используя нецензурные высказывания оскорбил спортсменов латвийской команды, тренеров, обслуживающий персонал и администрацию.

 

Решение об исключении Лодзиньша из состава делегации приняли президент Латвийского Олимпийского комитета Алдон Врублевскис и генеральный секретарь ЛОК Жорж Тикмерс.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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мы надеемся, 16:30 31:01:2018

что все оскорбления, латышской сборной по скелетону, он произносил, на государственном языке!!? Иначе мотать ему срок)))

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не иначе, 16:34 31:01:2018

он агент кремля и самого Путина!!!

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:-О 18:05 31:01:2018

Тренер или технический сотрудник? Зачем там ещё кто-то, если есть Дук-старший?!

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OX. 18:14 31:01:2018

Наверно за дело,остальных холуёв. Вац-ал под контролем. будьте бздительны

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Latviešu patriots-LP 20:25 31:01:2018

Es viņam pilnigi atbalstu..

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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