За последнюю неделю в Вильнюсе продолжили снижаться цены на дизельное топливо, когда в Риге и Таллине цены вновь возрасли.

И на этой неделе самый дорогой бензин 95 марки был в Таллине и в Риге, а самый дешевый в Вильнюсе. Так же дело обстоит и с дизельным топливом.

В Риге цена на бензин за неделю не возросла, а вот дизельное топливо стало дороже на 0,8%, дойдя до 1,192 евро за литр.

В то же время цены на дизель в Вильнюсе падают уже вторую неделю, снизившись на этот раз на те же 0,8%.

В Таллине цены на данный продукт тоже уменьшились, хотя цена за литр по-прежнему составляет рекордные среди стран Балтии 1,307 за литр.

Цена автогаза на этой неделе в Риге и Таллине сохранилась прежней — соответственно 0,565 и 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе она снизилась на 0,2% до 0,559 евро за литр.