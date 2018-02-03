За неделю в Риге вновь возросли цены на дизельное топливо(5)

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Виталий Вавилкин
10:15 03.02.2018
Экономика

За последнюю неделю в Вильнюсе продолжили снижаться цены на дизельное топливо, когда в Риге и Таллине цены вновь возрасли.

И на этой неделе самый дорогой бензин 95 марки был в Таллине и в Риге, а самый дешевый в Вильнюсе. Так же дело обстоит и с дизельным топливом.

 

В Риге цена на бензин за неделю не возросла, а вот дизельное топливо стало дороже на 0,8%, дойдя до 1,192 евро за литр.

 

В то же время цены на дизель в Вильнюсе падают уже вторую неделю, снизившись на этот раз на те же 0,8%.

 

В Таллине цены на данный продукт тоже уменьшились, хотя цена за литр по-прежнему составляет рекордные среди стран Балтии 1,307 за литр.

 

Цена автогаза на этой неделе в Риге и Таллине сохранилась прежней — соответственно 0,565 и 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе она снизилась на 0,2% до 0,559 евро за литр.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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В Риге цена на бензин за неделю не возросла 10:22 03:02:2018

А вот 3,14деть не нужно !!!

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narod 10:55 03:02:2018

istorija uspeha po latvijski, ceni uzhe boljshe goda na neftj daleko bili ne za 100$ za bochku, a ceni tok rastut

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Обещали, что после поднятия акциза, цены на бензин увеличатся на 5 центов 11:02 03:02:2018

До НГ заправлялась за 1,135. Вчера -1,215. Успех? Безусловно, успех!

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ГАНнннДОНЫ НЕНАСЫТНЫЕ 10:31 03:02:2018

Потом еще говорят что у них на продукты цены снижаются? Интересно каким образом с такими ценами.

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саксофоб 10:45 03:02:2018

В Литве соляра не только дешевле,но и лучше-на прошлой неделе ездил в Шауляй,заправил 50 литров на бывшем Statoil-разница в расходе по комп примерно 0.5 литра.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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