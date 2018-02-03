И на этой неделе самый дорогой бензин 95 марки был в Таллине и в Риге, а самый дешевый в Вильнюсе. Так же дело обстоит и с дизельным топливом.
В Риге цена на бензин за неделю не возросла, а вот дизельное топливо стало дороже на 0,8%, дойдя до 1,192 евро за литр.
В то же время цены на дизель в Вильнюсе падают уже вторую неделю, снизившись на этот раз на те же 0,8%.
В Таллине цены на данный продукт тоже уменьшились, хотя цена за литр по-прежнему составляет рекордные среди стран Балтии 1,307 за литр.
Цена автогаза на этой неделе в Риге и Таллине сохранилась прежней — соответственно 0,565 и 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе она снизилась на 0,2% до 0,559 евро за литр.
А вот 3,14деть не нужно !!!« ответить
istorija uspeha po latvijski, ceni uzhe boljshe goda na neftj daleko bili ne za 100$ za bochku, a ceni tok rastut« ответить
До НГ заправлялась за 1,135. Вчера -1,215. Успех? Безусловно, успех!« ответить
Потом еще говорят что у них на продукты цены снижаются? Интересно каким образом с такими ценами.« ответить
В Литве соляра не только дешевле,но и лучше-на прошлой неделе ездил в Шауляй,заправил 50 литров на бывшем Statoil-разница в расходе по комп примерно 0.5 литра.« ответить