За первый час торговли продано 12 654 билета на мероприятия Прздника песни(8)

Лента новостей
Ученый рассчитал сроки начала третьей мировой войны Латвия избавляется от бизнеса «Хочу такого, как Путин...» Голливуд готовит киноверсию «Мулан» Перезапуск «Горца» сдвинулся с мёртвой точки Рига покрылась солью Норвегия надула Олимпийские игры Измените цвет спальни, чтобы изменить свою жизнь Смерть ABLV ударит по учителям и врачам
Eще в разделе
Все билеты на центральные мероприятия Праздника песни и танца распроданы Домогаров со скандалом объявил об уходе из театра Я русский, я устал извиняться, устал стыдиться, устал чувствовать позор! За что? (+ВИДЕО) Объявлен самый страшный фильм ужасов за всю историю Собчак подала в суд на Жириновского
Виталий Вавилкин
13:45 03.03.2018
Lifenews / Интересно

За первый час торговли билетами на мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца, к 12.00 в субботу продано 12 654 билета, сообщила агентству ЛETA представитель организаторов праздника Инга Васильева.

41,51% всех проданных билетов куплено в интернете. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.

 

На запланированную на 5 июля на стадионе «Даугава» генеральную репетицию танцевального представления «Земля Мары» до 12.00 продано 1356 билетов, на само представление 6 и 7 июля — соответственно 1817 и 2600 билетов. На генеральную репетицию заключительного концерта праздника «На звездном пути», которая состоится 7 июля на Большой эстраде в Межапарке, продано 540 билетов, на сам концерт 8 июля — 5975 билетов.

 

Как сообщалось, сегодня в 11.00 по всей Латвии в кассах «Билешу парадизе» и в интернете началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года под знаком столетия Латвийского государства.

LETA / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Гражданская позиция 13:52 03:03:2018

На время шабаша с 30.06-8.07.,предлагаю всем русским уйти на больничный или взять выходные,но не обслуживать дармоедов.

« ответить
Profile_default
П у т и н 13:57 03:03:2018

А если все врачи 9 мая не выйдут на работу, кто откачает твоего геройского деда-алкаша?

« ответить
Profile_default
П у т и н 13:54 03:03:2018

Почему только один большой концерт? Сделайте несколько и все желающие попадут

« ответить
Profile_default
Вопрос 14:19 03:03:2018

А вам не кажется,что это никому не надо?

« ответить
Profile_default
zinu... 14:36 03:03:2018

Теперь никто никого откачивать не будет, Кучинскис, он же - зам. Чакши ( с двумя зарплатами), принял закон, что всех будут разбирать на органы, независимо от национальности. Так что, готовься , "Лжепутин"! Всех на празднике песни, кто в обморок, упадёт ждёт такая участь.

« ответить
Profile_default
Ужас 14:40 03:03:2018

В стране ж..па,а они 60 млн.коту под хвост,хотя что им осталось,только плясвть.

« ответить
Profile_default
Что за страналатышия, 16:29 03:03:2018

никак не определится - ТАНЦУЕМ и ПОЁМ,или ЖДЁМ нападения Путина!!!?????

« ответить
12

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV