41,51% всех проданных билетов куплено в интернете. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.
На запланированную на 5 июля на стадионе «Даугава» генеральную репетицию танцевального представления «Земля Мары» до 12.00 продано 1356 билетов, на само представление 6 и 7 июля — соответственно 1817 и 2600 билетов. На генеральную репетицию заключительного концерта праздника «На звездном пути», которая состоится 7 июля на Большой эстраде в Межапарке, продано 540 билетов, на сам концерт 8 июля — 5975 билетов.
Как сообщалось, сегодня в 11.00 по всей Латвии в кассах «Билешу парадизе» и в интернете началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года под знаком столетия Латвийского государства.
На время шабаша с 30.06-8.07.,предлагаю всем русским уйти на больничный или взять выходные,но не обслуживать дармоедов.« ответить
А если все врачи 9 мая не выйдут на работу, кто откачает твоего геройского деда-алкаша?« ответить
Почему только один большой концерт? Сделайте несколько и все желающие попадут« ответить
А вам не кажется,что это никому не надо?« ответить
Теперь никто никого откачивать не будет, Кучинскис, он же - зам. Чакши ( с двумя зарплатами), принял закон, что всех будут разбирать на органы, независимо от национальности. Так что, готовься , "Лжепутин"! Всех на празднике песни, кто в обморок, упадёт ждёт такая участь.« ответить
В стране ж..па,а они 60 млн.коту под хвост,хотя что им осталось,только плясвть.« ответить
никак не определится - ТАНЦУЕМ и ПОЁМ,или ЖДЁМ нападения Путина!!!?????« ответить