За первый час торговли билетами на мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца, к 12.00 в субботу продано 12 654 билета, сообщила агентству ЛETA представитель организаторов праздника Инга Васильева.

41,51% всех проданных билетов куплено в интернете. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.

На запланированную на 5 июля на стадионе «Даугава» генеральную репетицию танцевального представления «Земля Мары» до 12.00 продано 1356 билетов, на само представление 6 и 7 июля — соответственно 1817 и 2600 билетов. На генеральную репетицию заключительного концерта праздника «На звездном пути», которая состоится 7 июля на Большой эстраде в Межапарке, продано 540 билетов, на сам концерт 8 июля — 5975 билетов.

Как сообщалось, сегодня в 11.00 по всей Латвии в кассах «Билешу парадизе» и в интернете началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года под знаком столетия Латвийского государства.