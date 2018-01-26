За полгода цены на нефть выросли почти на 60% (2)

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Тимур Пушкарев
14:01 25.01.2018
Экономика / Энергетика

Стоимость нефти за полгода выросла почти на 60 процентов. Но налоговая реформа в США и усиленная добыча сланцевой нефти скоро остановят этот рост, считают аналитики.

После публикации данных Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране стоимость нефти американской марки WTI впервые с конца 2014 года превысила 65 долларов за баррель. К четвергу, 25 января, ее цена составляет 66,24 доллара. Баррель нефти марки Brent оценивается в 70,98 доллара. На рост цен на нефть оказывает влияние и ослабление американской валюты. С середины 2017 года стоимость нефти выросла почти на 60 процентов.

 

В то же время аналитики прогнозируют, что американская налоговая реформа в среднесрочной перспективе будет способствовать снижению цены на нефть. Ведь при новых налоговых ставках часть американских фирм впредь будет готова добывать сланцевую нефть при более низких мировых ценах на этот энергоноситель, чем до сих пор считалось.

 

Таким образом, у американских компаний, занимающихся добычей как сланцевой, так и традиционной нефти, появился двойной стимул взяться за расширение производства: выросшие на мировом рынке цены и снижающиеся в Америке налоги. Поэтому аналитики ожидают, что в первой половине 2018 года США будут усиленно наращивать нефтегазовую добычу. А усиленная добыча приведет к остановке роста цены на нефть.

DW / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
CCCP 14:18 25:01:2018

Нет сомнений что через 7 - 10 лет за баррель дадут 200 долларов.

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! 17:16 25:01:2018

tocno tak govoril Chaves pered bankrotstvom cvojeij strani.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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