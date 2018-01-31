За прославление Бандеры украинцам светят три года на польских нарах(10)

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Герман Бергер
20:44 30.01.2018
В мире / Украина

В Польше приняли закон, вводящий уголовное преследование за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны.

Как передаёт «СТРАНА.ua», в первую очередь эта норма ставит под удар украинцев, которые живут в Польше, ведь теперь за привычную символику экстремистской организации ОУН — УПА, отрицание геноцида на Волыни и пропаганду идей Степана Бандеры им грозит штраф или лишение свободы на срок до трёх лет.

 

В Польше всё-таки приняли скандальный закон о запрете «бандеризма». Как пишет «СТРАНА.ua», он позволяет уголовно преследовать за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны, в том числе за символику ОУН — УПА*, отрицание геноцида на Волыни и пропаганду идей Степана Бандеры. Наказание — штраф или лишение свободы на срок до трёх лет.

 

Издание отмечает, что речь идёт о внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и Комиссии по преследованию преступлений против польского народа, которые предложила ультраправая партия «Кукиз-15». В сейме это вторая по величине политическая группа после правящей партии «Право и Справедливость»

 

«Нужно назвать вещи своими именами. Бандеровцы убили более 100 тысяч поляков и около 40 тысяч своих. Ношение баннеров с портретами бандитов и делание из них героев может иметь фатальные последствия в будущем. Следующее поколение может поклоняться дьяволу, так как таким был Бандера», — заявил лидер партии Павел Кукиз, представляя законопроект.

 

Раньше он уже выступал со скандальными инициативами вроде строительства стены на границе с Украиной, чтобы защитить Польшу от наплыва нелегальных иммигрантов. «Кукиз-15» внёс этот законопроект ещё год назад. К нему должны были вернуться в ноябре прошлого года, но решили не обострять обстановку перед визитом президента Анджея Дуды на Украину в декабре 2017-го. 26 января 2018 года закон приняли в третьем чтении.

 

«Это ещё раз показало то, что нам никогда не удастся убедить поляков, какая бы власть ни была, что Бандера — герой Украины, боролся за её независимость, даже если эта борьба приводила к убийствам по этническому признаку. Также это означает, что на Украине власти в очередной раз пытались выдать желаемое за действительное, не желая глубоко разобраться, что же происходит сегодня в польском обществе, когда и правые, и левые, и демократы и не очень единодушно голосуют в парламенте за закон о запрете бандеризма и признают геноцидом события на Волыни во время Второй мировой войны», — объясняет изданию Ирина Верещук, директор Центра Балто-Черноморских исследований.

 

Издание подчёркивает, что в первую очередь этот закон ставит под удар украинцев, которые живут в Польше.

 

«В Польше действуют организации украинской диаспоры, ежегодно проводятся праздники, в которых часто вспоминают УПА с Бандерой, используют символику ОУН — УПА. Всё это сейчас окажется под запретом», — говорит Верещук.

 

За нарушение закона их теперь могут посадить.

 

«Украинские заробитчане всё чаще жалуются на преследования и избиения в Польше. Закон против бандеризма может ещё больше настроить часть польского общества против украинцев. Особенно на фоне роста националистических настроений в обеих странах», — рассказал польский журналист Марчин Ковальчик.

 

В самой Польше немало людей одобряют политику Варшавы по отношению к Киеву.

 

«Электорат правящей партии Польши не любит Бандеру и украинских националистов, ведь во многих семьях есть пострадавшие от их рук. Поэтому ясно, что польская власть остро реагирует на марши украинских националистов и прославление бандеровцев», — говорит Ковальчик.

 

По его мнению, список невъездных украинцев, скорее всего, будет дополняться.

 

«Если Киев не пойдёт на уступки по историческим вопросам, пересмотра не будет», — считает журналист.

 

Данный закон стал логическим продолжением целого ряда предыдущих актов, таких как признание геноцидом событий на Волыни 1943 года, когда отряды ОУН — УПА массово убивали поляков.

 

«Не исключено, что Польша воспользуется своим статусом председателя в Совете Безопасности ООН в этом году и попытается внести на рассмотрение резолюцию, которая будет определять геноцидом волынские события и осуждать Бандеру и ОУН — УПА на международном уровне», — полагает Верещук.

 

Как отмечает автор статьи, соответствующий проект резолюции ООН уже подготовил Роберт Винницкий, депутат сейма от «Кукиз-15». В этом документе от Киева требуют перестать восхвалять нацизм. Авторы резолюции указали такие факты, как легализация и восхваление неонацистских националистических организаций на Украине, рост их влияния в стране, в том числе на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

 

На этом фоне, продолжает издание, всё чаще в Польше вспоминают о польском Львове, и если раньше про «Львовнаш» слышно было от простых поляков, то сейчас намёки на территориальные претензии всплывают на государственном уровне. Летом Министерство внутренних дел Польши предложило разместить в новых паспортах фото львовского кладбища с польскими военными захоронениями, а на днях польское морское пароходство решило дать название «Львов» новому кораблю, который строят по заказу польской государственной компании в Китае.

 

Как отметил директор Польского морского пароходства Павел Бжезицкий в интервью Radioszczecin, другие новые корабли получат названия городов, которые в прошлом входили в состав Польши. Один из них будет называться «Тернополь», а другой — «Вильнюс».

 

«Для жителей Щецина и для всей Западной Польши это хорошие и ностальгические названия. Мы хотим, чтобы эти корабли назывались так, как бывшие польские города на восточных пограничных землях», — объяснил Бжезицкий.

 

По его словам, ещё до войны в польском флоте был учебный парусник «Львов». Директор пароходства отрицает политическую подоплёку.

 

«Это политически нейтральное решение. В течение многих лет один из наших кораблей назывался «Львовские орлята». И это никого не смущало. Поэтому надеемся, что название «Львов» тоже никому не помешает», — говорит Бжезицкий.

ИНО TV / Фото
Комментарии (10)
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одобряю 20:52 30:01:2018

Хороший закон,одобряю.

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СССР 21:10 30:01:2018

: года расстрела!

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йес 20:56 30:01:2018

Значит ихний герб-вилы тоже запретят?Отличный закон.

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саксофоб 21:08 30:01:2018

Поляки конечно ещё те сволочи,но хоть что-то они сделали правильно.Интересно ,Наши менеждеры колонии США тихо промолчат или что-нибудь прогавкают.

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Ha ha ha 21:14 30:01:2018

Круто. Фейк ньюз.

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22 00:25 31:01:2018

"" Как пишет «СТРАНА.ua»""-- действительно фейк ньюз.

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Молодцы 21:16 30:01:2018

10 лет надо

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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