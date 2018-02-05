Postimees составил список тех вещей, которые, по мнению сети, говорят о том, что титул предприятие года заслуженный.
Союз недоходных объединений и фондов (EMSL) признал в середине январе предприятием года сеть магазинов Rimi, объяснив это ответственным поведением предприятия в разных сферах, пишет Majandus24.
Кроме этого, Rimi удостоилась от Фонда развития предпринимательства титула самого ответственного предприятия. Что делает Rimi? Приводим выборочную выдержку из списка.
Продвигает здоровый образ жизни
Пятница здоровья – начиная с 2017 года раз в неделю фрукты и овощи можно покупать с 15-процентой скидкой
Тест Rimi показал, что 62 процента кассиров сети спрашивает документы у покупателей алкоголя (средний показатель по Эстонии 45 процентов)
«Сделай дизайн своей сумки для покупок» — конкурс, который обращает внимание на излишнее использование пакетов
Является ценным работодателем
Восемь процентов работников Rimi с ограниченными возможностями, у 25 процентов продавцов проблемы со слухом
Rimi обучает своих сотрудников тому, как ответственно продавать алкоголь
120 детей в 2017 году приняли участие в детском дне Rimi
Rimi устраивает несколько раз в году дни здоровья в магазинах и офисе
Rimi пропагандирует среди своих работников здоровый образ жизни
11 лет подряд Rimi выбирает лучшего рабтника
Rimi дает возможность заниматься спортом и участвовать в оздоровительных мероприятиях
А ГДЕ ПРО ЗАРПЛАТЫ в "РИМИ"« ответить
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ в ЧАС КАССИР? ГРАФИК РАБОТЫ ПРОДАВЦА-КАССИРА?!
СКОЛЬКО ЧАСОВ в МЕСЯЦ РАБОТАЮТ ПРОДАВЦЫ,КАССИРЫ,ГРУЗЧИКИ
И
КАКОЙ У НИХ МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК?
КРУГОМ НИЩИЕ УБИТЫЕ ЖИЗНЬЮ РАБЫ,КОТОРЫЕ ЕЛЕ-ЕЛЕ СВОДЯТ КОНЦЫ
С
КОНЦАМИ....И ЖИРНЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ-БИЗНЕСМЕНЫ...
СОГЛАСНО НА ВСЕ 100%!!!!!« ответить
согласна на все 100%!« ответить