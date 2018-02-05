За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года?(3)

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Виталий Вавилкин
15:20 05.02.2018
Экономика / Компании

В середине этой недели работники сети магазинов Rimi раскритиковали предприятие и даже сравнили работу в нем с рабским трудом.

Postimees составил список тех вещей, которые, по мнению сети, говорят о том, что титул предприятие года заслуженный.

 

Союз недоходных объединений и фондов (EMSL) признал в середине январе предприятием года сеть магазинов Rimi, объяснив это ответственным поведением предприятия в разных сферах, пишет Majandus24.

 

Кроме этого, Rimi удостоилась от Фонда развития предпринимательства титула самого ответственного предприятия. Что делает Rimi? Приводим выборочную выдержку из списка.

 

Продвигает здоровый образ жизни

 

Пятница здоровья – начиная с 2017 года раз в неделю фрукты и овощи можно покупать с 15-процентой скидкой

 

Тест Rimi показал, что 62 процента кассиров сети спрашивает документы у покупателей алкоголя (средний показатель по Эстонии 45 процентов)

 

«Сделай дизайн своей сумки для покупок» — конкурс, который обращает внимание на излишнее использование пакетов

 

Является ценным работодателем

 

Восемь процентов работников Rimi с ограниченными возможностями, у 25 процентов продавцов проблемы со слухом

 

Rimi обучает своих сотрудников тому, как ответственно продавать алкоголь

 

120 детей в 2017 году приняли участие в детском дне Rimi

 

Rimi устраивает несколько раз в году дни здоровья в магазинах и офисе

 

Rimi пропагандирует среди своих работников здоровый образ жизни

 

11 лет подряд Rimi выбирает лучшего рабтника

 

Rimi дает возможность заниматься спортом и участвовать в оздоровительных мероприятиях

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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ДТТ 15:33 05:02:2018

А ГДЕ ПРО ЗАРПЛАТЫ в "РИМИ"
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ в ЧАС КАССИР? ГРАФИК РАБОТЫ ПРОДАВЦА-КАССИРА?!
СКОЛЬКО ЧАСОВ в МЕСЯЦ РАБОТАЮТ ПРОДАВЦЫ,КАССИРЫ,ГРУЗЧИКИ
И
КАКОЙ У НИХ МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК?
КРУГОМ НИЩИЕ УБИТЫЕ ЖИЗНЬЮ РАБЫ,КОТОРЫЕ ЕЛЕ-ЕЛЕ СВОДЯТ КОНЦЫ
С
КОНЦАМИ....И ЖИРНЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ-БИЗНЕСМЕНЫ...

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ДТТ 16:13 05:02:2018

СОГЛАСНО НА ВСЕ 100%!!!!!

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экономист 16:15 05:02:2018

согласна на все 100%!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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