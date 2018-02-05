В середине этой недели работники сети магазинов Rimi раскритиковали предприятие и даже сравнили работу в нем с рабским трудом.

Postimees составил список тех вещей, которые, по мнению сети, говорят о том, что титул предприятие года заслуженный.

Союз недоходных объединений и фондов (EMSL) признал в середине январе предприятием года сеть магазинов Rimi, объяснив это ответственным поведением предприятия в разных сферах, пишет Majandus24.

Кроме этого, Rimi удостоилась от Фонда развития предпринимательства титула самого ответственного предприятия. Что делает Rimi? Приводим выборочную выдержку из списка.

Продвигает здоровый образ жизни

Пятница здоровья – начиная с 2017 года раз в неделю фрукты и овощи можно покупать с 15-процентой скидкой

Тест Rimi показал, что 62 процента кассиров сети спрашивает документы у покупателей алкоголя (средний показатель по Эстонии 45 процентов)

«Сделай дизайн своей сумки для покупок» — конкурс, который обращает внимание на излишнее использование пакетов

Является ценным работодателем

Восемь процентов работников Rimi с ограниченными возможностями, у 25 процентов продавцов проблемы со слухом

Rimi обучает своих сотрудников тому, как ответственно продавать алкоголь

120 детей в 2017 году приняли участие в детском дне Rimi

Rimi устраивает несколько раз в году дни здоровья в магазинах и офисе

Rimi пропагандирует среди своих работников здоровый образ жизни

11 лет подряд Rimi выбирает лучшего рабтника

Rimi дает возможность заниматься спортом и участвовать в оздоровительных мероприятиях