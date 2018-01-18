Законопроект о сожительстве добрался до парламента, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Почти три года теперь уже депутат Рижской думы Юрис Пуце («Для развития Латвии») на портале manabalss.lv собирал подписи под своей инициативой о легимитизации гражданских браков. И вот недавно необходимые 10 тысяч подписей были собраны и законопроект о сожительстве внесен в сейм.

Еще на этапе сбора подписей законопроект вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Противники официального признания сожительства усматривали в инициативе Пуце скрытое желание при помощи этого законопроекта… легализовать однополые браки. Кстати, сам рижский думец этого даже и не скрывает. По его словам, законопроект позволит зарегистрировать и отношения между гей–парами.

«Это нужно с человеческой точки зрения, поскольку сегодня, если один из партнеров попадает, например, в реанимацию, то второй партнер не имеет права принимать за гражданского супруга решения медицинского характера. Если один из партнеров становится инвалидом, то второй не может оформить пособие по уходу за инвалидом. Такие же проблемы возникают и в случае смерти партнера: второй не может наследовать имущество», — пояснил Ю. Пуце. И подчеркнул, что в такой незавидной ситуации находятся не только однополые пары, но и обычные пары, то есть мужчина и женщина, живущие в гражданском браке. Депутат также напомнил, что почти половина детей в Латвии рождаются вне брака, то есть в гражданских союзах.

Впрочем, рискнем предположить, что скорее всего этот законопроект принят не будет. По крайней мере, не этим парламентом, которому осталось работать до конца октября сего года. Большинство депутатов весьма логично ссылаются на то, что в конституции четко прописано: брак — это союз мужчины и женщины, и таким образом официальная регистрация в Латвии однополых браков невозможна. К тому же принятие закона о сожительстве создает своего рода альтернативный официальный институт семьи, что не соответствует юридическим традициям и практике в Латвии.

Не последнюю роль при рассмотрении законопроекта сыграет и политический аспект: на носу выборы, и депутаты могут посчитать, что Пуце при помощи этого законопроекта попытается завоевать симпатии избирателей нетрадиционной ориентации и тех, кто сам живет в гражданском браке.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.