Снимок сделан в центре Старого города — прямо рядом в Сейма Латвии. На снимке запечатлён полицейский автомобиль в снегу, припаркованный напротив здания Сейма Латвии. Все бы ничего, если бы не один нюанс — на машине кто-то нарисовал фаллос.
«По моему мнению, ситуацию в стране больше всего характеризует сделанное в субботу фото у Сейма Латвии...», — написал пользователь Facebook Гундарс Удрис.
Пользователи стали активно тиражировать и комментировать этот пост, поддерживая, что «в этом снимке — все о происходящем в Латвии в последнее время».
Журналист Элита Вейдемане на это указала, что авторы «художества» чрезвычайно интеллигентные и эрудированные.
Автор поста на этом указал, что дело не в «эрудированности», а в том, как вообще может возникнуть такая ситуация, что в центре города, средь бела дня, при скоплении жителей и гостей столицы, может быть нарисовано нечто подобное.
«Не интеллигентны, ни эрудированы..., но Элита Вейдемане, за такую ли Латвию вы во времена Атмоды боролись, за такую ли Латвию я в свои 19 лет чтоял на баррикадах, заслужили ли наши родители и дети жить в такой Латвии, в такой ли Латвии президент Банка Латвии в 2018 году может может быть на уровне бандитов 90-ых годов, который, чтобы не оставить полицейским документы инсцинировал ограбление машины или поджег,...Правильно ли то, что у здания Сейма Латвийской республики в субботу утром, когда вокруг ходят сотни гостей города, в 15 часов находится полицейская машина в таком виде???», — написал автор.
Пользователи отмечают, что речь идет не только о том, что случилось это в месте, где ходят туристы и все вокруг «напичкано» камерами наружного наблюдения. Речь о том, что в других странах такое априори было бы невозможно.
«Интересно, а сколько бы такое авто простоял бы у Кремля или Бундестага, и возможно ли такое вообще!», — пишут пользователи.
Напомним, в субботу утром, 24 февраля, Европейский центральный банк сообщил , что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.
Вскрывшиеся серьезные нарушения стали потрясением для банковской системы Латвии и отрицательно влияют на ее кредитные рейтинги . Об этом заявило международное агентство кредитных рейтингов Moody's, комментируя ситуацию в банковской системе Латвии, которая сложилась после заявления о планируемой ликвидации ABLV Bank.
Es lepojos ar savu Nacionālo Latvisko Latvijas Republiku! Jā, ir problēmas, taču tās tiek risinātas! Dzīves līmenis lēni, tomēr ceļas, ekonomika attīstās!« ответить
В каком состоянии страна, в таком пребывает и полиция в этой стране.« ответить
То, что нарисовали - это то отношение тех, кого обманули, ограбили, унизили, оболгали, - одновременно возвысив себя.
Но Господь, наш это жульё и ворьё метит и они эту метку таскают потом всю оставшуюся жизнь, постоянно оглядываясь и вздрагивая при малейшем звуке.
Вы уважаемый выбрали себе не подобающий Вашим высказываниям ник. Вам надо было выбрать ник Amerikāņu patriots по следующим причинам:« ответить
-вы прославляете всё американское и даже все латвийское у Вас отходит на второй план.
- в случае с банком АБЛВ Вы полностью поддержали действия Америки хотя их действия на мой взгляд это унижение Латвии прав А.Лемберг этим должен зани- маться ЕБ по информации штатов.
-Не для кого не секрет что экономическая ситуация в государстве очень далека от идеала а Вы всё америка нам поможет Америка нам поможет, а может самим работать надо а не сидеть на диване и любоваться собой какой я патриот.
ждите скоро сообщения о том что банк стал американским-слава независимой Латвии« ответить
Поскромнее, надо, бы!)) "Боролись"!!!))) На "баррикадах")))Как хочеться, создать эдакую трагическую, страницу в латышской истории!!)) Постояли, потоптались, вздрагивая при каждом хлопке и подлитывая алкоголем гаснущее мужество))Хватит, лирики! Заключительные слова, накуя этот спектакль мы разыграли?)) Уж лучше, члушать дайны и зоофильскую сказку про лачплечиса))) А режиссеры этого спокойно попивали хорошее, винцо и весело смеялись, над " бойцами на баррикадах"))« ответить
Jā, cīnījāmies, bet tev okupantu bastardam to nesaprast! Un esam uzvarējuši, Latvija neatgriezeniski ir aizgājusi no Krievijas ietekmes un integrējusies ES un NATO! Latvija ir Latviska valsts, un nekad nebūs krieviska! Viena valsts, viena valsts valoda, viena dominējošā Latviešu tauta!« ответить
Следующее поколение будет рассказывать , что они уже кровь мешками проливали...Как задолбало это тупорылое враньё.....Музеи оккупации , детские лагеря смерти ( Саласпилс ) чуть не домом отдыха стал ...и коммунисты размахивая партбилетами лезли без очереди ....Ну нет бога ! А то вырвал язык наглецам....« ответить
Otvet Vovan.« ответить
Soglasna polnostju.
Vse proishodilo na moih glazah(krome uzasov Salaspils),sootvetstvenno..
Rodilasj v Rige v 1956 godu.
Vtoroe Vishee obrazovanije Rigas Universitatu Juridiska Fakultate.
Pervij vipusk 1991 gada.
Mi,togda uze gljadja na vse chto proishodilo,uze znali k chemu eto vse privedet.,sootver
CyKA CBOЙ POT Lat.patriots - 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,ФИЛОЛОГ e6aнный!!!!!!BCE PABHO TBOEЮ ЛATЫШИЮ HAKPЫBAET ЧEPHAЯ Пии 3 дA Кандолизы Раис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Все, кто стоял (сидел, лежал) на этих вонючих баррикадах - ГНОЙНЫЕ ПИДAPAЫ !!!« ответить
Vse vstajut...Applodismenti..)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))« ответить
Д.бил нарисовал х.й. На ввиду у всех? А кто эти все? Что автор делал бы, если увыдел бы как кто то рисует в снегу что то? Бежал бы руки ломать?« ответить
Спецслужби смогли поймать жулика на высоком посту. В Китае даже смертная казнь не останавливает чиновников воровать. Всегда будут слабые люди, которые будут пасть в искушении.
Кстати, автор этой фотографии мотрит на эту фтографию, тыкает себе в очко пальцем и дро4ит на этот х.й. ))))
Александр Х_есосов, не возьмёте ли в рот у ветерана АТО?« ответить
шестом недобитый, это ты нарисовал? Похоже, что ты, раз так смачно рассказал, да ещё и палец в*опу.. Ну точно твоя работа! Только урод-извращенец так может описать это.« ответить
Это ты, урод, нарисовал!
За что "боролись",на то и напоролись!« ответить