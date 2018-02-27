За такую Латвию мы боролись?! Это многое объясняет...(39)

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Герман Бергер
21:05 26.02.2018
Политика / Политики

Латвийский юрист Гундарс Удрис в своем Facebook опубликовал фотографию, сделанную в субботу, 24 февраля — в день, когда стало известно о ликвидации ABLV Banka.

Снимок сделан в центре Старого города — прямо рядом в Сейма Латвии. На снимке запечатлён полицейский автомобиль в снегу, припаркованный напротив здания Сейма Латвии. Все бы ничего, если бы не один нюанс — на машине кто-то нарисовал фаллос.

 

 

«По моему мнению, ситуацию в стране больше всего характеризует сделанное в субботу фото у Сейма Латвии...», — написал пользователь Facebook Гундарс Удрис.

 

Пользователи стали активно тиражировать и комментировать этот пост, поддерживая, что «в этом снимке — все о происходящем в Латвии в последнее время».

 

 

Журналист Элита Вейдемане на это указала, что авторы «художества» чрезвычайно интеллигентные и эрудированные.

 

Автор поста на этом указал, что дело не в «эрудированности», а в том, как вообще может возникнуть такая ситуация, что в центре города, средь бела дня, при скоплении жителей и гостей столицы, может быть нарисовано нечто подобное.

 

«Не интеллигентны, ни эрудированы..., но Элита Вейдемане, за такую ли Латвию вы во времена Атмоды боролись, за такую ли Латвию я в свои 19 лет чтоял на баррикадах, заслужили ли наши родители и дети жить в такой Латвии, в такой ли Латвии президент Банка Латвии в 2018 году может может быть на уровне бандитов 90-ых годов, который, чтобы не оставить полицейским документы инсцинировал ограбление машины или поджег,...Правильно ли то, что у здания Сейма Латвийской республики в субботу утром, когда вокруг ходят сотни гостей города, в 15 часов находится полицейская машина в таком виде???», — написал автор.

 

 

Пользователи отмечают, что речь идет не только о том, что случилось это в месте, где ходят туристы и все вокруг «напичкано» камерами наружного наблюдения. Речь о том, что в других странах такое априори было бы невозможно.

 

«Интересно, а сколько бы такое авто простоял бы у Кремля или Бундестага, и возможно ли такое вообще!», — пишут пользователи.

 

Напомним, в субботу утром, 24 февраля, Европейский центральный банк сообщил , что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.

 

Вскрывшиеся серьезные нарушения стали потрясением для банковской системы Латвии и отрицательно влияют на ее кредитные рейтинги . Об этом заявило международное агентство кредитных рейтингов Moody's, комментируя ситуацию в банковской системе Латвии, которая сложилась после заявления о планируемой ликвидации ABLV Bank.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (39)
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Latviešu patriots 21:15 26:02:2018

Es lepojos ar savu Nacionālo Latvisko Latvijas Republiku! Jā, ir problēmas, taču tās tiek risinātas! Dzīves līmenis lēni, tomēr ceļas, ekonomika attīstās!

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Знак Зодиака 21:38 26:02:2018

В каком состоянии страна, в таком пребывает и полиция в этой стране.
То, что нарисовали - это то отношение тех, кого обманули, ограбили, унизили, оболгали, - одновременно возвысив себя.
Но Господь, наш это жульё и ворьё метит и они эту метку таскают потом всю оставшуюся жизнь, постоянно оглядываясь и вздрагивая при малейшем звуке.

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Да. Патриотсу. 21:41 26:02:2018

Вы уважаемый выбрали себе не подобающий Вашим высказываниям ник. Вам надо было выбрать ник Amerikāņu patriots по следующим причинам:
-вы прославляете всё американское и даже все латвийское у Вас отходит на второй план.
- в случае с банком АБЛВ Вы полностью поддержали действия Америки хотя их действия на мой взгляд это унижение Латвии прав А.Лемберг этим должен зани- маться ЕБ по информации штатов.
-Не для кого не секрет что экономическая ситуация в государстве очень далека от идеала а Вы всё америка нам поможет Америка нам поможет, а может самим работать надо а не сидеть на диване и любоваться собой какой я патриот.

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jurijs 21:16 26:02:2018

ждите скоро сообщения о том что банк стал американским-слава независимой Латвии

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Боже!! Как вычурно!! 21:20 26:02:2018

Поскромнее, надо, бы!)) "Боролись"!!!))) На "баррикадах")))Как хочеться, создать эдакую трагическую, страницу в латышской истории!!)) Постояли, потоптались, вздрагивая при каждом хлопке и подлитывая алкоголем гаснущее мужество))Хватит, лирики! Заключительные слова, накуя этот спектакль мы разыграли?)) Уж лучше, члушать дайны и зоофильскую сказку про лачплечиса))) А режиссеры этого спокойно попивали хорошее, винцо и весело смеялись, над " бойцами на баррикадах"))

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Latviešu patriots 21:29 26:02:2018

Jā, cīnījāmies, bet tev okupantu bastardam to nesaprast! Un esam uzvarējuši, Latvija neatgriezeniski ir aizgājusi no Krievijas ietekmes un integrējusies ES un NATO! Latvija ir Latviska valsts, un nekad nebūs krieviska! Viena valsts, viena valsts valoda, viena dominējošā Latviešu tauta!

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Вован 21:41 26:02:2018

Следующее поколение будет рассказывать , что они уже кровь мешками проливали...Как задолбало это тупорылое враньё.....Музеи оккупации , детские лагеря смерти ( Саласпилс ) чуть не домом отдыха стал ...и коммунисты размахивая партбилетами лезли без очереди ....Ну нет бога ! А то вырвал язык наглецам....

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Vzgljad iz Londona. 21:56 26:02:2018

Otvet Vovan.
Soglasna polnostju.
Vse proishodilo na moih glazah(krome uzasov Salaspils),sootvetstvenno..
Rodilasj v Rige v 1956 godu.
Vtoroe Vishee obrazovanije Rigas Universitatu Juridiska Fakultate.
Pervij vipusk 1991 gada.
Mi,togda uze gljadja na vse chto proishodilo,uze znali k chemu eto vse privedet.,sootver

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Закрой 22:58 26:02:2018

CyKA CBOЙ POT Lat.patriots - 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,ФИЛОЛОГ e6aнный!!!!!!BCE PABHO TBOEЮ ЛATЫШИЮ HAKPЫBAET ЧEPHAЯ Пии 3 дA Кандолизы Раис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мда 00:23 27:02:2018

Все, кто стоял (сидел, лежал) на этих вонючих баррикадах - ГНОЙНЫЕ ПИДAPAЫ !!!

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Marija to latviešu patriots 09:33 27:02:2018

Vse vstajut...Applodismenti..)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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Александр Шерстобитов 21:27 26:02:2018

Д.бил нарисовал х.й. На ввиду у всех? А кто эти все? Что автор делал бы, если увыдел бы как кто то рисует в снегу что то? Бежал бы руки ломать?

Спецслужби смогли поймать жулика на высоком посту. В Китае даже смертная казнь не останавливает чиновников воровать. Всегда будут слабые люди, которые будут пасть в искушении.

Кстати, автор этой фотографии мотрит на эту фтографию, тыкает себе в очко пальцем и дро4ит на этот х.й. ))))

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дебилл 22:21 26:02:2018

Александр Х_есосов, не возьмёте ли в рот у ветерана АТО?

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быдлу шестом недобитому 22:32 26:02:2018

шестом недобитый, это ты нарисовал? Похоже, что ты, раз так смачно рассказал, да ещё и палец в*опу.. Ну точно твоя работа! Только урод-извращенец так может описать это.
Это ты, урод, нарисовал!

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Гражданка Латвии 21:30 26:02:2018

За что "боролись",на то и напоролись!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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