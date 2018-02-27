Латвийский юрист Гундарс Удрис в своем Facebook опубликовал фотографию, сделанную в субботу, 24 февраля — в день, когда стало известно о ликвидации ABLV Banka.

Снимок сделан в центре Старого города — прямо рядом в Сейма Латвии. На снимке запечатлён полицейский автомобиль в снегу, припаркованный напротив здания Сейма Латвии. Все бы ничего, если бы не один нюанс — на машине кто-то нарисовал фаллос.

«По моему мнению, ситуацию в стране больше всего характеризует сделанное в субботу фото у Сейма Латвии...», — написал пользователь Facebook Гундарс Удрис.

Пользователи стали активно тиражировать и комментировать этот пост, поддерживая, что «в этом снимке — все о происходящем в Латвии в последнее время».

Журналист Элита Вейдемане на это указала, что авторы «художества» чрезвычайно интеллигентные и эрудированные.

Автор поста на этом указал, что дело не в «эрудированности», а в том, как вообще может возникнуть такая ситуация, что в центре города, средь бела дня, при скоплении жителей и гостей столицы, может быть нарисовано нечто подобное.

«Не интеллигентны, ни эрудированы..., но Элита Вейдемане, за такую ли Латвию вы во времена Атмоды боролись, за такую ли Латвию я в свои 19 лет чтоял на баррикадах, заслужили ли наши родители и дети жить в такой Латвии, в такой ли Латвии президент Банка Латвии в 2018 году может может быть на уровне бандитов 90-ых годов, который, чтобы не оставить полицейским документы инсцинировал ограбление машины или поджег,...Правильно ли то, что у здания Сейма Латвийской республики в субботу утром, когда вокруг ходят сотни гостей города, в 15 часов находится полицейская машина в таком виде???», — написал автор.

Пользователи отмечают, что речь идет не только о том, что случилось это в месте, где ходят туристы и все вокруг «напичкано» камерами наружного наблюдения. Речь о том, что в других странах такое априори было бы невозможно.

«Интересно, а сколько бы такое авто простоял бы у Кремля или Бундестага, и возможно ли такое вообще!», — пишут пользователи.

Напомним, в субботу утром, 24 февраля, Европейский центральный банк сообщил , что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.

Вскрывшиеся серьезные нарушения стали потрясением для банковской системы Латвии и отрицательно влияют на ее кредитные рейтинги . Об этом заявило международное агентство кредитных рейтингов Moody's, комментируя ситуацию в банковской системе Латвии, которая сложилась после заявления о планируемой ликвидации ABLV Bank.