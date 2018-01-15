За три недели до Пхенчхана–2018 есть вопросы…

Предпоследней проверкой перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане (старт — 9 февраля) у скелетонистов стал седьмой этап Кубка мира в швейцарском Санкт–Морице. Латвию представляли братья Дукурсы, и все внимание вновь было приковано к дуэли Мартина с южнокорейцем Юн Сун Бином. Чем все закончилось? — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Предпоследней проверкой перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане (старт — 9 февраля) у скелетонистов стал седьмой этап Кубка мира в швейцарском Санкт–Морице. Латвию представляли братья Дукурсы, и все внимание вновь было приковано к дуэли Мартина с южнокорейцем Юн Сун Бином. Чем все закончилось?

Южнокореец Юн Сун Бин снова лучший

Увы, в пятый раз в сезоне успех сопутствовал Юн Сун Бину. Причем по сумме двух попыток Мартина Дукурса он опередил на 1,1 секунду, что по меркам скелетона ну очень много. Южнокореец был вне конкуренции как в первом заезде, так и во втором. В то время как Дукурс–младший в первой попытке показал шестой результат. Во второй он исправился, был похож на самого себя и уступил только победителю этапа, в сумме став третьим. На естественной трассе Санкт–Морица он уступил также немцу Акселю Юнгку. Томас Дукурс остался на этот раз девятым. Таким образом, в противостоянии Юн Сун Бина и Мартина Дукурса счет в этом сезоне стал 5–2 в пользу первого.

В общем зачете Юн Сун Бин также уверенно занимает первое место с 1545 очками. Далее идут Мартин Дукурс — 1430 и Юнгк — 1282. Томас Дукурс пока что четвертый (1256 очков). Заключительный, восьмой этап Кубка мира 19 января принимает немецкий Кенигзее.

У бобслеистов — без пьедестала

Там же, в Санкт–Морице, в рамках своего шестого этапа Кубка мира, соревновались бобслеисты. Первыми на старт вышли экипажи–двойки. В отличие от предыдущего в Альтенберге, ни один из латвийских дуэтов на пьедестал почета не поднялся (неделей ранее это удалось Оскару Киберманису).

В Швейцарии Оскар Киберманис с разгоняющим Мартином Микнисом по сумме двух попыток показал шестое время. Угис Жалимс и Интар Дамбис были 11–ми, Оскар Мелбардис с Даумантасом Дрейшкенсом — 13–ми. Весь подиум заняли представители Германии. Победил Нико Валтерc, который опередил лучшую латвийскую двойку на 0,75 секунды. Тем не менее в общем зачете Кубка мира после семи этапов среди двоек по–прежнему лидирует канадец Джастин Крипс (в Санкт–Морице он был четвертым), у Киберманиса четвертое место.

Саночники в очередной раз провалились

Очень тревожно за саночников, которые на седьмом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе снова откровенно провалились. Целый ряд наших спортсменов даже не смогли квалифицироваться в основные заезды, провалив отборочные старты в Кубке Наций.

В итоге в женских соревнованиях Элиза Цауце — только 19–я, в мужских Артур Дарзниекс — 13–й и Кристерс Апарьодс — 16–й. Как слабое утешение, братья Шицсы — Андрис и Юрис, сумели занять пятое место среди экипажей, Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш — девятое.

У шорт–трекистов — повод для радости

На чемпионате Европы по шорт–треку в немецком Дрездене, а Латвия на Играх–2018 тоже будет представлена в этом виде спорта, неплохо выступили латвийские «спринтеры на льду». Так, участник будущей Олимпиады Роберто Пукитис аж на двух дистанциях — 500 и 1500 метров, сумел стать седьмым. Оба раза он по итогам полуфинала не попадал в финал А, но зато в финале В был одним из лучших. У Роберта Звейниекса, который также поедет в Южную Корею, результаты явно скромнее (места во втором десятке).

Кульминация в Рупольдинге — масс–старт и поражение Фуркада

В немецком Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. В конце минувшей недели сначала прошли две эстафеты, а в воскресенье — две гонки с масс–стартом.

Мужская эстафета с участием сборной Латвии, за которую выступали Даумантас Луса, Оскар Муйжниекс, Илмар Брицис и Александр Патриюк, завершилась победой норвежцев. В призерах — квартеты Франции и России. Сборная Латвии — 22–я.

Правда, надо отметить, что она выступала без своего лидера Андрея Расторгуева, который копил силы на гонку с общим стартом. В женской эстафете сильнейшее трио — Германия, Италия и Швеция (сборная России только седьмая).

Кульминация этапа — мужская гонка с масс–стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. И это снова был очный спор норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада. Скандинаву удалось сделать на один промах меньше, чем у конкурента (один против двух), и в шестой раз за сезон выиграть гонку на этапе Кубка мира. У Фуркада второе место с отставанием в четыре с половиной секунды. Зато, учитывая концовку сезона–2016/17, Фуркад в 15–й раз подряд попал в топ–3. Таким образом, он установил новый рекорд: француз побил собственное достижение конца сезона–2012/13 — начала сезона–2013/14, когда провел серию в 13 подиумов. В этом сезоне лидер общего зачета попадал на пьедестал почета во всех 12 личных гонках (5–5–2). Любопытно, что все четыре француза попали в топ–11 (Антонин Гигонна — третий, Кентен Фильон–Майе — четвертый, Симон Дестье — 11–й), три немца — в топ–9, лучший из россиян Антон Шипулин с четырьмя промахами — только 15–й (сборная России только два раза за 31 гонку попала в призы на пяти этапах Кубка мира). Четыре промаха допустил и Расторгуев. У него 20–е место (отставание почти полторы минуты).

Мартен Фуркад продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 666 баллов. Вторым идет норвежец Йоханнес Бе (622), словенец Яков Фак — третий (430), еще один норвежец Тарьей Бе — четвертый (349), итальянец Лукас Хофер — пятый (346), немец Симон Шемп — шестой (344), россиянин Антон Шипулин опустился на седьмое место (337), наш Расторгуев — на 17–е (224). Следующий, шестой этап Кубка мира и последний перед Олимпиадой, пройдет в Антхольце (Италия) с 19 по 21 января.

Владимир ИВАНОВ.

На фото: Скелетонист Мартин Дукурс (крайний справа) в пятый раз в этом сезоне проиграл южнокорейцу Юн Сун Бину.