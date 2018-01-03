Убийство произошло в июле 2017 года в графстве в поселке Сент-Леонард в графстве Восточный Суссекс. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний Мохаммед Ахмед, не имеющий места жительства.
В тот злополучный день оба договорились о встрече, во время которой латвиец хотел приобрести у Ахмеда наркотики, однако на улице между ними начался конфликт, в результате которого 37-летний латвиец получил два удара ножом в тело.
Раненый Аузиньш проехал на своей машине около трех километров — очевидно, в поисках помощи. Когда на место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, он был уже мертв.
В суде Ахмед утверждал, что действовал в рамках самообороны.
Они не приехали туда работать, они приехали туда наркоманить. а потому латыш Аузиньш получил по заслугам.« ответить
Приехал работать, так работай, а не наркомань.
Глисты, Ау! Ваша тема для вони.« ответить
Одним латышским наркоманом меньше ....бедолагу осудили не зачто . Этот наркоман скорее всего на него напал с целью ограбления . Вот и получил ножом биомусор . Туда ему и дорога наркоману .« ответить