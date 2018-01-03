Во вторник, 2 января за убийство гражданина Латвии Салвиса Аузиньша в Великобритании 21-летний Мохаммед Ахмед был приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Убийство произошло в июле 2017 года в графстве в поселке Сент-Леонард в графстве Восточный Суссекс. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний Мохаммед Ахмед, не имеющий места жительства.

В тот злополучный день оба договорились о встрече, во время которой латвиец хотел приобрести у Ахмеда наркотики, однако на улице между ними начался конфликт, в результате которого 37-летний латвиец получил два удара ножом в тело.

Раненый Аузиньш проехал на своей машине около трех километров — очевидно, в поисках помощи. Когда на место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, он был уже мертв.

В суде Ахмед утверждал, что действовал в рамках самообороны.