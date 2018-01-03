За убийство латвийца в Англии беженцу дали 12 лет тюрьмы(3)

Лента новостей
Латышский публицист сравнил русских Латвии с папуасами Как долго латвийцы будут страдать из-за “глюков” системы э-здравоохранения? В 2018 ЕС продолжит распадаться на части. Что делать Латвии? Депутат о смерти Кришьяниса: в Риге тысячи мест, где можно умереть пьяным Клинцевич: маршами в честь Бандеры Украина соревнуется с Латвией Стали известны подробности вчерашнего пожара в здании рижской полиции Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее Пропавший в Гробини пенсионер найден мертвым За убийство латвийца в Англии беженцу дали 12 лет тюрьмы
Eще в разделе
Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее Генсек НАТО назвал Россию самоуверенной и призвал с ней договариваться Додона могут убрать с поста лидера Молдавии Катастрофа MH17: Европа скрывает список подозреваемых Глава МИД Германии готов посетить Донбасс
Виталий Вавилкин
08:34 03.01.2018
В мире

Во вторник, 2 января за убийство гражданина Латвии Салвиса Аузиньша в Великобритании 21-летний Мохаммед Ахмед был приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Убийство произошло в июле 2017 года в графстве в поселке Сент-Леонард в графстве Восточный Суссекс. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний Мохаммед Ахмед, не имеющий места жительства.

 

В тот злополучный день оба договорились о встрече, во время которой латвиец хотел приобрести у Ахмеда наркотики, однако на улице между ними начался конфликт, в результате которого 37-летний латвиец получил два удара ножом в тело.

 

Раненый Аузиньш проехал на своей машине около трех километров — очевидно, в поисках помощи. Когда на место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, он был уже мертв.

 

В суде Ахмед утверждал, что действовал в рамках самообороны.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 09:19 03:01:2018

Они не приехали туда работать, они приехали туда наркоманить. а потому латыш Аузиньш получил по заслугам.
Приехал работать, так работай, а не наркомань.

« ответить
Profile_default
CCCP 09:42 03:01:2018

Глисты, Ау! Ваша тема для вони.

« ответить
Profile_default
Гос полиция ЛВ 10:00 03:01:2018

Одним латышским наркоманом меньше ....бедолагу осудили не зачто . Этот наркоман скорее всего на него напал с целью ограбления . Вот и получил ножом биомусор . Туда ему и дорога наркоману .

« ответить

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)